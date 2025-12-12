ETV Bharat / state

పోలవరంలో సీఎస్​ఎంఆర్​ఎస్​ బృందం - డ్యామ్​లో వినియోగించే మట్టి, రాళ్లు పరిశీలన

మట్టి లక్షణాల నిర్ధారణ కోసం ప్రయోగశాలలో ఈ పరీక్షలు - ఈ బృందం గ్యాప్ 1,2వ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించనున్న నాణ్యతా పరీక్షలు -

CSMRS Team Visit Polavaram Project Construction Site
CSMRS Team Visit Polavaram Project Construction Site (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 7:33 PM IST

CSMRS Team Visit Polavaram Project Construction Site: పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ ప్రాంతంలో సీఎస్‌ఎమ్‌ఆర్‌ఎస్‌ బృందం పర్యటిస్తోంది. డ్యామ్ నిర్మాణంలో ఉపయోగించే మట్టి నిల్వల నుంచి మట్టి నమూనాలను సేకరిస్తున్నారు. ఆ మట్టి లక్షణాల నిర్ధారణ కోసం ప్రయోగశాలలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. కేంద్ర జలవనరులశాఖ పరిధిలోని మట్టి, పదార్ధాల పరిశోధనా కేంద్రం (CSMRS) శాస్త్రవేత్తలు హరేంద్ర ప్రకాష్, ఉదయ్ భాను చక్రబోర్తి, సిద్దార్థ్ పీ హెడవూ ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతంలో శుక్రవారం పర్యటించారు.

గ్యాప్ 1, 2వ ప్రాంతాల్లో నాణ్యతా పరీక్షలు: పోలవరం ప్రాజెక్ట్ లోని ప్రధాన ఎర్త్ కం రాక్ ఫిల్ (ECRF) డ్యామ్ నిర్మాణంలో వినియోగించే మట్టి, రాళ్లు, ఇతర పదార్ధాలను ఈ బృందం పరిశీలించి పరీక్షిస్తుంది. ఈ బృందం గ్యాప్ 1, 2వ ప్రాంతాల్లో సైతం నాణ్యతా పరీక్షలు నిర్వహించనుంది. కొంత పరిమాణాన్ని మరిన్ని పరీక్షల కోసం సేకరించారు. ఈ బృందం వెంట జలవనరుల శాఖ ఈఈలు డి. శ్రీనివాస్, బాలకృష్ణ, ఎంఈఐ ఎల్ జనరల్ మేనేజర్ గంగాధర్, డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ మురళి పమ్మి, మేనేజర్లు వెంకటేష్, గణపతిరావు ఉన్నారు.

గ్యాప్​ 2లో పనులు ప్రారంభం: పోలవరం ప్రాజెక్ట్​లో గ్యాప్‌ 2 నిర్మాణ కార్యకలాపాలు మరింత వేగంగా పుంజుకుంటున్నాయి. తాజాగా గ్యాప్​ 2 ఎగువ ప్రాంతంలో రాళ్లు పరిచే పనులకు పనులకు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు కూడా చేసారు. జలవనరుల శాఖ అధికారులు, మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్ (MEIL) ప్రతినిధులు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ ప్రాంతంలో పూజలు నిర్వహించి అధికారికంగా పనులను కూడా ప్రారంభించారు.

ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన లక్ష్యాలకు అనుగుణంగానే పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. నిర్ణీత గడువులో ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసేందుకు పూర్తి స్థాయి ప్రణాళికతో నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఇటీవలే గ్యాప్ 2 ఎగువ ప్రాంతంలో భూమి పటిష్ఠ పరచడం, రాళ్లు పరచడం ప్రారంభించారు. అలాగే డయాఫ్రమ్ వాల్ ఎగువ, దిగువ వైపుల మట్టి నింపే పనులు కూడా ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి అని వివరించారు. గ్యాప్ 1 లో కూడా నిర్ణీత షెడ్యూల్ ప్రకారం పనులు చేపడుతున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని అమరావతికి తరలించనున్నారు. ఈ మేరకు అథారిటీ ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర జలవనరులశాఖ అధికారులు ఆహ్వానించిన విషయం తెలిసిందే. కేంద్ర జల్‌శక్తి మంత్రిత్వ శాఖతో చర్చించారు. దీనిపై ఓ నిర్ణయానికి వచ్చి కార్యాలయాన్ని తరలించవచ్చనే అభిప్రాయానికి వచ్చారు.

గతంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ కార్యాలయాన్ని రాజమహేంద్రవరం తరలించాలనే ప్రతిపాదనలు సైతం వచ్చాయి. ఇప్పటికే పోలవరం అథారిటీ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ (పీఅండ్‌డీ), సిబ్బందిని రాజమహేంద్రవరం తరలించారు. అంతేకాకుండా ఇతర పాలనాపరమైన వ్యవస్థలతో కూడినటువంటి అథారిటీ కార్యాలయాన్ని రాజధాని అమరావతికి తరలిస్తామంటూ కొత్త ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది. అథారిటీ సీఈవో, కార్యదర్శితో పాటు ఇతర సిబ్బంది, ఈ సంస్థ కార్యకలాపాలను రాజధాని నుంచి చేపట్టేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేశారు.

