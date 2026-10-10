వర్షాభావ పరిస్థితులపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి - కలెక్టర్లకు సీఎస్ ఆదేశం
Special Focus On Drinking Water Supply : ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులున్నా నేపథ్యంలో వ్యవసాయం, తాగునీటి సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని ప్రభుత్వ సీఎస్ సాయిప్రసాద్ కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:05 PM IST
Special Focus On Drinking Water Supply : ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో, రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం, తాగునీటి సరఫరాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సీఎస్ సాయిప్రసాద్ జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. రానున్న ఆరు నెలల పాటు ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని, తాగునీటి చోరీకి పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడిన నేపథ్యంలో వ్యవసాయం, తాగునీటి సరఫరాపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. సచివాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్లతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ప్రజలకు తాగునీటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలతో సిద్ధం కావాలని సూచించారు.
తాగునీటి మళ్లింపుపై కఠిన చర్యలు: మంచి నీటిని కేవలం తాగేందుకు మాత్రమే ఉపయోగించాలని, ఇతర అవసరాలకు గానీ, చేపలు, రొయ్యల చెరువులకు గానీ మళ్లించకుండా కఠిన నిఘా ఉంచాలని సీఎస్ ఆదేశించారు. ఎవరైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే తక్షణమే వారిని అరెస్టు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. రానున్న ఆరు నెలల కాలం అత్యంత కీలకమైనదని, తాగునీటి సరఫరాపై నిరంతరం నిఘా ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు ప్రస్తుత తాగునీటి పరిస్థితులపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు. నీటి ఎద్దడి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలను గుర్తించామని, ఆయా చోట్ల ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి సరఫరా చేయడానికి అవసరమైన ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసినట్లు సీఎస్ వివరించారు.
రీసర్వే, గృహ నిర్మాణాల వేగవంతం: తాగునీటితో పాటు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న భూముల రీసర్వే ప్రక్రియను సీఎస్ సమీక్షించారు. రీసర్వే వివిధ దశల్లో ఉందని, ఈ ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేసి నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. అలాగే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్త పథకాల కింద మంజూరైన ఇళ్ల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయాలని, లబ్ధిదారులకు త్వరగా ఇళ్లు అందేలా చూడాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.
సంజీవని ఆరోగ్య సేవలకు సన్నద్ధం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేయనున్న 'సంజీవని' ఆరోగ్య సేవల పరిధిని విస్తరించడానికి అన్ని జిల్లాలు సన్నద్ధం కావాలని సీఎస్ పిలుపునిచ్చారు. ఈ వైద్య సేవలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు, మందులు, సిబ్బందిని ముందస్తుగానే ఏర్పాటు చేసుకోవాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను, కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.
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