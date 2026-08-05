'అపోహలు వద్దు - గోదావరి నది వెంబడి ఏ స్నాన ఘట్టంలో పుష్కర స్నానం ఆచరించినా పుణ్యం లభిస్తుంది'
భక్తుల్లో విశ్వాసాన్ని కల్పించేందుకు ఇప్పటి నుంచే కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలన్న సీఎస్ జి.సాయి ప్రసాద్ - ఇకపై పుష్కరాల ఏర్పాట్లపై ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి సమీక్ష -2027 గోదావరి పుష్కరాలకు భారీ ఏర్పాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:22 PM IST
Upcoming Godavari Pushkarams Pre Planning Works : రానున్న 2027 గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. గోదావరి నది వెంబడి ఏ స్నాన ఘట్టంలోనైనా పుణ్యస్నానం ఆచరించవచ్చనే విస్తృత అవగాహనను కల్పించేలా ఇప్పటి నుంచే సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. అందులో భాగంగా ఏర్పాట్లను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్) జి.సాయి ప్రసాద్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గోదావరి పుష్కరాలపై సచివాలయంలో ఆయన అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
ప్రవచన కర్తల సూచనలు, సలహాలు : "స్నానం - దానం - పితృతర్పణం" వంటి నినాదంతో గోదావరి పుష్కరాల్లో రాష్ట్ర, దేశ, విదేశీ భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి పుష్కర పుణ్య స్నానాలు ఆచరించే విధంగా తగిన కార్యాచరణ ఉండాలని సీఎస్ ఆదేశించారు. భక్తుల రద్దీ నిర్వహణ, స్నాన ఘట్టాల వారీగా తగిన ఏర్పాట్లు అవసరమన్నారు. వివిధ పీఠాధిపతులు, మఠాధిపతులు, ప్రముఖ స్వామీజీలు, ప్రముఖ ప్రవచన కర్తలను స్వయంగా కలిసి వారి సూచనలు, సలహాలను తీసుకుని పుష్కరాల సమర్థ నిర్వహణకు తోడ్పడాలని ఆదేశించారు.
వారి సూచనలను, సలహాలను పుష్కరాల కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్లో పొందుపరచాలన్నారు. వాహనం దిగిన తర్వాత ఆయా స్నాన ఘట్టాల వరకు ఎంత దూరం నడవాలనే దానిపై కూడా స్పష్టంగా బోర్డులు ఉండాలన్నారు. గోదావరి నది వెంబడి ఏ స్నాన ఘట్టంలోనైనా పుష్కర స్నానం చేసినా పుణ్యం వస్తుందని ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించడం ద్వారా వారిలో విశ్వాసాన్ని కలిగించాలని చెప్పారు. కేవలం పలానా స్నాన ఘట్టంలో స్నానం ఆచరిస్తేనే పుణ్యం వస్తుందనే అపోహను ప్రజల్లో తొలగించాలని సూచించారు.
భక్తుల రద్దీ పెరిగే అవకాశం : భక్తుల రద్దీ నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని, ముఖ్యంగా రైలు, రోడ్డు మార్గాల్లో లక్షల్లో తరలి వచ్చే భక్తుల క్రమబద్ధీకరణకు నిర్దిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని ప్రతిపాదించారు. గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేక అధికారి, వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కార్యదర్శి జి.వీరపాండ్యన్ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తూ గత పుష్కరాలకు సుమారు 4.80 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చారన్నారు. రానున్న పుష్కరాలకు ఆ సంఖ్య రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు.
పోలవరం, ఏలూరు, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి, కాకినాడ, బీ.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ 6 జిల్లాల్లో రూ. 3,161 కోట్ల అంచనాలో 21 శాఖల ద్వారా 4,695 వివిధ పనులు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటికే రూ. 60 కోట్ల పనులు మొదలయ్యాయని చెప్పారు. ఇకపై గోదావరి పుష్కరాల ఏర్పాట్లకు సంబంధించి ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి అధికారులు అందరితో సమీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుందని వివరించారు.
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