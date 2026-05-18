గుంటూరులో రూ.10.5 కోట్ల క్రిప్టో మోసం - డాక్టర్ను బోల్తా కొట్టించిన డిగ్రీ విద్యార్థి
క్రిప్టో కరెన్సీ పేరుతో రూ.10.5 కోట్ల మోసం - లాభాలు వస్తాయి అని నమ్మించి మోసం చేసిన యువకుడు - ఆస్తులు అమ్మేసిన డాక్టర్ - నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 2:38 PM IST
CryptoCurrency Fraud In Guntur : రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో మోసపూరిత కార్యకలాపాల కారణంగా సమాజంలో కొన్ని సమస్యలు ఆందోళనకరంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ప్రతిరోజూ పోలీస్ స్టేషన్లలో వందల సంఖ్యలో కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ప్రతి నిమిషం సరికొత్త రకాల మోసాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ కారణంగా సామాన్య ప్రజలు ఎవరిని నమ్మాలో, ఎవరికి దూరంగా ఉండాలో తెలియక అయోమయానికి గురవుతున్నారు. మోసగాళ్ల ఆశలకు బలై, పెద్ద సంఖ్యలో బాధితులు కోట్లాది రూపాయలను కోల్పోతున్నారు. ఇటువంటి ఒక ఘటనే ఇటీవల గుంటూరులో చోటు చేసుకుంది. క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడుల ముసుగులో ఒక వైద్యుడిని రూ.10.5 కోట్లకు మోసం చేసిన ఘటనపై గుంటూరు పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా డిగ్రీ విద్యార్థి అయిన 'పెరికల దీపక్ రాజ్'ను పోలీసులు గుర్తించారు.
అసలేం జరిగిందంటే : పెరికల దీపక్ రాజ్ RTC కాలనీకి చెందిన ఒక యువకుడు. తన డిగ్రీ విద్యను పూర్తి చేశాడు. ఆ తర్వాత అతను ఆర్థిక రంగంలో (Finance) ఒక ప్రత్యేక కోర్సును అభ్యసించి, క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలపై గణనీయమైన పరిజ్ఞానాన్ని సంపాదించాడు. తనకున్న ఈ నైపుణ్యాన్ని వినియోగించుకుంటూ గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ శ్రీనివాస రెడ్డికి, ఆ వైద్యుడి సోదరుడి ద్వారా దీపక్ పరిచయమయ్యాడు.
ఆస్తులు అమ్మేసిన డాక్టర్ : మొదట్లో చాలా మంది వ్యక్తులు పెట్టుబడులు పెట్టి భారీ లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారని నిరూపించడం ద్వారా దీపక్ ఆ వైద్యుడిని నమ్మించాడు. ఆ లాభాలను చూసి, డాక్టర్ శ్రీనివాస రెడ్డికి దీపక్పై నమ్మకం కలిగింది. తన మోసపూరిత మాటలతో దీపక్ ఆ వైద్యుడిని పూర్తిగా తన ప్రభావంలోకి తెచ్చుకున్నాడు. బాధితుడైన వైద్యుడు తన ఆస్తులను విక్రయించడం, సన్నిహితుల నుంచి అప్పులు చేయడం వంటి చర్యలకు కూడా పూనుకుని, మొత్తంగా రూ.10.5 కోట్ల పెట్టుబడిని దీపక్ చేతిలో పెట్టాడు.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుడు : అయితే పెట్టుబడులు పెట్టిన తర్వాత కూడా ఎలాంటి లాభాలు రాకపోవడంతో, ఆ వైద్యుడికి దీపక్ పై అనుమానం కలిగింది. తాను మోసపోయానని గ్రహించిన ఆ వైద్యుడు వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించారు. ఓల్డ్ గుంటూరు పోలీస్ స్టేషన్లో దీపక్ పై కేసు నమోదు చేశారు. అలాగే దర్యాప్తు కూడా ప్రారంభమైంది.
నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న పోలీసులు: పోలీసులకు డాక్టర్ ఇచ్చిన కంప్లేంట్ ద్వారా దీపక్పై పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ కేసు ద్వారా క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడుల విషయంలో తప్పక జాగ్రత్త వహించాల్సిన ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తుంది. కేవలం ఆర్థిక లాభాల ఆశతో మోసాలకు బలికాకుండా, పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు ప్రజలు సరైన రీతిలో పూర్తి స్థాయి పరిశీలన (Due Diligence) జరపాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
