స్థానిక ఎన్నికలపై హైకోర్టులో విచారణ - సర్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాకే ఎన్నికలు : ఎస్ఈసీ
బీసీ రిజర్వేషన్లు, ఎన్నికలపై పిటిషన్లు - తుది ఓటర్ల జాబితా సీఈసీ నుంచి అందిన తర్వాతే స్థానిక సంస్థలు, పల్లె పోరు ఎన్నికల ప్రక్రియ: ఎస్ఈసీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 7:58 AM IST
State Election Commission On Local Body Elections In High Court : రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ (సర్) ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని, ఈ ప్రక్రియ పూర్తయి తుది ఓటర్ల జాబితా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (సీఈసీ) నుంచి అందిన తర్వాతే స్థానిక సంస్థలు, పల్లె పోరు ఎన్నికల ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్తామని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) హైకోర్టుకు స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎస్ఈసీ తరఫు న్యాయవాది అశ్వనీకుమార్ హైకోర్టు ధర్మాసనం దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఓటర్ల జాబితాలపై పూర్తి నియంత్రణ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం వద్దే ఉందని, సర్ ప్రక్రియ ముగిసిన అనంతరం మాత్రమే తదుపరి ఎన్నికల షెడ్యూల్పై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
బీసీ రిజర్వేషన్లు, ఎన్నికలపై పిటిషన్లు : రాష్ట్రంలో బీసీ జనగణన పూర్తి చేయకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోందంటూ ఏపీ బీసీ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేశన శంకరరావు 2025లో హైకోర్టులో ప్రజాహిత వ్యాజ్యం (పిల్) దాఖలు చేశారు. బీసీ జనాభాను శాస్త్రీయంగా లెక్కించి, దానికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసిన తర్వాతే పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఆయన కోరారు. ఈ అంశంపై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం, ఎస్ఈసీ సమర్పించిన వివరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 6కు వాయిదా వేసింది. పూర్తి వివరాలతో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ఎస్ఈసీని ఆదేశించింది.
పాలకవర్గాల పదవీకాలం ఇప్పటికే ముగిసింది : ఇదిలా ఉండగా, మరో పిటిషన్లో న్యాయవాది తాండవ యోగేష్ రాష్ట్రంలోని 13,325 గ్రామపంచాయతీలు, 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పాలకవర్గాల పదవీకాలం ఇప్పటికే ముగిసిందని, సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల ప్రకారం వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కోరారు. ఈ వ్యాజ్యాలపై ప్రభుత్వం తరఫున అడ్వకేట్ జనరల్ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ వాదనలు వినిపించారు. రాష్ట్రంలో సామాజిక స్థితిగతులపై జరుగుతున్న సర్వే ఇప్పటికే పూర్తయ్యిందని, స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు ప్రభుత్వం నియమించిన ఏకసభ్య కమిషన్ త్వరలో నివేదిక సమర్పించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆ నివేదిక ఆధారంగా రిజర్వేషన్లు నిర్ణయించి ఎన్నికల ప్రక్రియను కొనసాగిస్తామని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం సర్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో అన్ని అంశాలను సమన్వయం చేసి ఎన్నికలపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని హైకోర్టుకు ప్రభుత్వం వివరించింది.