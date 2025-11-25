రోటీ తినేంత సమయంలో రోడ్డు రెడీ! - సరికొత్త పద్ధతిని రూపొందించిన శాస్త్రవేత్త
రోడ్లపై గుంతలు పూడ్చేందుకు సరికొత్త పద్ధతి - రూపొందించిన సీఆర్ఆర్ఐ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సతీష్ పాండే
Published : November 25, 2025 at 4:08 PM IST
Smart solution For Road Potholes : పగుళ్లుబారి, గుంతలు తేలిన రోడ్లు వాహనదారులకు ఎన్నో ఇక్కట్లకు కారణం అవుతున్నాయి. రహదారులు సరిగ్గా లేక వాహనాలు తరచూ అదుపు తప్పడం, ప్రమాదాలకు గురికావడం లాంటి ఘటనలు పరిపాటిగా మారింది. ఇలాంటి దుర్ఘటనల్లో ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మరెందరో గాయపడుతున్నారు. గుంతలతో వాహనాలు సైతం దెబ్బతింటున్నాయి. దీనికి పరిష్కార మార్గం ఏదైనా ఉందా అని ఓ శాస్త్రవేత్త ఆలోచించారు. ఎకోఫిక్స్ను తయారు చేసి సరికొత్త పరిష్కారాన్ని చూపారు? అసలేంటి విధానం? దీనివల్ల ప్రయోజనాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఒక రోటీ తినేలోగా సిద్ధమైన రోడ్డు : అది అత్యంత రద్దీగా ఉండే దిల్లీ సచివాలయం రోడ్డు మార్గం. అక్కడ రహదారిపై ఓ పెద్ద గుంత ఉంది. దాని కారణంగా వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. అక్కడకు కొంత మంది ఏవో కొన్ని బ్యాగ్లను పట్టుకుని వచ్చారు. గుంతలో పోసి, దాన్ని పూడుస్తున్నారు. సరిగ్గా 20 నిమిషాల్లోనే మళ్లీ ఆ రోడ్డుపై వాహనాలు తిరిగేశాయి. అంటే, ఒక రోటీ తినేలోగా రోడ్డు సిద్ధమైపోయిందన్నమాట! ఆ మ్యాజిక్ పేరే ఎకోఫిక్స్. ఈ వినూత్న పద్ధతిని రూపొందించింది కేంద్ర రహదారి పరిశోధన సంస్థ (సీఆర్ఆర్ఐ) సీనియర్ ముఖ్య శాస్త్రవేత్త, ఫ్లెక్లిబుల్ పేవ్మెంట్ విభాగానికి అధిపతి డాక్టర్ సతీష్ పాండే.
ఉక్కు వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేసి : స్టీల్ ప్లాంట్లలో వచ్చే వ్యర్థాలను ఉపయోగించి వెంటనే వాడగలిగే విధంగా ఈ ఎకోఫిక్స్ను డాక్టర్ సతీష్ పాండే తయారు చేశారు. ఉక్కు వ్యర్థాలను ప్రాసెస్ చేసి, వాటికి ఓ ప్రత్యేక పాలిమరిక్ బైండర్ను కలుపుతారు. దాంతో అది బాగా రోడ్డుకు అతుక్కుని, నీటిని తట్టుకుని, దీర్ఘ కాలం వరకు మన్నుతుంది. దీనికి అయ్యే ఖర్చు 10-20% తక్కువ, మన్నిక ఎక్కువ' అని సతీష్ పాండే వివరించారు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని 141వ నంబరు రాష్ట్ర రహదారిపై గుంతలను ఎకోఫిక్స్తో విజయవంతంగా పూడ్చి చూపించారు.
గుంతలో నీళ్లు తీయకుండానే రోడ్డుకు మరమ్మతు చేసి, వెంటనే ట్రాఫిక్ పునరుద్ధరించడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఎస్ఐఆర్-సీఆర్ఆర్ఐతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దిల్లీలో ఒకేరోజు 3,400 గుంతల్ని ఈ విధానంతో పూడ్చారు. ఇప్పటికే ఈ విధానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రయోగాత్మకంగా చూపించారు. ఏపీలో ఆర్అండ్బీ మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి సమక్షంలో రాజధాని అమరావతి ప్రాంతంలో గుంతలను ఎకోఫిక్స్తో పూడ్చి చూపించారు. ఈ క్రమంలో విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో ఉన్న దాదాపు 20-30 లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలను దీనికి ఇచ్చేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది.
గుంతల కారణంగా ఏటా వేల మంది మృత్యువాత : దేశంలో రోడ్లు నిత్యం నెత్తురోడుతున్నాయి. రోడ్లపై గుంతల కారణంగానే ప్రతి ఏటా నాలుగు వేలమంది వరకు మృత్యువాత పడుతున్నట్లుగా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పైగా రహదారుల నిర్వహణ, దెబ్బతిన్న వాహనాలకు మరమ్మతులు, ఇంధన నష్టం, సమయం వృథా లాంటి కారణాల వల్ల ఏటా సుమారు రూ.35 వేల కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతోందని అంచనా. రోడ్లపై గుంతల వల్ల ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ సరికొత్త పద్ధతిని ఉపయోగించడం ద్వారా ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
