నాణ్యత ఎక్కువ, ఖర్చు తక్కువ - 'బయో-బిటుమిన్'​తో రోడ్ల నిర్మాణం

మెటీరియల్‌ పునర్వినియోగంతో రోడ్ల నాణ్యత, మన్నిక - కర్బన ఉద్గారాలు, మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చును తగ్గించడమే లక్ష్యం - వెల్లడించిన సీఆర్‌ఆర్‌ఐ శాస్త్రవేత్త భరత్‌

Bio Bitumen Instead Of Tar in Road Construction
Bio Bitumen Instead Of Tar in Road Construction (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 9:14 AM IST

3 Min Read
Bio Bitumen Instead Of Tar in Road Construction : కర్బన ఉద్గారాలు, మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చు తగ్గించడమే లక్ష్యంగా శాస్త్ర, పారిశ్రామిక పరిశోధన మండలి (సీఎస్‌ఐఆర్‌)- కేంద్ర రహదారి పరిశోధన సంస్థ (సీఆర్‌ఆర్‌ఐ) పని చేస్తున్నాయని, అందులో భాగంగానే తారుకు ప్రత్యామ్నాయంగా బయో-బిటుమిన్‌ అభివృద్ధి చేస్తోందని సీఎస్‌ఐఆర్‌-సీఆర్‌ఆర్‌ఐ ముఖ్య శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ గొట్టుముక్కల భరత్‌ తెలిపారు. వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో బయో-బిటుమిన్‌ ఉత్పత్తి ద్వారా పంటదహనం కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చని, రైతులకు ఆర్థిక మద్దతుతో పాటు గ్రామాల్లో జీవనోపాధి సృష్టిస్తుందన్నారు. రహదారుల పరిశోధనలో చేసిన కృషికి విశ్వకర్మ జాతీయ పురస్కారాన్ని భరత్‌ అందుకున్నారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా చినఅమిరానికి చెందిన ఆయన సంక్రాంతికి జిల్లాకు వచ్చిన సందర్భంగా ‘ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​'తో మాట్లాడారు. ఆ వివరాలివీ.

Dr. Gottumukkala Bharat
డాక్టర్​ గొట్టుముక్కల భరత్​ (EENADU)

నిర్మాణంలో మూణ్నాలుగు పొరలు : పాడైన రహదారులను అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో వెలువడే పాత సామగ్రిని పునర్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. మూడేళ్ల క్రితం కొవ్వూరు దగ్గర పది కిలోమీటర్లు ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించాం. మంచి ఫలితాలొచ్చాయి. దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు మార్గదర్శకాలు రూపొందించి, కేంద్రానికి నివేదించాం. అలాగే రహదారులు ఎక్కడ పాడవుతున్నాయో పరిశీలించి పరిష్కారం చూపాలి. రహదారుల నిర్మాణంలో మూణ్నాలుగు పొరలుంటాయి. ఏ పొరలో లోపం ఉందో గుర్తించాలి. ఉమ్మడి తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో అమలు చేసేందుకు వెయ్యి కిలోమీటర్ల మేర రహదారులు వేసేందుకు బయో-బిటుమిన్‌ నమూనా ఇచ్చాం.

మరమ్మత్తులా?, కొత్త రహదారులా? : చాలా రాష్ట్రాలు రహదారులకు ప్రత్యేక బడ్జెట్‌ కేటాయిస్తున్నాయి. ఆ నిధులు ఎలా ఉపయోగించాలో ఎసెట్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ అనుసరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు 200 రహదారులను మరమ్మతు చేయాలా, రెండు కొత్త రహదారులు వేయాలా అని ఆలోచించి, దానిప్రకారం నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఒడిశా, రాజస్థాన్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో ఈ విధానం పక్కాగా అమలవుతోంది. ప్రతినెలా రెండు మూడు జాతీయ రహదారులపై ఫోరెన్సిక్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ చేస్తాం. రహదారులు ఎందుకు పాడవుతున్నాయో గుర్తించి కేంద్రానికి నివేదిస్తాం. అమరావతిలో రహదారుల కింది పొరను తీసేసి కొత్తగా వేస్తున్నారు. దీనివల్ల వాటి జీవితకాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

రైతులకు ఆర్థికంగా మద్దతు : వరి వ్యర్థాల నుంచి బయో-బిటుమిన్‌ వచ్చింది. వివిధ ప్రాంతాల్లో పండించే పంటలు, లభ్యమయ్యే వ్యర్థాల ఆధారంగా బయో-బిటుమిన్‌ ప్రణాళిక చేస్తున్నాం. బయోమాస్‌ నుంచి పైరలాసిస్‌ ప్రొసీజర్‌ ద్వారా ఆయిల్, చార్, గ్యాస్‌ వస్తాయి. అవి రైతులకు ఆర్థికంగా మద్దతిస్తాయి. ప్రస్తుతం పత్తి, జీడిమామిడి, తుమ్మచెట్లపై పరీక్షలు చేస్తున్నాం. ఛిద్రమైన రహదారులను తవ్వగా వచ్చిన మెటీరియల్‌కు కొంత సిమెంటు కలిపి లేయర్‌ వేసిన తర్వాత సన్నని బిటుమిన్‌ లేయర్‌ వేస్తే సరిపోతుంది. దానివల్ల ఖర్చు తక్కువ, నాణ్యత ఎక్కువ. పని కూడా వేగంగా అవుతుంది. పదేళ్ల జీవితకాలం ఉంటుంది. నాలుగేళ్లలో ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లో పది వేల కిలోమీటర్ల రహదారులు వేశాం.

తారుకు బదులు స్టీల్‌ స్లాగ్‌ ఎకోఫిక్సర్‌ : ప్రస్తుతం రహదారుల నిర్మాణం, మరమ్మతులకు తారు (బిటుమెన్‌) ఉపయోగిస్తున్నాం. ఇకపై తారుకు బదులు స్టీల్‌ స్లాగ్‌ ఎకోఫిక్సర్‌(ఉక్కు పరిశ్రమలోని వ్యర్థ పదార్థాన్ని తారుతో మేళవించి తయారుచేసిన మిశ్రమం) వినియోగించనున్నారు. దీంతో పనులు త్వరితగతంగా పూర్తికావడంతో పాటు నాణ్యతలోనూ మంచి ఫలితాలు వచ్చినట్లు ఇంజినీరింగ్‌ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇటీవల రాజధాని సమీపంలోని మందడం గ్రామం పరిధిలో స్టీల్‌స్లాగ్‌తోనే రోడ్లపై గోతులు పూడ్చారు. మిగతాచోట్ల ఇదే పద్ధతిలో మరమ్మతులు చేయడానికి చొరవ చూపాలని రహదారులు, భవనాలశాఖ ఉన్నతాధికారులు నిర్వహించిన సమీక్షలో అధికారులకు సూచించారు.

వర్షంలో కూడా పనులు : విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ నుంచి ముడిసరకు తెప్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది. రోడ్లపై గుంతలు పూడ్చడానికి క్రషర్‌ బూడిద, కంకర, తారు మిశ్రమాన్ని వినియోగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మరమ్మతులు పూర్తయిన కొద్ది రోజులకే భారీ వాహనాలతోనో వర్షాల వల్ల తారు లేచిపోయి మళ్లీ గుంతలు దర్శనమిస్తున్నాయి. దీనివల్ల సొమ్ము వృథాకావడంతో పాటు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది.

దీంతో ఇంజినీరింగ్‌ అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతులు, సాంకేతికత వినియోగంపై దృష్టిసారించారు. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో స్టీల్‌ స్లాగ్‌ను ఉపయోగించి నిర్మించిన రోడ్లు మన్నిక బాగుండడాన్ని గుర్తించారు. సాధారణంగా వర్షాకాలంలో రోడ్ల మరమ్మతులు చేపట్టడానికి వీలవదు. కానీ స్టీల్‌స్లాగ్‌ ఎకోఫిక్సర్‌తో వర్షంలో కూడా పనులు పూర్తిచేయొచ్చు. తక్కువ సమయంలోనే ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్దీకరించడానికి వీలవుతుంది. తారుతో రోడ్లు గుంతలు పూడ్చినదాని కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ మన్నిక సాధ్యమవుతుంది.

