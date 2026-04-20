పిండం పెట్టి కాకి కోసం ఎదురుచూపులు - ఎంతకీ రాకపోవడంతో కొనుక్కొచ్చి మరీ తినిపించారు!
హైదరాబాద్లోని పురానాపూల్ శ్మశానవాటికలో విచిత్ర పరిస్థితి - ఎండల ప్రభావంతో పిండం ముట్టడానికి కాకులు రాకపోవడంతో వినూత్న నిర్ణయం తీసుకున్న ఓ కుటుంబం - కాకిని కొనుగోలు చేసి ఆచారం పూర్తి చేసిన ఫ్యామిలీ
Published : April 20, 2026 at 10:29 AM IST
Strange Situation at Puranapool Cemetery : ఎండల ప్రభావంతో పిండం ముట్టడానికి కాకులు రాకపోవడంతో ఓ కుటుంబం వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎండల తీవ్రత హైదరాబాద్లోని పురానాపూల్ శ్మశానవాటికలో ఒక విచిత్ర పరిస్థితిని సృష్టించింది. సాధారణంగా అంత్యక్రియల్లో భాగంగా పెట్టే పిండాన్ని కాకులు ముట్టడం ఆచారం. అయితే అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా అక్కడికి కాకులు రాకపోవడంతో ఆ కుటుంబసభ్యులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
పిండం పెట్టి చాలాకాలం నుంచి కుటుంబ సభ్యులు ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ ఒక్క కాకి కూడా వచ్చి ముట్టడం లేదు. కర్మకాండకు వచ్చిన బంధువులకు కూడా చూసీ చూసీ విసుగు ముంచుకొస్తోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది. వేసవి దృష్ట్యా అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా అక్కడికి కాకులు రాకపోవడం గమనించారు. గంటలు గడిచినా మార్పు లేకపోవడంతో పరిస్థితి ఉద్విగ్నంగా మారింది. చివరకు కుటుంబ సభ్యులు వినూత్న ఆలోచన చేశారు. సమీపంలోని ముర్గి చౌక్ నుంచి ఒక కాకిని కొనుగోలు చేసి తీసుకువచ్చి, ఆచారం పూర్తి చేశారు. ఈ ఘటన ఎండల తీవ్రత ప్రజలపైనే కాకుండా ప్రాణులపై కూడా ఎంతగా ప్రభావం చూపుతోందో స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. సాధారణ జీవజాలం కూడా ఈ వేడిని తట్టుకోలేకపోతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. స్థానికులు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు అరుదుగా చూస్తున్నామని చెబుతున్నారు.
పితృదేవతల స్వరూపమే కాకి : సాధారణంగా హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం, పితృకార్యాలు, తద్దినాల సమయంలో కాకికి పిండం పెట్టడం హిందువులకు ముఖ్యమైన ఆచారం. దీని వెనక కొన్ని నమ్మకాలు, పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఇటీవల వచ్చిన ఓ తెలుగు సినిమాలో చెప్పినట్లుగా కాకిని పితృదేవతల స్వరూపంగా భావిస్తారు. కాకి పిండాన్ని ముడితే, పితృదేవతలు ఆ ఆహారాన్ని స్వీకరించి, ఆత్మ శాంతించిందని, తమ వారసులపై సంతృప్తితో ఉన్నారని నమ్ముతారు. కాకి పిండాన్ని వెంటనే ముట్టకపోతే, చనిపోయిన వ్యక్తికి ఏవైనా కోరికలు మిగిలిపోయాయి ఉంటాయని, కుటుంబ సభ్యులపై ఏదో అసంతృప్తి ఉందని భయపడుతుంటారు. అటువంటి సందర్భాల్లో, పెద్దల కోరికలను తీరుస్తామని మనసులో చెప్పుకోవడం వంటి పనులు చేస్తారు.
పిండ ప్రదానం సహజంగా జరగాల్సిన ప్రక్రియ : శాస్త్రరీత్యా కాకితో పిండాన్ని బలవంతంగా ముట్టించడం అనే ప్రక్రియ ఎక్కడా లేదు. ఇది సహజంగా జరగవలసిన ప్రక్రియ. కాకి చూడటమే పితృదేవతల అనుగ్రహంగా కొంతమంది భావిస్తారు. ఆ ఆహారాన్ని తినడం, తినకపోవడం అనేది ఆ పక్షి ఇష్టం అని పండితులు చెబుతుంటారు. కొన్ని పరిస్థితుల్లో కాకులు రాక, పిండాన్ని ముట్టకపోతే, ఆ ఆహారాన్ని ఆవుకు తినిపించడం లేదా నదిలో కలపడం వంటి పద్ధతులను చేస్తారు.
