పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ క్రాస్​ ఓటింగ్ - తారుమారైన అభ్యర్థుల భవితవ్యం

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పలుచోట్ల క్రాస్ ఓటింగ్ - వార్డు సభ్యులుగా ఒకరిని గెలిపిస్తే సర్పంచిగా మరో అభ్యర్థికి జైకొట్టిన అభ్యర్థులు

Cross-voting in Panchayat Elections
Cross-voting in Panchayat Elections (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 9:55 AM IST

Cross-Voting in Panchayat Elections In Telangana : ఐదేళ్లకు ఓసారి జరిగే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో లోక్‌సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకేసారి పోలింగ్‌ జరిగినప్పుడు క్రాస్‌ ఓటింగ్‌ చూస్తుంటాం. ఎమ్మెల్యే, ఎంపీలుగా వేర్వేరు పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థులను గెలిపించిన సంఘటనలను గతంలో చూశాం. తాజాగా రాష్ట్రంలో జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ పలు చోట్ల క్రాస్‌ ఓటింగ్‌ స్పష్టంగా కనిపించింది. పార్టీల గుర్తుతో సంబంధం లేకున్నప్పటికీ ఆయా పార్టీల మద్దతుతో అభ్యర్థులు ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. ఓటర్లు వారిలో వార్డు సభ్యులుగా ఒకరిని గెలిపిస్తే సర్పంచిగా మరో పార్టీ అభ్యర్థికి ఓటేసి ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇలాంటి ఘటనలు రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల చోటుచేసుకున్నాయి. రెండో విడత జరిగిన ఎన్నికల్లో మచ్చుకు కొన్ని పంచాయతీలను పరిశీలించినట్లయితే.

మచ్చుకు కొన్ని :

  • బేలలో 12 వార్డులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ బీఆర్ఎస్​ 4, కాంగ్రెస్‌ 3, బీజేపీ 3, స్వతంత్రులు 2 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. సర్పంచి పదవికి వచ్చేసరికి బీఆర్ఎస్​ పార్టీకి చెందిన భాగ్యలక్ష్మీ ఎన్నికయ్యారు.
  • ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని జైనథ్‌ మండలంలోని సాంగ్వి పంచాయతీలో ఎనిమిది వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ 6, బీజేపీ మద్దతుదారులు 2 కైవసం చేసుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌కు ఒక్క వార్డు రాలేదు. కానీ, అంచనాలు తలకిందులయ్యాయి. కాంగ్రెస్‌ మద్దతుతో బరిలో నిలిచిన నితిన్‌ విజయం సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
  • తాంసి మండలం పొన్నారిలో 10 వార్డులు. ఇందులో కాంగ్రెస్‌ 3, బీజేపీ 2, బీఆర్ఎస్ 2, స్వతంత్రులు 3 చోట్ల విజయకేతనం ఎగరవేశారు. సర్పంచికి వచ్చేసరికి బీజేపీ మద్దతుదారు తలార్ల భూమన్న గెలుపొందారు.
  • భీంపూర్‌ పరిధిలోని అంతర్గాంలో ఎనిమిది వార్డుల్లో బీజేపీ 3, బీఆర్ఎస్ 5 చోట్ల కైవసం చేసుకుంది. సర్పంచిగా మాత్రం బీజేపీ మద్దతుదారు రాకేష్‌యాదవ్‌ ఎన్నికయ్యారు. ఇదే మండలం పిప్పల్‌కోటిలో బీఆర్ఎస్ 5, కాంగ్రెస్‌ 4, బీజేపీ మద్దతుదారు 1 వార్డు స్థానం కైవసం చేసుకున్నారు. కాంగ్రెస్‌ తరపున పోటీ చేసిన దాసరి రమేష్‌ను విజయం వరించింది.
  • ఆదిలాబాద్‌ గ్రామీణ మండలం జందాపూర్‌ పంచాయతీలో ఎనిమిది వార్డు సభ్యుల్లో కాంగ్రెస్‌ 4, బీజేపీ 3, బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు 1 స్థానంలో గెలుపొందారు. సర్పంచి ఫలితాల్లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారుల మధ్యనే పోటీ ఉందని అంచనా వేశారు. తీరా సర్పంచిగా బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు బత్తుల గంగమ్మ స్వల్ప మెజార్టీతో విజయం సాధించారు.
  • జైనథ్‌ పరిధిలోని దీపాయిగూడలోని పది వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్​ 7, బీజేపీ మద్దతుదారులు 3 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. వార్డు ఓటర్ల ఆధారంగా భారాసకు బీజేపీ కంటే 385 ఓట్ల ఆధిక్యం వచ్చింది. సర్పంచి స్థానం వచ్చేసరికి బీఆర్ఎస్ మద్దతు అభ్యర్థి మౌనిష 103 ఓట్ల తేడాతో బీజేపీ అభ్యర్థిపై విజయం సాధించారు.

చివరి దశ పంచాయతీ ఎన్నికలు : రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి కనిపిస్తోంది. చాలా మంది అభ్యర్థులు ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. గెలుపే లక్ష్యంగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఎన్నోవిధాలుగా ప్రయత్నించారు. అయితే ఓటర్లు ఎవరికి జై కొడతారో తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటవరకు పోలింగ్ జరగనుంది.

ఇవాళ 182 మండలాల్లోని 3,752 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి కౌంటిింగ్​ ఉంటుంది. ఎన్నికల సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అధికారులు, పోలీసులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేశారు. తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున బారులు తీరుతున్నారు. ఏ పంచాయతీలో ఎవరు గెలిచారనేది సాయాంత్రానికల్లా తేలనుంది.

