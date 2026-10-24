నిబంధనలను తుంగలో తొక్కుతున్న తుక్కు వ్యాపారులు - ఖజానాకు భారీ నష్టం
Illegal Scrap Transport And Sales : స్క్రాప్ అమ్మకాలతో పలువురు వ్యాపారులు కోట్ల రూపాయల జీఎస్టీ ఎగవేతలకు పాల్పడుతున్నారు. అధికారులు తనిఖీల్లో పట్టుకున్నప్పుడు వాటికి జీఎస్టీ చెల్లించినట్లు రసీదులు ఉండటం లేదు.
Published : October 24, 2026 at 2:16 PM IST
Illegal Scrap Transport And Sales : వ్యాపారులు స్క్రాప్ను అక్రమంగా రవాణా చేసి, విక్రయించడం ద్వారా కోట్లాది రూపాయల జీఎస్టీని ఎగవేస్తున్నారు. దీనివల్ల రాష్ట్ర ఖజానాకు గణనీయమైన నష్టం వాటిల్లుతోంది. రాష్ట్రంలో స్క్రాప్ సేకరణ ప్రక్రియ మొత్తం అసంఘటిత రంగంలోనే జరుగుతున్నందుకే, పర్యవేక్షణ కష్టంగా మారింది. కార్మికులు వీధుల్లో స్క్రాప్ను సేకరించి, టోకు వ్యాపారులకు అమ్ముతున్నారు. అక్కడి నుంచి ఉత్పత్తులను తయారుచేసే కంపెనీలకు చేరుతోంది. అయితే ఈ ఉత్పత్తులను మార్కెట్లో ప్రజలకు విక్రయించినప్పుడు మాత్రమే జీఎస్టీ చెల్లిస్తున్నారు.
స్క్రాప్ను రవాణా చేసే వాహనాలను వాణిజ్య పన్నులశాఖ అధికారులు తనిఖీల్లో పట్టుకున్నప్పుడు వాటికి జీఎస్టీ చెల్లించినట్లు ఎక్కడా రసీదులు ఉండటం లేదు. అయితే ప్రతి ఒక్క వాహనాన్ని తనిఖీ చేయడం సాధ్యం కానందున, ఈ అక్రమ వ్యాపారానికి అదుపు లేకుండా కొనసాగుతోంది. అంతేకాకుండా ఈ రవాణాలో అధిక భాగం ఇతర రాష్ట్రాల పేరిట రవాణా ముసుగులో జరుగుతున్నందున దీన్ని నిలువరించడం దాదాపు అసాధ్యంగా మారింది.
తుక్కుకు మార్కెట్లో భారీ డిమాండ్
కొన్ని లోహాల ధరలు మార్కెట్లో బాగా పెరుగుతున్నందున వాటి తుక్కుకు నల్లబజారులో డిమాండ్ అధికంగా ఉందని సీనియర్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఉదాహరణకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో టన్ను రాగి ధర రూ.14 లక్షలు దాటింది. ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే ధర ఏకంగా 44 శాతం పెరిగింది. ఈ క్రమంలో రాగి తుక్కు సేకరణకు టోకు వ్యాపారులు కార్మికులకు నజరానాలు ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. అదే విధంగా ఇనుము, బ్యాటరీల్లో వినియోగించే లెడ్ తదితర అనేక రకాల తుక్కుకు మార్కెట్లో భారీగా డిమాండ్ ఉన్నట్లు అధికారులు వివరించారు. ఈ వ్యాపారాలపై తనిఖీలు చేసి గట్టిచర్యలు తీసుకుంటే, చిన్నచిన్న కార్మికులే తప్ప జీఎస్టీ ఎగవేసి, లబ్ధి పొందేవారు బయటపడటం లేదని గుర్తించారు.
ఇతర రాష్ట్రాల పేరిట రవాణా
- దేశవ్యాప్తంగా అనేక రాష్ట్రాలతో అనుసంధానమై ఉన్న తుక్కు అక్రమ వ్యాపారాలు, జీఎస్టీ ఎగవేతలను అడ్డుకునేందుకు కేంద్రం గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నులశాఖ తాజాగా కోరింది. కొనుగోలు సమయంలో తుక్కుపై 18 శాతం జీఎస్టీ ఉన్నందున దాన్ని చెల్లించి, వస్తువులు తయారు చేసినట్లు బోగస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ఐటీసీ)లను కూడా దాఖలు చేస్తున్నట్లు ఈ శాఖ కేంద్రానికి పేర్కొంది.
- తుక్కు అక్రమ వ్యాపారంపై ఉక్కుపాదం మోపితే రాష్ట్రానికి సంవత్సరానికి సుమారు రూ.1000 కోట్ల జీఎస్టీ అదనపు ఆదాయం వస్తుందని సీనియర్ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల పేరుతో తుక్కుపై ఐటీసీలు దాఖలు చేస్తున్నందున, వాటిపై ఇక్కడి నుంచి తనిఖీలు సాధ్యం కావడం లేదని వివరించారు. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, హరియాణా వంటి రాష్ట్రాలకు సైతం ఇక్కడి నుంచి తుక్కును పంపుతున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో ఎక్కువగా బోగస్ వ్యాపారులే ఉంటున్నారు. ఈ అక్రమాలు అరికట్టాలంటే దేశవ్యాప్తంగా తుక్కు కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలపై కేంద్రీకృత వ్యాపార వ్యవస్థను పక్కాగా ఏర్పాటు చేయాలని వాణిజ్య పన్నులశాఖ అధికారవర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
- చూడగానే పాత వస్తువుల వ్యాపారం అని తక్కువగా అనిపించే తుక్కు వ్యాపారం రాష్ట్రంలో రూ.కోట్ల టర్నోవర్తో సాగుతుంది. ఎలాంటి హంగామా లేకపోవడంతో అటు వైపు ఎవరూ కన్నెత్తి చూడరు. దీంతో తుక్కు వ్యాపారులు నిబంధనలు తుంగలో తొక్కుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
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