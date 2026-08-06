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'CMR'ను అమ్మేసి స్థిరాస్తుల్లో పెట్టుబడులు : రూ.600 కోట్లు దాటిన రైస్‌ మిల్లర్ల అక్రమాలు

ఒక్కరోజే ఐదు మిల్లుల్లో రూ.106 కోట్ల అవకతవకలు గుర్తింపు - విజిలెన్స్‌ సోదాల్లో బయటపడుతున్న భారీ అక్రమాలు - తనిఖీలు ఆపాలంటూ స్థానిక నేతల ద్వారా అధికారులకు ఫోన్లు

Irregularities By Rice Millers In Telangana
Irregularities By Rice Millers In Telangana (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 10:15 AM IST

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Irregularities By Rice Millers In Telangana : రాష్ట్రంలో రైస్‌ మిల్లర్ల అక్రమాలు రూ.600 కోట్లు దాటాయి. ఒక్కరోజే ఐదు మిల్లుల్లో రూ.106 కోట్ల అవకతవకలు విజిలెన్స్‌ సోదాల్లో బయటపడ్డాయి. సీఎంఆర్ కింద ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ధాన్యానికి తిరిగి బియ్యం ఇవ్వాల్సిన మిల్లర్లలో కొందరు సరకును అమ్మేసి స్థిరాస్తి, ఇతర వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్లు తేలింది. సోదాలతో హడలిపోతున్న మిల్లర్లు ఆపాలంటూ స్థానిక నేతల ద్వారా ఉన్నతాధికారులకు ఫోన్లు చేయిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

విజిలెన్స్‌ సోదాలతో వెలుగులోకి వస్తున్న అక్రమాలు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైస్‌ మిల్లుల్లో విజిలెన్స్, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్న కొద్దీ అక్రమాలు బయటపడుతున్నాయి. జులై 20న మొదలైన తనిఖీలు, మధ్యలో రెండు రోజులు మినహా దాదాపు పక్షం రోజులుగా ఏకధాటిగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు బయటపడిన ధాన్యం అక్రమాల విలువ రూ.600 కోట్లు దాటినట్లు సమాచారం. ఇందులో ఒక్క మంగళవారం రోజే ఐదు రైస్‌ మిల్లుల్లో ఏకంగా రూ.106 కోట్ల అక్రమాల్ని గుర్తించారు. విజిలెన్స్‌ అధికారులు రోజుకు ఐదారు జిల్లాల్లోని మిల్లులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.

కస్టమ్‌ మిల్లింగ్‌ రైస్‌ కింద ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ధాన్యానికి తిరిగి బియ్యం ఇవ్వాల్సిన మిల్లర్లలో కొందరు సరకును అమ్మేసి స్థిరాస్తి, ఇతర వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. ఈ అక్రమ దందా చాలా ఏళ్లుగా కొనసాగుతోంది. విజిలెన్స్‌ తనిఖీలతో రైస్‌ మిల్లర్లు బెంబేలెత్తుతున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా విజిలెన్స్‌ ఉన్నతాధికారులకు, ప్రభుత్వంలోని ఉన్నతాధికారులకు ఫోన్లు చేయిస్తూ సోదాలు ఆపాలంటూ ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రూ.కోట్ల విలువైన ధాన్యం దారి మళ్లింపు : జగిత్యాల జిల్లా మొగిలిపేటలో ఏఆర్‌ఎస్‌ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌ రైస్‌ మిల్లులో రూ.45 కోట్ల విలువైన 18,613 టన్నుల ధాన్యం కనిపించలేదని విజిలెన్స్‌ అధికారులు గుర్తించినట్లు సమాచారం. సూర్యాపేటలోని శ్రీనివాస సాయి రైస్‌ ఇండస్ట్రీస్‌లో రూ.50 కోట్ల విలువైన సుమారు 22 వేల టన్నుల ధాన్యం దారి మళ్లించినట్లు తెలిసింది. ములుగులోని అమ్మ ట్రేడర్స్‌లో రూ.3.5 కోట్ల విలువైన 1561 టన్నుల ధాన్యం, నల్గొండ జిల్లా చిట్యాలలోని వైష్ణవి ఇండస్ట్రీస్‌లో రూ.4.5 కోట్ల విలువైన సుమారు 1,500 టన్నుల ధాన్యం, మెదక్‌ జిల్లా రుద్రారంలోని శ్రీరామరాజు అగ్రో ఇండస్ట్రీస్‌లో రూ.3 కోట్ల విలువైన 1,200 టన్నుల ధాన్యం దారి మళ్లినట్లు విజిలెన్స్‌ అధికారులు గుర్తించారు.

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