కన్నీరు మిగిల్చిన 'మురసు' తుపాను - వేల ఎకరాల్లో నీట మునిగిన వరి, పత్తి, మిరప
Rain Effect To Crops Khammam : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఖరీఫ్ సాగు చేసిన రైతులకు 'మురసు' తుపాను కన్నీరు మిగిల్చింది. వేల ఎకరాల్లోని వరి, పత్తి, మిరప పంటలు వరదలకు నీటమునిగాయి.
Published : November 6, 2026 at 8:21 AM IST
అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు రైతులకు కన్నీరు మిగిల్చాయి. మండే ఎండలను లెక్కచేయకుండా పంటలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్న ఆశల సాగు వరదలకు నీట మునిగి దెబ్బతినడంతో తట్టుకోలేకపోతున్నారు. పెరిగిన ఎరువుల ధరలకుతోడు సాగు ఖర్చులకు చేసిన పెట్టుబడి రాదని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఎడతెరపిలేని భారీ వర్షాలతో చేతికొచ్చిన పంటలు పూర్తిగా దెబ్బ తినడంతో కర్షకులు దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.
గణనీయంగా తగ్గిన వరి సాగు
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ ఏడాది ఖరీఫ్లో నీటి వనరులు అంతంత మాత్రంగా ఉండటంతో వరి సాగు గణనీయంగా తగ్గింది. వాగులు, చెరువుల కింద కొంత మంది సాగు చేసినా, పండించేందుకు ఇబ్బందులు తప్పలేదు. మంచి దిగుబడులు వస్తాయని ఆశించిన రైతులను తుపాన్లు కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాయి. జోరు వానలకు పంట నీట మునగడంతో కనీసం పెట్టుబడులు దక్కే పరిస్థితి లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు. తుపాన్ల తీవ్రతకు ఖమ్మం జిల్లాలో 22 వేల ఎకరాల్లో వరికి నష్టం వాటిల్లింది. పండించిన కొద్దిపాటి గింజలు కాపాడుకునేందుకు పొలాల్లో కాలువలు తీసి నీళ్లు బయటకు మళ్లిస్తున్నారు.
రెండు తుపానులు రావడంతో
రాష్ట్రంలో పత్తి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో అధికంగా సాగవుతుంది. ఈ ఏడాది మిరప తక్కువ సాగు చేసిన రైతులు, పత్తిపైనే ఆశలు పెంచుకోగా అర్నబ్, మురసు తుపాన్లు వారి ఆశలు దూదిపాలు చేశాయి. అధిక విస్తీర్ణంలో పత్తి సాగుతో కూలీల కొరతతో చాలాచోట్ల తెల్లబంగారం తీయకుండా పొలాల్లోనే ఉంది. ఆ సమయంలో రెండు తుపానులు రావడంతో దిగుబడులపై ప్రభావం చూపింది. ఎడతెరపి లేకుండా కురిసిన వర్షానికి పత్తి తడిసి నల్లబడింది.
భారీ గాలులకు నేలరాలిన మొక్కలు
జూలూరుపాడు, ఏన్కూరు, కొణిజర్ల, తల్లాడ, చండ్రుగొండ మండలాల్లో నష్టం ఎక్కువగా ఉంది. మూడేళ్లుగా తామర పురుగు, తెగుళ్లతో మిరపలో నష్టాలు రాగా, ఈ ఏడాది పొడి వాతావరణంలో తోటలు ఆశాజనకంగా పెరిగాయి. దిగుబడులు అధికంగా వస్తాయని కర్షకులు సంతోషిస్తున్న తరుణంలో అర్నబ్, మురసు ప్రభావం వారి ఆశలను ఆవిరి చేసింది. భారీగా వీచిన గాలులకు మొక్కలు నేలరాలాయని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మొన్నటి తుపాను కారణంగా 5 ఎకరాల్లో సాగు చేసిన వరి పంట నేలమట్టమైంది. ఎకరానికి ఇప్పటి వరకు సుమారు రూ.50 వేల వరకు ఖర్చు చేశాను. ఎల్నినోకు ఎదురేగి పంటలు పండించాం. పంట చేతికొచ్చే సమయానికి వర్షాలు రావడంతో పంటంతా పాడైపోయింది. ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి." - రైతులు
ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి
తుపాన్ల ప్రభావంతో పంటలను నష్టపోయిన తమను ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలని కర్షకులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. తడిసిన ధాన్యం, పత్తి కొనుగోలు చేసేలా చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. తుపాను ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న పంటలను అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి న్యాయం చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు.
రాష్ట్రంలో మురసు తుపాను ప్రభావం - భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో విస్తారంగా వర్షాలు
తెలంగాణపై 'మురసు' ఎఫెక్ట్ - భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాల్లో దంచికొడుతోన్న వర్షాలు