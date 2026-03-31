రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన అకాల వర్షాలు - చేతికందిన పంట నేలపాలు
కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడిసిముద్దయిన ధాన్యం - ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన వరి, మొక్కజొన్న - అకాల వర్షానికి చేతికందొచ్చిన మామిడి పంట నేలపాలు - ప్రభుత్వం పరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని రైతుల వేడుకోలు
Published : March 31, 2026 at 2:02 PM IST
Crops Destroyed Due to Unseasonal Rains : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షం రైతులను నిండాముంచింది. కళ్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. ఈదురుగాలులకు వరి, మొక్కజొన్న పంటలు నేలకొరిగాయి. చేతికందొచ్చిన మామిడి పంట సైతం నేల పాలయింది. ఆరుగాలం ఎండనకా వాననకా పడిన కష్టమంతా బూడిదలో పోసిన పన్నీరయ్యిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.
రైతులను ఆగం చేసిన వర్షం : రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షానికి అన్నదాతలు కుదేలయ్యారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన అకాల వర్షం అన్నదాతను ఆగమాగం చేసింది. కళ్లాల్లో ఆరబోసిన పసుపు, ఎర్ర జొన్న, జొన్న, మొక్కజొన్న తడిసి ముద్దయ్యాయి. ధర్పల్లి, సిరికొండ మండలాలలో కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసిపోయింది. ఈదురుగాలులకు మొక్కజొన్న, వరి పంటలు నేలకొరిగాయి. చేతికొచ్చిన మామిడికాయ పంట నేలపాలయ్యింది.
''రాత్రి ఆకాల వర్షంతో పసుపు, మొక్క జొన్న పంట నిర్మల్ నియోజకవర్గంలోనే చాలా ఘోరంగా ఉంది. పసుపును తొమ్మిది నెలలు పండించి, ఈరోజు చేతికొచ్చినా పంట అమ్ముకుంటామనే సమయానికి ఇలా అయింది. ఆ పసుపును ఉడకబెట్టి కష్టపడి అంత చేస్తే రాత్రి అనుకోకుండా వర్షం రావడంతో తడిసి ముద్దయింది. దీనికి ఏమైనా ప్రభుత్వం స్పందించి సహాయం చేయగలరని కోరుకుంటున్నాం'' - బాధితుడు
ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం : సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ మార్కెట్ యార్డులో ఆరబెట్టిన మక్కలు తడిసిపోయాయి. నిర్మల్ జిల్లాలో కురిసిన అకాల వర్షానికి అన్నదాతలు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. చేతికొచ్చిన మామిడి పంట నేలపాలయ్యింది. కళ్లల్లో ఆరబెట్టిన పసుపుకొమ్ములు తడిసి ముద్దయ్యాయి. మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి, లక్షెట్టిపేట ,హాజీపూర్ మండలాలలో రాత్రి ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. లక్షెట్టిపేట మండలం ఇటిక్యాల గ్రామంలో 20 ఎకరాల మొక్కజొన్న పంట నేలకొరగడంతో రైతు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేతికొచ్చిన మామిడి పంట నేలపాలు కావడంతో తీవ్రంగా నష్టపోయామని రైతులు వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.
''రాత్రి అనుకోకుండా పెద్ద ఎత్తున గాలి, ధుమారం, పిడుగులు, వర్షాలు వల్ల చేతికొచ్చిన పంటలు మొక్కజొన్న, జొన్న, నువ్వు పంటలకు దాదాపు నష్టం జరిగింది. పసుపును ఉడుకబెట్టి రేపు, ఎల్లుండి రెడీ చేసుకొని అమ్ముకోవాలనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు తడిసి ముద్దయింది'' - బాధితుడు
రైతుల ఆవేదన : నిర్మల్ జిల్లా ముధోల్ నియోజకవర్గంలోనీ పలు మండలాల్లో అర్ధరాత్రి ఈదురుగాలులతో కూడిన అకాల వర్షం పడింది. దీంతో రైతన్నలనూ నిలువునా ముంచింది. చేతికొచ్చిన మొక్క జొన్న, జొన్న పంట నేలకొరగడంతో రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. గాలివాన బీభత్సానికి మొక్కజొన్న పంట నేలకొరిగింది. అక్కడక్కడ చెట్లు సైతం నేలకొరిగాయి. పెట్టుబడి కూడా వచ్చేలా లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రైతులు మాట్లాడుతూ తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని, దెబ్బతిన్న పంటకు నష్ట పరిహారం చెల్లించాలని ప్రభుత్వన్ని కోరుతున్నామని తెలిపారు.
''రాత్రి కురిసిన ఆకాల వర్షానికి మొత్తం మొక్కజొన్న మొత్తం నెేల పాలయింది. అంతా పాలు పోసుకునే సమయం, రైతుకు ఎలాంటి రూపాయి లాభం కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు.పెట్టుబడి అంతా నాశనం అయిపోయింది. ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి'' - బాధితుడు
''నిన్న మార్కెట్కి పసుపు తీసుకొచ్చాము. రాత్రి వర్షం వచ్చింది. దానికి ఉన్న పసుపు మొత్తం తడిసిపోయింది. మేము పది నెలలు కష్టపడి ఇప్పుడు దాని ధర పడకపోతే మేము ఒప్పుకోము. వర్షానికి నీళ్లు పడి పసుపు మొత్తం అందులోనే ఆగాయి. ఆ నీళ్లను ఎత్తిపోస్తున్నాము'' - బాధితుడు
