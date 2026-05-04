ETV Bharat / state

అకాల వర్షం బీభత్సం - పంటలన్నీ క'న్నీటి' పాలు

పలు జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించిన అకాల వర్షం - కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం, మక్కల పంటకు నష్టం - మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో పిడుగు పాటుకు ఓ రైతు బలి

Crops Damage Due to Untimely Rains
Crops Damage Due to Untimely Rains (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 4, 2026 at 8:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crops Damage Due to Untimely Rains : అకాల వర్షం అన్నదాతలకు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించాయి. మహబూబాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు, వ్యవసాయ మార్కెట్లు, కల్లాల్లో ధాన్యం, మొక్కజొన్నలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. మామిడి కాయలు రాలిపోయి మామిడి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. కురవి మండలం సూధనపల్లిలోని ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో హమాలీగా పని చేస్తున్న నీలం వెంకన్నపై పిడుగు పడి మృతి చెందాడు. వెంకన్న పండించిన ధాన్యాన్ని అక్కడే ఆరబోసుకున్నాడు. పిడుగుపాటుతో మరో ఇద్దరు రైతులు స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

మహబూబాబాద్‌లో ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలో రేకుల షెడ్ కూలిపోవడంతో ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. రేకుల షెడ్​లోని నూతన వస్త్రాలు ధ్వంసమయ్యాయి. మహబూబాబాద్, కేసముద్రం వ్యవసాయ మార్కెట్‌లలో విక్రయానికి తెచ్చిన ధాన్యం, మొక్కజొన్న పంటలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. టార్ఫాలిన్లు కప్పి ఉంచినా వర్షం నీరు కింద నుంచి చేరి ధాన్యం, మొక్కజొన్న పంటలు రైతుల కళ్ల ముందే తడిసి ముద్దయిపోవడంతో రైతులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. డోర్నకల్ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. దంతాలపల్లి, నర్సింహులపేట, మరిపెడ, చిన్న గూడూరు, కురవి మండలాల్లో పలు గ్రామాల్లో ఇళ్లపై రేకుల పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి. కాంటాలు ఆలస్యం కావడంతో కేంద్రాల నిండా నిల్వలే కనిపిస్తున్నాయి. ఫలితంగా ధాన్యం నిల్వలు వర్షానికి తడిసిపోవడంతో నష్టం వాటిల్లుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈదురుగాలులకు మక్క పంటకు తీవ్ర నష్టం : మహబూబాబాద్ జిల్లా కొత్తగూడ మండలంలో ఈదురుగాలులకు మక్క పంటకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. గాంధీ నగర్‌లో జీసీసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న మక్కల కొనుగోలు కేంద్రంలో మొక్కజొన్న రాశులపై పరదాలు గాలికి ఎగిరిపోతుంటే రాళ్లు పెట్టి కాపాడుకునేందుకు రైతులు తీవ్రంగా కష్టపడ్డారు. రాశులపై కప్పిన పరదాలలో వర్షపు నీరు చేరుకోవడంతో ఆ నీటిని తొలగించేందుకు ఇబ్బందిపడ్డారు. మార్కెట్‌కు మొక్కజొన్నలు తీసుకొచ్చి పది రోజులైనా కొనుగోలులో జాప్యంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు. కొనుగోలు కేంద్రం ద్వారా తమకు పరదాలు ఇప్పిస్తే, పంట తడవకుండా కాపాడుకుంటామని రైతులు అంటున్నారు.

ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలి : ఖమ్మం జిల్లా మధిర నియోజకవర్గంలో ఈదురు గాలులతో కూడిన వాన బీభత్సం సృష్టించింది. ఉరుములు, మెరుపులతో ప్రారంభమై ఒక్కసారిగా బలమైన గాలులు వీస్తూ వాన కురిసింది. ధాన్యం, మొక్కజొన్న కల్లాలతో పాటు విక్రయించేందుకు మార్కెట్ యార్డుకి తెచ్చిన పంటను తడవకుండా కాపాడుకునేందుకు రైతులు ఉరుకులు, పరుగులు పెట్టారు. చింతకాని మండలం నాగులవంచలో కల్లాల్లో ఉన్న మొక్కజొన్నపై గాలులకు నిప్పురవ్వలు పడటంతో పంట పూర్తిగా దగ్ధమైంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు మండలంలో మొక్కజొన్న రాష్ట్రంలోని అత్యధిక స్థాయిలో సాగు అవుతుంది. ఇల్లందు పరిధిలో చల్లాసముద్రం, కొమరారం, ఇల్లందు వ్యవసాయ మార్కెట్ ఆవరణలో ధాన్యం, మక్కల కొనుగోలు జాప్యంతో అకాల వర్షానికి తడిసి ముద్దయ్యాయి. మామిడి రైతులకు సైతం ఈదురు గాలులు తీవ్ర నష్టాన్ని కలగజేశాయి. ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకొని కొనుగోలు కేంద్రానికి వచ్చిన రైతులతో పాటు నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ఆదుకోవాలని న్యూ డెమోక్రసీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు.

ఈదురు గాలుల బీభత్సం : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ పట్టణంలో ఆదివారం సాయంత్రం వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. భారీ ఈదురు గాలులు పట్టణంలో బీభత్సాన్ని సృష్టించాయి. గాలుల ధాటికి పట్టణంలోని ప్రధాన రహదారుల వెంట ఉన్న పలు వ్యాపార సముదాయాల బోర్డులు, ఫ్లెక్సీలు కింద పడిపోయాయి. కొన్నిచోట్ల వృక్షాలు, చెట్ల కొమ్మలు విరిగిపడ్డాయి. సాగర్ రోడ్డులోని కొన్ని దుకాణాల ముందు ఏర్పాటు చేసిన భారీ సైన్ బోర్డులు నేలకొరగడంతో వాహనదారులు, బాటసారులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈదురు గాలుల వల్ల పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ తీగలు తెగిపడటంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది. మున్సిపల్ అధికారులు, విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి, రోడ్లపై పడిన బోర్డులను, కొమ్మలను తొలగించి పరిస్థితిని చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు.

అకాల వర్షం - అన్నదాతలకు అపారనష్టం

అకాల వర్షాలతో అపార నష్టం - ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని అన్నదాతల విజ్ఞప్తి

TAGGED:

CROPS DAMAGE DUE TO RAINS
UNTIMELY RAINS IN TELANGANA
FARMERS CROP DAMAGE IN TELANGANA
MASSIVE CROPS DAMAGE IN KHAMMAM
CROPS DAMAGE DUE TO UNTIMELY RAINS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.