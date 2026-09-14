ఎల్నినో ఎఫెక్ట్తో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండిపోతున్న పైర్లు - 2.44 లక్షల హెక్టార్లలో తీవ్ర ప్రభావం
రాయలసీమ, అవిభక్త ప్రకాశం జిల్లాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఇక్కడ 2.44 లక్షల హెక్టార్లలోని పంటలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. అలాగే ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లోనూ వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 10:29 AM IST
El Nino Effect Continues in State : ఎల్నినో ప్రభావం రోజురోజుకూ తీవ్రమవుతోంది. అల్పపీడన ప్రభావంతో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసినప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో కరువు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పల్నాడు, అవిభక్త ప్రకాశం జిల్లాలు, రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే వేసిన పంటలు వాడిపోవడం ప్రారంభించాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 26.5 లక్షల హెక్టార్లలో పంటలు సాగు చేయగా, అందులో 2.44 లక్షల హెక్టార్లలోని పంటలు ఎల్నినో కారణంగా తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షపాతంలో 51% లోటు ఉన్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఎల్ నినో కారణంగా రాయలసీమ, అవిభక్త ప్రకాశం జిల్లాలోని అనేక మండలాల్లో తీవ్ర వర్షపాత లోటు కనిపిస్తోంది. కర్నూలు జిల్లాలో 1,10,000 హెక్టార్లు, నంద్యాల జిల్లాలో 80,751 హెక్టార్లు, అనంతపురం జిల్లాలో 32,456 హెక్టార్లలో సాగు చేసిన పంటలపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నీటి కొరత కారణంగా కంది (74,301 హెక్టార్లు), పత్తి (73,733 హెక్టార్లు), మొక్కజొన్న (25,000 హెక్టార్లు), వరి (18,000 హెక్టార్లు) వంటి పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. బత్తాయి, మామిడి వంటి ఉద్యానవన పంటలు కూడా ఎండిపోయే దశకు చేరుకున్నాయి. అనేక తోటల్లో చెట్లు వాడిపోతున్నాయి.
అల్పపీడన ప్రభావంతో వర్షాలు : మార్కాపురం ప్రాంతంలోని గిద్దలూరు మండలానికి చెందిన సంజీవరాయనిపేట, దొడ్డంపల్లె, తాళ్లపల్లె గ్రామాల్లో వాడిపోయిన పంటలు ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తున్నాయి. సంజీవరాయనిపేటలో భూగర్భ జలమట్టం 83.21 మీటర్లకు పడిపోయింది. ఇది గత ఏడాది సెప్టెంబర్తో పోలిస్తే 17 మీటర్ల తగ్గుదల. గిద్దలూరులో నీటి మట్టం 20 మీటర్ల మేర తగ్గింది. మినుము పంట కోలుకోలేని స్థితికి చేరుకోగా, ఆముదం పంట నుంచి నామమాత్రపు దిగుబడి మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది. పత్తి పంట పూర్తిగా వాడిపోతోంది. పెట్టుబడులు నష్టపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో గత రెండు రోజులుగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. శ్రీకాకుళం నుంచి గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల వరకు విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షపాతం నమోదైంది.
శుక్రవారం నాడు పశ్చిమ గోదావరి, శ్రీకాకుళం, ఎన్టీఆర్, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. శనివారం నాడు అత్యధికంగా కోనసీమ జిల్లాలోని మలికిపురంలో 110 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. అలాగే కృష్ణా జిల్లా గంగూరులో 98.25 మి.మీ, పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో 92 మి.మీ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురంలో 88.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఆదివారం తూర్పు గోదావరి, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అనకాపల్లి, కృష్ణా, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం కాకినాడ జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిశాయి.
ఈ వర్షాలు మెట్ట ప్రాంత పంటలకు కొంత మేర ప్రయోజనకరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అస్సలు వర్షం పడలేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగు చేసిన 26.5 లక్షల హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో, 2.44 లక్షల హెక్టార్లలోని పంటలు 'ఎల్ నినో' ప్రభావంతో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని వ్యవసాయ శాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇందులో సుమారు 41,474 హెక్టార్లలోని పంటలు తీవ్రంగా వాడిపోయే దశకు చేరుకోగా 10,582 హెక్టార్లలోని పంటలు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి. మరో 1,92,387 హెక్టార్లలోని పంటలు తీవ్రమైన తేమ లోపం సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి. 284 మండలాల్లోని, 1,792 రైతు సేవా కేంద్రాల పరిధిలోని పంటలపై ఎల్ నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని ఆ శాఖ నివేదించింది.
వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న మంత్రి : ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభం నుంచి రాష్ట్రంలో 51 శాతం వర్షపాత లోటు నమోదైనట్లు కూడా వెల్లడైంది. ఎల్ నినో కారణంగా తీవ్రమైన తేమ లోపాన్ని ఎదుర్కొంటున్న పంటలకు రక్షణ సాగునీరు అందించేందుకు అందుబాటులో ఉన్న నీటి వనరులను వినియోగించుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. ఆదివారం నాడు ఆయన నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడుతో కలిసి ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
పంటల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని నమోదు చేయడం కేవలం గణాంకాల కోసమే కాకుండా నిర్దిష్ట ప్రాంతీయ సమస్యలను గుర్తించడానికి రైతులకు అవసరమైన సహాయం అందేలా చూడటానికి ఉపయోగపడాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం జలాశయాల ఆయకట్టు ప్రాంతాల్లో వరికి బదులుగా తక్కువ నీటి అవసరాలున్న పంటలను సాగు చేయాలని మంత్రి నిమ్మల సూచించారు. వర్షపాత లోటు దృష్ట్యా 34,567 హెక్టార్లలో ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయడానికి చర్యలు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే మరో 95,000 హెక్టార్లలో ఇంకా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను వేయాల్సి ఉందని వారు పేర్కొన్నారు.
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