రైతన్నలకు తెగుళ్ల సమస్య - రాష్ట్రంలో 5 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలకు నష్టం!
Crop Pests Increasing In Telangana - వర్షాభావం, నీటి ఎద్దడి కారణంగా తెగుళ్ల సమస్యలు పెరిగాయి. అన్నదాతలు దిగుబడి రాదని ఆందోళన చెందుతున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 12:42 PM IST
Crop Pests Increasing In Telangana : రాష్ట్రంలోని రైతులు ఇప్పటికే వర్షాభావం, నీటి ఎద్దడి కారణంగా పంటలను కాపాడుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అది చాలదన్నట్టు ఇప్పుడు తెగుళ్ల సమస్య కూడా తోడైంది. తెలంగాణలో సుమారు 5 లక్షల ఎకరాల్లో ప్రధాన పంటలు వివిధ రకాల తెగుళ్ల బారిన పడినట్లు వ్యవసాయ శాఖ గుర్తించింది. దీనివల్ల మరింత నష్టం వాటిల్లుతుందేమోనని రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ప్రధాన పంటలపై ప్రభావం
ప్రస్తుతం చాలా జిల్లాల్లో వరి పంట అంకుర దశకు చేరుకుంది. మరికొన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పుడే కాత మొదలవుతోంది. వర్షాలు లేకపోవడంతో వరి పొలాల్లో ఆకు ఎండు తెగులు, కాండం తొలిచే పురుగులు, ఆకు ముడత తెగుళ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. వరంగల్, కరీంనగర్, జగిత్యాల, ములుగు, మహబూబాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జనగామ, నిర్మల్, కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో సుమారు 2.5 లక్షల ఎకరాల్లో ఈ తెగుళ్ల సమస్య తీవ్రంగా ఉంది.
"నేను 4 ఎకరాల్లో వరి వేశాను. అది ప్రస్తుతం పొట్ట దశకు చేరుకుంది. కానీ విపరీతమైన ఎండలు, వర్షాభావంతో పంట తెగుళ్ల బారిన పడిపోయింది. దీంతో వరి ఎండిపోతోంది. అరికట్టడానికి రూ.25 వేలతో పురుగు మందులు పిచికారీ చేశాను. కానీ ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది" - ప్రభాకర్ రావు, రైతు, వరంగల్ జిల్లా
పత్తిలో గులాబీ రంగు పురుగు
చాలా జిల్లాల్లో పత్తి పంట ప్రస్తుతం కాయలు పగిలి దూది బయటకు వచ్చే దశలో ఉంది. ఈ కీలక సమయంలో ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, మహబూబ్నగర్, మెదక్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో సుమారు లక్ష ఎకరాల్లో గులాబీ రంగు పురుగు, తామర పురుగులు, పచ్చ పురుగుల దాడి కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల మొక్కల ఆకులు, కాండం, వేర్లు కుళ్ళిపోయి మొక్కలు వాడిపోతున్నాయి. అంతేకాకుండా కాయల్లో పత్తి నాణ్యత, దిగుబడి కూడా తగ్గుతుంది.'ప్రస్తుతం రెండు ఎకరాల్లో పత్తిని సాగుచేస్తున్నాను. వర్షాలు లేనందున బావి నీళ్లతోనే పంటను బతికిస్తున్నాం. కానీ ఇటీవల పంటకు గులాబీరంగు తెగులు వస్తోంది. దీనివల్ల కాయ నుంచి పత్తి రావటం లేదు. దీంతో దిగుబడి రాదేమోనని భయంగా ఉంది' అని మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన శంకర్ అనే రైతు వాపోయారు.
మొక్కజొన్న, సోయాబీన్కు తెగుళ్లు
మొక్కజొన్న పంట ప్రస్తుతం పాల దశ దాటి గింజ గట్టిపడే దశకు చేరుకుంది. ఈ సమయంలోనే వర్షాలు లేకపోవటంతో కాండం కుళ్లు తెగులు, ఆకుమచ్చ తెగులు, కుంకుమ తెగుళ్లు వస్తున్నాయి. దీంతో మొక్కజొన్న పంట దెబ్బతింటున్నాయి. కంకి చేతికందే దశలోనే తెగుళ్లు వచ్చి కాండం కింది భాగాలు కుళ్లిపోతున్నాయి. దీంతో మొక్కలు నేలకొరుగుతున్నాయి. ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో సుమారు 20,000 ఎకరాల్లో సోయాబీన్ పంటకు కాయలు ఎండిపోయే తెగులు సోకింది.
కంది, వేరుశెనగకు నష్టాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 5.30 లక్షల ఎకరాల్లో కంది పంటకు పురుగుల బెడద ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా కాయ తొలిచే పురుగు సోకింది. సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోనే సుమారు 72,000 ఎకరాల్లో ఈ పురుగు కాయలను పాడు చేస్తోంది. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో సుమారు 12,000 ఎకరాల వేరుశనగ పంటకు పొగాకు లద్దె పురుగు సోకింది. అంతేకాకుండా మిరప, టమోటా, వంకాయ బంతి పూల పంటలకు సంబంధించి మరో 22,000 ఎకరాల్లో మొక్క కుళ్లు తెగులు తీవ్ర సమస్యగా మారింది.
నివారణ చర్యల కోసం ఆదేశాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధాన పంటలకు పురుగులు, తెగుళ్లు సోకిన నేపథ్యంలో పంట నష్టాన్ని నివారించేందుకు రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను ఆదేశించింది. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి, రైతులకు నివారణ నియంత్రణ చర్యల గురించి వివరించాలని సూచించింది.
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