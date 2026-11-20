భూ భారతి పోర్టల్లో సాంకేతిక లోపాలు - కౌలు రైతులకు అందని పంట రుణాలు
Tenant Farmers Bank Loan Issues : భూ భారతి పోర్టల్లో సాంకేతిక సమస్యలతో కౌలు రైతులకు బ్యాంకుల నుంచి పంట రుణాలు అందడం లేదు. దీన్ని పరిష్కరించాలని బ్యాంకర్లు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
Published : November 20, 2026 at 11:24 AM IST
కౌలు రైతులకు పంట రుణాలు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించినా, క్షేత్రస్థాయిలో బ్యాంకులు ఎదుర్కొంటున్న సాంకేతిక సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో ఆ లక్ష్యం నెరవేరడం లేదు. కౌలు రైతులకు పంట రుణాలు అందజేసేందుకు భూభారతి పోర్టల్లో ఉన్న సాంకేతిక లోపాలు అడ్డంకిగా మారాయి. కౌలు రైతులు సాగుచేస్తున్న భూమి విస్తీర్ణాన్ని ధ్రువీకరించేందుకు సరైన అధికారిక వ్యవస్థ లేదని, ఈ సమస్యను సరిదిద్దాలని బ్యాంకర్లు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఈ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే, కౌలు రైతులకు ఏడు శాతం వడ్డీతోనే బ్యాంకులు పంట రుణాలు అందిస్తాయి.
భూ వివరాలు లేకే రుణాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాం
తక్కువ వడ్డీకి బ్యాంక్ రుణాలు పొందే సదుపాయం లేకపోవడంతో కౌలు రైతులు ప్రైవేట్ వడ్డీ వ్యాపారుల దగ్గర ఏడాదికి 24 నుంచి 60 శాతం వరకు వడ్డీకి అప్పులు తీసుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. రైతులు ఎవరి దగ్గర భూమి కౌలుకు తీసుకున్నారో చెబుతున్నా, యజమాని, భూమికి సంబంధించి కచ్చితమైన ఆధారాలు చూపడంలో సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయని బ్యాంకర్లు ప్రభుత్వానికి చెప్పినట్లు సమాచారం. కౌలు రైతులు సాగుచేస్తున్న భూ విస్తీర్ణాన్ని నిర్దారించేందుకు ప్రభుత్వ అధికారిక వ్యవస్థ లేకపోవడంతోనే రుణాలు మంజూరు చేయలేని పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
సంఘంగా ఏర్పడితే బ్యాంకు రుణాలు
కౌలు రైతులు ఒక సంఘంగా ఏర్పడితే, ఆ సంఘం పేరిట పంట రుణాలు ఇవ్వాలనే నిబంధన ఉంది. కానీ గ్రామస్థాయిలోని అధికారులు ఆ సంఘాల ఏర్పాటుకు చొరవ చూపకపోవడం, రుణాలు పొందేందుకు సాయం చేయడం లేదని తెలుస్తోంది. భూ భారతి పోర్టల్లో పట్టాదారు పాస్బుక్లు లేకపోయినా పంట రుణాల మంజూరు, వివరాలు నమోదు చేసేందుకు అవకాశం ఉందని బ్యాంకర్లు చెబుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ వెసులుబాటు కౌలు రైతులకు అందుబాటులో లేదు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సమగ్ర మార్గదర్శకాలు జారీ చేయాలని బ్యాంకులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి. అలాగే కౌలు రైతులకు సంబంధించిన రుణఛార్జీ నమోదు చేసే ప్రక్రియను భూ భారతి పోర్టల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి.
వరికి బోనస్ దక్కడమూ కష్టమే
కౌలు రైతులకు సరైన గుర్తింపు లేకపోవడంతో, దుక్కి దున్నినప్పటి నుంచి పంట విక్రయించేంతవరకు కష్టాలే ఎదురవుతున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో వరి ప్రధాన పంట. ఇందుకు యూరియా తదితర ఎరువులు పొందాలంటే భూ యజమాని ఫోన్ నంబరు, ఓటీపీ తప్పనిసరి చేయడంతో సింహభాగం కౌలు రైతులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. అలాగే పంటను అమ్ముకోవాల్సిన సమయంలోనూ ప్రభుత్వం అందించే బోనస్ కోసం కూడా పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం, ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కౌలు రైతులు పొందలేకపోతున్నారు. దీనికి తోడు ఏటా కౌలు ధర పెరుగుతుండటంతో పెట్టుబడులు పెరిగి అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నారు.
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