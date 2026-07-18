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సూపర్​ ఎల్‌నినో ప్రభావంతో కానరాని వాన జాడ - అనంతలో ఎండిపోతున్న వేరుశనగ

తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో ముప్పై రోజులుగా చినుకు జాడలేదు - వర్షాలు లేక నిలువునా ఎండిపోయాయి వేరుశనగ, కంది పంటలు - ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు

Crop Damage due to El Nino Effect
Crop Damage due to El Nino Effect (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 7:40 AM IST

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Crop Damage due to El Nino Effect : ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో అన్నదాతలు నష్టపోతున్నారు. నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశం నుంచి జూన్‌లో కురిసిన అరకొర వర్షాలు తప్ప నెల రోజులుగా చినుకు జాడలేకుండా పోయింది. జూన్‌లో కురిసిన వర్షాలతో కొన్నిచోట్ల సాగుచేసిన వేరుశనగ, కంది పంటలు 30 రోజులుగా వర్షం లేకపోవడంతో నిలువునా ఎండిపోయాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులతో బోరు బావులు అడుగంటి పంటలు ఎండుతున్నాయి. మే నెలలో బోర్ల కింద సాగుచేసిన వేరుశనగ మరో 25 రోజుల్లో చేతికొస్తుందని భావించిన రైతులకు నష్టాలే మిగులుతున్నాయి.

ఈసారి సూపర్ ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల రైతులను తీవ్రంగా నష్టపరుస్తోంది. తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు ముందు నుంచి హెచ్చరించినట్లుగానే జూన్‌లో కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షాలు తప్ప ముప్పై రోజులుగా చినుకు జాడలేకుండా పోయింది. అనంతపురం జిల్లాలోని 31 మండలాలకు గాను 6 మండలాల్లో జూలైలో 12 మండలాల్లో 70 శాతం, 6 మండలాల్లో 59 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. జూలైలో అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో 96 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.

చినుకు జాడేలేదు: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని 32 మండలాలకు గాను 18 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం, 9 మండలాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నమోదయ్యాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులు భూగర్భ జలాలపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. నెల రోజులుగా చినకు రాలక పోవడంతో భూగర్భ జలాలు 40 మీటర్లకు పైగా లోతుకు దిగిపోయాయి. దీంతో చాలా చోట్ల బోర్లు అడుగంటి, రైతుల కళ్లెదుటే పంటలు ఎండిపోతున్న పరిస్థితులు అన్నదాతను తీవ్ర ఆవేదనకు గురిచేస్తున్నాయి.

ఎండిపోతున్న వేరుశనగ: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల వ్యాప్తంగా సింహ భాగం విస్తీర్ణంలో వేరుశనగ సాగవుతోంది. ఈసారి ధరలు బాగా ఉండటంతో రైతులు బోర్ల కింద వేరుశనగ సాగుచేశారు. మే నెలలో వేసిన విత్తనంతో మరో 25 రోజుల్లో వేరుశనగ పంట చేతికి రానుంది. ప్రస్తుతం వేరుశనగ ఊడలు దిగి గింజ తయారవుతున్న తరుణంలో బోర్లలో నీరు రాకపోవడంతో పంటలు నీలువునా ఎండిపోతున్నాయి. కళ్యాణదుర్గం, ఉరవకొండ, శింగనమల, రాయదుర్గం, రాప్తాడు, పుట్టపర్తి, ధర్మవరం నియోజకవర్గాల్లో బోర్ల కింద సాగుచేసిన వేరుశనగ ఎండిపోతోంది. ఏకంగా 30 రోజులపాటు చినుకు రాలక పోవడంతో బెట్ట పరిస్థితులు తలెత్తి వేరుశనగకాయలకు నల్లమచ్చ తెగులు కూడా సోకుతోంది.

ఏటా జూలై 15 నాటికి 70 శాతం పైగా ఖరీఫ్‌లో విత్తనం వేసే రైతులు, ఈసారి ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలో కనీసం 30 శాతం విస్తీర్ణంలో కూడా విత్తనం వేయలేకపోయారు. అనంతపురం జిల్లాలో 24 శాతం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 22 శాతం విస్తీర్ణంలో మాత్రమే పంటలు సాగుచేశారు. వ్యవసాయశాఖ నమోదు చేసిన విస్తీర్ణంలో 90 శాతం పైగా బోర్ల కింద సాగుచేసిన గణాంకాలే ఉన్నాయి. సాగు విస్తీర్ణం లెక్కలోకి వచ్చిన వేరుశనగ, కంది పంటలు కూడా ఎండిపోతున్నాయి.
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