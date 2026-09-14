పంట సాగు లక్ష్యం చేరుకునేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ ప్రణాళికలు!
తెలంగాణలో పంట సాగు లక్ష్యం తగ్గడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న పంటలను కాపాడటంపై దృష్టి సారించింది. దీనికోసం ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించింది. ప్రణాళిక రూపకల్పన బాధ్యతను వ్యవసాయ శాఖకు అప్పగించింది.
Published : September 14, 2026 at 5:03 PM IST
Crop Cultivation Declined Impact Of El Niño : ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణలో పంట సాగు లక్ష్యం తగ్గడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న పంటలను కాపాడటంపై దృష్టి సారించింది. సంబంధిత శాఖలన్నింటి సమన్వయంతో ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళికను రూపొందించి అమలు చేయాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం, ఈ ప్రణాళిక రూపకల్పన బాధ్యతను వ్యవసాయ శాఖకు అప్పగించింది.
తగ్గిన సాగు - ఎండుతున్న పంటలు
రాష్ట్రంలో మొత్తం పంట సాగు లక్ష్యం 1,32,38,446 ఎకరాలు కాగా, ఇప్పటివరకు 1,23,08,853 ఎకరాల్లో పంటలు సాగు చేశారు. ప్రధాన పంట అయిన వరి విషయానికొస్తే, 65,95,645 ఎకరాల లక్ష్యానికి గాను 54,25,998 ఎకరాల్లో సాగు జరిగింది. ఇతర పంటల్లో పత్తి 48,23,754 ఎకరాలు, జొన్న 34,888 ఎకరాలు, మొక్కజొన్న 5,92,852 ఎకరాలు, కందులు 5,56,828 ఎకరాలు, పెసలు 1,60,182 ఎకరాలు, మినుములు 68,878 ఎకరాలు, వేరుశనగ 15,754 ఎకరాలు, సోయాబీన్ 3,72,400 ఎకరాలు, చెరుకు 40,987 ఎకరాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని ఇరవై జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్లు, జలాశయాలు, చెరువులు, కుంటల్లో నీటి మట్టాలు అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి. వర్షాలు లేకపోవడంతో పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. వీటిని కాపాడటం ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది.
పంటల పరిస్థితిపై వ్యవసాయ శాఖ నివేదిక
రాష్ట్రంలో పంటల ప్రస్తుత పరిస్థితిపై వ్యవసాయ శాఖ ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, పశుసంవర్ధక, నీటిపారుదల, విద్యుత్, భూగర్భ జల, పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల ఉన్నతాధికారులు, అలాగే విశ్వవిద్యాలయాల ఉప కులపతులు శాస్త్రవేత్తలతో ప్రభుత్వం త్వరలో సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పంటలకు అవసరమైన అంశాలను సమీక్షించి, నీటి వనరుల అభివృద్ధి, విద్యుత్ సరఫరా, ఎరువుల పంపిణీ, పురుగుమందుల వినియోగం వంటి చర్యలపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
పంటల రక్షణను పర్యవేక్షించేందుకు గ్రామం నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ అంశాలపై సమగ్ర ప్రణాళికను సిద్ధం చేసి మంగళవారం నాటికి సమర్పించాలని వ్యవసాయ శాఖను ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పంటల స్థితిగతులు, ప్రభుత్వ కార్యాచరణ ప్రణాళికకు సంబంధించిన ప్రకటనను బుధవారం శాసనసభలో వెల్లడించే అవకాశం ఉందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
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