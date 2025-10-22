ETV Bharat / state

ప్రారంభానికి సిద్ధంగా క్రిటికల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌ - అందుబాటులోకి అత్యవసర వైద్యం!

కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో పేదలకు మెరుగైన వైద్యం - అనకాపల్లి జిల్లా ఆసుపత్రిలోనే అన్ని రకాల వైద్యసేవలు రోగులకు అందేలా చర్యలు

Critical Care Unit Building Ready For Inauguration in Anakapalle
Critical Care Unit Building Ready For Inauguration in Anakapalle (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 1:44 PM IST

Critical Care Unit in Anakapalle : అత్యవసర సమయాల్లో సరైన వైద్యం అందక పడే ఇబ్బందులకు చెక్​ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అనకాపల్లిలోని ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఆసుపత్రి స్థలంలో చేపట్టిన క్రిటికల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌ భవన నిర్మాణం పూర్తి అయింది. ఇప్పటి వరకు ఈ జిల్లా పరిధిలో అత్యవసర వైద్యం అందక ఎంతో మందిని మెరుగైన వైద్యం కోసం విశాఖ కేజీహెచ్‌కు పంపాల్సి వస్తోంది. ఈ పరిస్థితిని అధిగమించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా ఆసుపత్రి స్థలంలో చేపట్టిన క్రిటికల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌ భవన నిర్మాణం పూర్తి అయింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే రూ.22 కోట్లతో పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కలెక్టర్‌ విజయకృష్ణన్‌ చొరవతో పనులు వేగంగా పూర్తి అయ్యాయి. త్వరలోనే ప్రారంభించి రోగులకు అందుబాటులోకి తీసుకు రానున్నారు.

అనకాపల్లి ఆసుపత్రికి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన వారు, అత్యవసర వైద్యం అవసరమైన గర్భిణులు, అనారోగ్యంతో పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న రోగులను తీసుకు వస్తుంటారు. ఆసుపత్రిలో కేర్‌ యూనిట్‌ సేవలు అందుబాటులో లేవు. దాంతో ఇన్నాళ్లూ ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి. ఈ యూనిట్‌ ఏర్పాటు పూర్తవడంతో పాటు రూ.12 కోట్ల విలువైన అత్యాధునిక సామగ్రి అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ క్రిటికల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌ను గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌తో సహా రెండు అంతస్తులు నిర్మించాలని తొలుత అనుకున్నారు. మరో అంతస్తును చేర్చి నిర్మాణం పూర్తి చేశారు.

  • గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో ఎమర్జన్సీ వార్డు, స్కానింగ్, ల్యాబ్, మందులు ఇచ్చేందుకు గదులు నిర్మించారు. ఈ కేర్​ యూనిట్​ మొదటి అంతస్థులో హెచ్‌డీయూ యూనిట్, గర్భిణులు ఉండేందుకు గదులు నిర్మించారు.
  • ఇక రెండో అంతస్తు విషయానికి వస్తే డయాలసిస్‌ సెంటర్, ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారికి చికిత్స అందించేలా పనులు చేపట్టారు.
  • మూడో అంతస్థులో ఆధునిక వసతి సౌకర్యాలతో శస్త్ర చికిత్స గదులు ఏర్పాటు చేశారు. 50 పడకల సామర్థ్యంతో క్రిటికల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌ భవనం సిద్ధమైంది.

మెరుగైన వైద్యం అందించేలా:

'కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించేలా సీఎం చంద్రబాబునాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. అనకాపల్లి జిల్లా ఆసుపత్రిలోనే అన్ని రకాల వైద్యసేవలు రోగులకు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. దీనికి అవసరమైన వైద్య పోస్టులు అన్నీ భర్తీ చేశాం.' - కొణతాల రామకృష్ఱ, ఎమ్మెల్యే

CRITICAL CARE GOVERNMENT HOSPITAL
CRITICAL CARE FOR ANAKAPALLE
CRITICAL CARE UNIT IN ANAKAPALLE
అనకాపల్లి క్రిటికల్‌ కేర్‌ యూనిట్‌
ANAKAPALLE CRITICAL CARE UNIT

