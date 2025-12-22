పేరుకు మాత్రమే క్రిటికల్ కేర్ - చికిత్సకు మాత్రం దూరం దూరం
రోగులకు అందని అత్యవసర చికిత్స - పలు ఆసుపత్రుల్లో సిబ్బంది కొరత - అలంకారప్రాయంగా మారిన క్రిటికల్ కేర్ భవనాలు - సిబ్బంది నియామకం చేపట్టకపోవటంతో నెరవేరని ప్రయోజనం
Published : December 22, 2025 at 3:48 PM IST
Critical Care Services in Telangana : ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో ఉన్నవారికి తక్షణమే మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన క్రిటికల్ కేర్ భవనాల ద్వారా తెలంగాణలో ఆశించిన ప్రయోజనం నెరవేరటం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2021లో పీఎం అభీం (ప్రధాన మంత్రి ఆయుష్మాన్ భారత్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మిషన్) కార్యక్రమంలో భాగంగా దశలవారీగా దేశంలోని పలు జిల్లాల్లో ఈ భవనాలకు సంబంధించిన నిర్మాణాలకు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు నిధులను మంజూరు చేసింది.
ఒక్కో భవనానికి రూ.23.75 కోట్లు : తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో ఒక్కో క్రిటికల్ కేర్ భవన నిర్మాణానికి రూ.23.75 కోట్లు మంజూరు చేయగా జీ+2 అంతస్తులతో భవనాల నిర్మాణం చేపట్టారు. క్రిటికల్ కేర్ భవనాల్లో అవసరమైన సాంకేతిక యంత్ర సామగ్రి సైతం సరఫరా అయింది. కానీ, సేవలందించే సిబ్బంది నియామకం చేపట్టకపోవటంతో ఆశించిన ప్రయోజనం నెరవేరకుండా పోవడం బాధాకరమైన విషయం.
అలంకారప్రాయంగానే భవనాలు : క్రిటికల్ కేర్ భవనాలు ప్రస్తుతం అలంకారప్రాయంగా మాత్రమే మారాయి. ఆదిలాబాద్లో ఇదివరకే ఆ భవనానికి ప్రారంభోత్సవానికి ఏర్పాటు చేయగా సరిపడా సిబ్బంది లేకపోవటంతో దానిని వాయిదా వేశారు. జిల్లాలో ఉన్న జాతీయ రహదారిపై, ఇతర రహదారుల్లో తరచూ ప్రమాదాలు చోటు చేసుకొని పలువురు ప్రాణాపాయ స్థితిలో రిమ్స్కు(రీజినల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్) వస్తుంటారు. ఇలాంటి వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించకపోవడంతో డాక్టర్లు హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, మహారాష్ట్రకు రిఫర్ చేయాల్సి వస్తోంది. నిజామాబాద్లో మాతాశిశు సంరక్షణ కేంద్రంలోనే క్రిటికల్ కేర్ సేవలను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సిబ్బందితో ఓపీ సేవలు మాత్రమే అందిస్తున్నారు. కరీంనగర్లోని జనరల్ ఆసుపత్రిలో నిర్మించిన క్రిటికల్ కేర్ భవనం ప్రారంభోత్సవం చేసినా కూడా ఇందులోనూ ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని నియమించలేదు.
ప్రతిపాదనలు పంపాం : నిర్మాణం పూర్తయిన ఆదిలాబాద్ క్రిటికల్ కేర్ భవనాన్ని త్వరలో ప్రారంభించటానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని రిమ్స్ సంచాలకుడు, డాక్టర్ రాఠోడ్ జైసింగ్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం రిమ్స్లోని వైద్య సిబ్బందితోనే సేవలందిస్తామన్నారు. ఈ కేంద్రానికి ప్రత్యేక వైద్య సిబ్బంది, సాంకేతిక నిపుణుల నియామకానికి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించనున్నట్లు వెల్లడించారు. క్రిటికల్ కేర్ సేవలను వెంటనే అందిస్తే ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడే అవకాశం ఉందని పలువురు చెబుతున్నారు. అవసరమైన సిబ్బందిని వెంటనే నియమించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాల కోసం : తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్లోని సనత్నగర్, అల్వాల్, ఎల్బీనగర్లలో సూపర్ స్పెషాలిటీ టిమ్స్(Telangana Institute of Medical Sciences) ఆసుపత్రులను నిర్మిస్తోంది. కోవిడ్-19 సంక్షోభ సమయంలో ప్రభుత్వ రంగంలో అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాల కోసం ఈ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమయ్యాయి. వీటిలో సనత్నగర్లోని 1000 పడకల టిమ్స్ ఆసుపత్రి నిర్మాణం దాదాపు పూర్తయ్యే దశకు చేరుకుంది. కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్య సేవలను పేద ప్రజలకు అందించాలని సర్కారు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరగే అవకాశం ఉంది.
16 ప్రధాన, 6 మైనర్ ఆపరేషన్ థియేటర్లు : సనత్నగర్లో 22.6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో టిమ్స్ ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు దీటుగా సేవలందించేందుకు నాలుగు బ్లాకులు, వెయ్యి పడకల సామర్థ్యంతో నిర్మించిన ఈ ఆసుపత్రిలో 16 ప్రధాన, 6 మైనర్ ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉండటం విశేషం. ఐసీయూలో 300, జనరల్ వార్డుల్లో 500, ప్రైవేటు, వీఐపీ వార్డుల్లో 200 పడకలతోపాటు రోగుల బంధువుల కోసం మరో 200 పడకలతో ధర్మశాల తదితర సౌకర్యాలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి. త్వరలో ఆసుపత్రి ప్రారంభ తేదీని ప్రభుత్వం ప్రకటించనున్నట్లు సమాచారం.
