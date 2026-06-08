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వైద్య కళాశాలల్లో అందుబాటులోకి సీసీహెచ్​ బ్లాకులు - ఇక 'ఎమర్జెన్సీ'కీ నో టెన్షన్​!

హైదరాబాద్​లోని ఫీవర్​ హాస్పిటల్, కొండాపూర్​లో క్రిటికల్‌ కేర్‌ బ్లాక్‌ కేంద్రాలు - వంద పడకలతో రూ.40.05 కోట్లు - 50 పడకలకు రూ.23.75 కోట్ల నిధులు - అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలను కాపాడే బ్లాకులు​

Critical Care Hospitals Telangana
Critical Care Hospitals Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 2:40 PM IST

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Critical Care Hospitals Telangana : ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో ఎమర్జెన్సీ కోసం వెళ్లే వారికి క్రిటికల్ కేర్ హాస్పిటల్ బ్లాక్ (సీసీహెచ్‌బీ) కేంద్రాలు సేవలందిస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 31 వైద్య కళాశాలలకు మంజూరైన కేంద్రాలకు సంబంధించి ఐదు జిల్లాల్లో వంద శాతం పనులు పూర్తవ్వడంతో సేవలు ప్రారంభించారు. దాదాపుగా 16 ప్రాంతాల్లో భవనాలు పూర్తయ్యాయి. అయితే వైద్యారోగ్య శాఖ క్రిటికల్ కేర్​ కేంద్రాలను మరికొన్నింటిని ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఈ సంవత్సరం చివరి వరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో కేంద్రాలను ప్రారంభించనున్నారు.

క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్​ బడ్జెట్​ ఎంతంటే : 'ప్రధాన మంత్రి ఆయుష్మాన్‌ భారత్‌ హెల్త్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ మిషన్‌’ (పీఎం అభీమ్‌) ద్వారా క్రిటికల్‌ కేర్‌ బ్లాక్‌లను కేంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 31 కేంద్రాలకు గానూ 29 చోట్ల 50 పడకలతో సీసీహెచ్​బీలు ఏర్పాటవుతున్నాయి. వీటిలో హెదరాబాద్​లోని ఫీవర్​ హాస్పిటల్, కొండాపూర్​లో వంద పడకలతో క్రిటికల్‌ కేర్‌ బ్లాక్‌ కేంద్రాలు రానున్నాయి. వంద పడకలతో రూ.40.05 కోట్లు, 50 పడకలకు రూ.23.75 కోట్ల నిధులు రానున్నాయి.

డాక్టర్లు, సిబ్బంది నియామకం పూర్తిగా జరగలేదు : నల్గొండ, కరీంనగర్, జగిత్యాల, నిజామాబాద్​, సంగారెడ్డి వంటి ఐదు జిల్లాల్లోని భవనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కానీ డాక్టర్లు, సిబ్బంది నియామకం పూర్తిస్థాయిలో జరగలేదు. నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత వైద్య సిబ్బందిని నియమించాలి. దీంతో ప్రతి రోజు వందల మందికి సేవలు అందుతాయి. రాష్ట్రంలోని 23 కేంద్రాలకు పూర్తిస్థాయిలో నిధులతోపాటు మానవ వనరులు నియామకానికి సైతం పీఎం అభీమ్ కింద నిధులు వస్తాయి. మిగిలిన కేంద్రాలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 60:40 నిష్పత్తిలో నిధులను ఇవ్వాలి.

క్రిటికల్‌ కేర్‌ బ్లాక్‌ ఎలా ఏర్పడ్డాయి : ఈ ఆసుపత్రులకు కొవిడ్ సమయంలో రోగులు ఎక్కువగా రావడం మొదలుపెట్టారు. పేషెంట్ల తాకిడి ఎక్కువ అవ్వడంతో పడకలు దొరికేవి కావు. దీనిపై దృష్టి పెట్టిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రతి జిల్లాకు క్రిటికల్ కేర్​ బ్లాక్​ను మంజూరు చేసింది. జిల్లాలో ఎలాంటి విపత్కర, అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినా చికిత్స అందించడానికి వీటిని తయారు చేశారు.

క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ అంటే ఏమిటి : అనారోగ్యం బాగాలేకపోయిన, అనుకోని ప్రమాదాలు జరిగిన, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న రోగులకు క్రిటికల్ కేర్​ బ్లాక్​లు ఉపయోగపడతాయి. వీటిలో 24 గంటలు నిరంతర పర్యవేక్షణ, అత్యవసర చికిత్స అందించే విభాగం ఉంటుంది. అదే క్రిటికల్ కేర్. శ్వాసకోశ సమస్యలు, గుండె పోటు, మల్టీ - ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ వంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలను కాపాడానికి ఈ బ్లాక్​ ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

క్రిటికల్‌ కేర్‌ బ్లాక్‌లో సౌకర్యాలు ఇలా :

  • కేంద్రంలో ఎమర్జెన్సీ ఏరియా, ఐసోలేషన్‌ వార్డులు, ఐసీయూ, ఆక్సిజన్‌ సరఫరా ఉన్న పడకలు ఉన్నాయి.
  • వీటితో పాటు ప్రసవాలకు రెండు లేబర్‌ గదులు, శస్త్రచికిత్స చేసే ఆపరేషన్‌ థియేటర్లు, రోగులు కోలుకునేందుకు రికవరీ గదులు, పుట్టిన పిల్లల సంరక్షణకు అన్ని రకాల సదుపాయాల సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారు.
  • 50 పడకల కేంద్రంలో ఐదుగురు స్పెషలిస్టు వైద్యులు, 12 మంది మెడికల్‌ ఆఫీసర్లు, దాదాపుగా 66 మంది నర్సులు, ఎలైడ్‌ హెల్త్‌ నిపుణులు, నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులు మొత్తం 101 మంది వరకు ఉండాల్సి ఉంటుంది.
  • రాష్ట్రంలోని ఉన్న అన్ని కేంద్రాల్లో సేవలు ప్రారంభమైనపుడు జిల్లాలోని ప్రజలకు మెరుగైన అత్యవసర చికిత్స స్థానికంగా అందుతుంది. రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు.

పేరుకు మాత్రమే క్రిటికల్‌ కేర్‌ - చికిత్సకు మాత్రం దూరం దూరం

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