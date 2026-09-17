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ప్రభుత్వాసుపత్రిలో రూ.23.75 కోట్లతో క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ - పేదలకు కార్పొరేట్‌ స్థాయి వైద్యం

పేద, మధ్యతరగతి రోగులకు ప్రభుత్వాసుపత్రి ఆరోగ్య భరోసా. కార్పొరేట్‌ స్థాయి వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వాసుపత్రిలో రూ.23.75 కోట్లతో క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్​ ఏర్పాటు చేసింది.

Critical Care Block at Rajamahendravaram Government Hospital
రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వాస్పత్రిలోని క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 6:20 PM IST

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Critical Care Block at Rajamahendravaram Government Hospital : ప్రాణం మీదికి వచ్చినప్పుడు ప్రాణం నిలబెట్టే వైద్యం అందితే అదే అసలైన వైద్య భరోసా. ఇదే లక్ష్యంతో పేదలకు కార్పొరేట్‌ స్థాయి వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించాలని కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. అత్యాధునిక సదుపాయాలు, అత్యుత్తమ వైద్య సిబ్బందితో పేదల ప్రాణాలు నిలబెట్టేందుకు కృషి చేస్తోంది. క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్‌లు ఏర్పాటు చేస్తూ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రోగుల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు యత్నిస్తోంది. రాజమహేంద్రవరంలో విశాల వాతావరణంలో అధునాతన సాంకేతిక పరికరాలతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ప్రభుత్వాసుపత్రిపై కథనం.

విశాలమైన హాల్, సౌకర్యవంతమైన బెడ్లు, ప్రతి బెడ్డు వద్ద అత్యాధునిక పరికరాలు, ప్రాణవాయువు అందించే పైపులు, సెంట్రల్ ఏసీ సదుపాయం. వీటిని చూస్తే ఇదేదో ఖరీదైన ప్రైవేటు ఆసుపత్రి అనుకుంటే పొరపాటే. పేదలకు కార్పొరేట్‌ స్థాయి వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం చేసిన ఏర్పాట్లు ఇవి. రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వాస్పత్రిలో రూ.23.75 కోట్లతో నిర్మించిన క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్‌లోని దృశ్యాలివి. పీఎం-ABHIM పథకంలో భాగంగా అధునాతన హంగులతో నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని ఇటీవల కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డాతో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు.

రూ.23.75 కోట్లతో ప్రభుత్వాసుపత్రిలో క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్ - అధునాతన సౌకర్యాలతో పేదలకు ఆరోగ్య భరోసా (ETV Bharat)

నిరంతర పర్యవేక్షణతో చికిత్స: తూర్పుగోదావరి సహా పరిసర జిల్లాల్లోని పేదలకు వైద్యం పరంగా కొండంత భరోసా కల్పిస్తూ కూటమి ప్రభుత్వం అధునాతన భవనాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి దూరప్రాంతాలకు పరుగులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వాస్పత్రిలోని క్రిటికల్ కేర్ బ్లాక్‌లోనే ఐసీయూ ద్వారా వైద్యం అందించే సదుపాయం కలిగింది. గుండె, ఊపిరితిత్తులు, మెదడు వంటి కీలక అవయవాలకు సంబంధించి తీవ్రసమస్యలతో వచ్చే రోగులకు నిరంతర పర్యవేక్షణతో చికిత్స అందించే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ప్రతి పదిమందికి ఓ డ్యూటీ డాక్టర్: ఆస్పత్రి ప్రాంగణమంతా అడుగడుగునా అత్యాధునిక నిఘా కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రోగుల బంధువులు కూర్చునేందుకు విశాలమైన కారిడార్లు, పేషెంట్ల కోసం లిఫ్టులు ఏర్పాటు చేశారు. అవసరాన్ని బట్టి ఒక్కో బెడ్ లేదా రెండు బెడ్లకు కలిపి ఒక నర్సును నియమిస్తున్నారు. ప్రతి పది మంది రోగులకు ఓ డ్యూటీ డాక్టర్‌ ఉంటారు.

బెడ్ల సంఖ్యను పెంచేలా చర్యలు: గతంలో రోజుకు 250 ఓపీ ఉండగా సౌకర్యాలు కల్పించాక రోజుకు 2 వేలకు పెరిగిందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. గతంలో అత్యవసర, తీవ్రమైన అనారోగ్య పరిస్ధితి వస్తే విజయవాడ లేదా హైదరాబాద్ తరలించాల్సి వచ్చేది. ఈ ఆసుపత్రి కారణంగా వేల మంది పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ చెబుతున్నారు. వచ్చే ఏడాది గోదావరి పుష్కరాల దృష్ట్యా రాజమహేంద్రవరం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిని మరింత ఆధునీకరించే ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టారు. భవిష్యత్తులో బెడ్ల సంఖ్యను పెంచేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వైద్య సదుపాయాలను, వైద్య సిబ్బంది, పారిశుద్ద్య సిబ్బందినీ నియమించేలా ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేశారు.

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CRITICAL CARE BLOCK AT RAJAHMUNDRY
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GOVERNMENT HOSPITAL IN RAJAHMUNDRY
CRITICAL CARE BLOCK
CRITICAL CARE BLOCK AT RAJAHMUNDRY

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