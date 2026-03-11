ETV Bharat / state

గాడితప్పుతున్న ఉన్నత విద్య - 6 విశ్వవిద్యాలయాలకు ఏడాదిన్నరకుపైగా ఇన్‌ఛార్జి వీసీలే!

ఆర్జీయూకేటీ వీసీ, డైరెక్టర్లు రాజీనామా చేసినా వారినే కొనసాగింపు - వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌లో నియమించిన ఈసీలతోనే నెట్టుకొస్తున్న వైనం - వివిధ విభాగాల్లో కొలిక్కిరాని పోస్టుల భర్తీ

Crisis in Higher Education Delays in VC and Faculty Appointments
Crisis in Higher Education Delays in VC and Faculty Appointments (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 10:35 AM IST

Crisis in Higher Education : రాష్ట్రంలో ఉన్నత విద్య గాడితప్పుతోంది. పర్యవేక్షణ కొరవడడంతో కీలక నియామకాల్లో కూడా తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోంది. మరోవైపు ఉన్నత విద్య ఎవ్వరికీ పట్టనట్లు తయారైంది అనే విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాల వైస్ ఛాన్స్​లర్లు, పాలక వర్గాల (EC) మార్పు, ట్రిపుల్ ఐటీ డైరెక్టర్లు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీ వంటివి ఇప్పటికీ కొలిక్కి రాలేదు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తలో 17 విశ్వవిద్యాలయాల వైస్‌ఛాన్స్‌లర్లు (VC)లు స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేశారు. ఇందులో గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రభుత్వం 9 వర్సిటీలకు వీసీలను నియమించింది. యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయం వీసీగా నియమితులు అయిన పణితి ప్రకాశ్ బాబు కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం వీసీగా అవకాశం వచ్చింది. దాంతో ఆయన రాజీనామా చేసి వెళ్లిపోయారు. గత ఏడాది అక్టోబరులో మిగతా తొమ్మిందిటిలో 5 వీసీ పోస్టులను భర్తీ చేశారు. ఇందులో ఆచార్య నాగార్జున వర్సిటీ వీసీగా నియమితులు అయిన వెంకట సత్యనారాయణరాజు సామంతపూడి ఇంత వరకు విధుల్లో చేరలేదు.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 20 నెలలు పూర్తవుతుంది. ద్రవిడ, ఉర్దూ, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ, క్లస్టర్, ఆంధ్రకేసరి, రాజీవ్​గాంధీ విజ్ఞాన, సాంకేతిక వర్సిటీలకు ఇంత వరకు వీసీల నియామకాలే భర్తీ కానీ దుస్థితి. ఆంధ్రకేసరి, ఉర్దూ, ద్రవిడ, శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించి సెర్చ్ కమిటీలు గత సంవత్సరం మే, ఆగస్టు, డిసెంబరు నెలల్లో వీసీ అభ్యర్థుల పేర్లను సిఫార్సు చేశాయి. దీనిపై ఇంతవరకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం ప్రకటించలేదు. క్లస్టర్ వర్సిటీకి రాయలసీమ వర్సిటీ వీసీని ఇన్​ఛార్జిగా కూడా నియమించారు. దీన్ని కొనసాగిస్తారా? రద్దు చేస్తారా? అనే దాని పై అయోమయం నెలకొంది.

ఆర్జీయూకేటీ డైరెక్టర్లు, వీసీ పోస్టుల దరఖాస్తులు స్వీకరించిన నెలలు గడుస్తున్నాయి. కానీ వీటిపై ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఆర్జీయూకేటీ వీసీగా ఉన్న విజయ్ కుమార్, డైరెక్టర్లను గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే నియమించింది. వీరు రాజీనామా చేసినప్పటికీ వారిని రిలీవ్ చేసి, కొత్త వారిని నియమించలేని దుర్గతి ఈ శాఖలో నెలకొంది.

ఏకీకృత చట్టం తీసుకువస్తామని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటన: గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సీఎంని ఆర్జీయూకేటీ ఛాన్స్​లర్​గా చేసేందుకు చట్ట సవరణ కూడా చేసింది. ఇది అమల్లోకి రాకముందే ఎన్నికలు రావడంతో ప్రభుత్వం మారిపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వం గవర్నర్​ను ఆర్జీయూకేటీ ఛాన్స్​లర్​గా పెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకుగానూ వర్సిటీ చట్టానికి సవరించాల్సి ఉంది. అన్ని వర్సిటీలనూ కలిపి ఏకీకృత చట్టం తీసుకు వస్తామని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దీని కోసం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఇటీవల తన నివేదిక సమర్పించినప్పటికీ దీని పై ఇప్పటివరకు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.

విశ్వవిద్యాలయాలకు పాలక మండళ్లను గత ప్రభుత్వంలో నియమించారు. ఇప్పటికీ అవే కొనసాగుతున్నాయి. విశ్వవిద్యాలయాలకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన పాలక మండళ్లు సమావేశాలకు దూరంగా ఉంటున్నాయి. ఈసీల అనుమతులు లేకుండా విశ్వవిద్యాలయాలు నిధులు ఖర్చు చేస్తూ తాత్కాలిక నియామకాలు చేస్తున్నాయి. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ విశ్వవిద్యాలయం ఈసీ అనుమతులు లేకుండానే నిధులను ఇష్టారాజ్యంగా ఖర్చు చేసింది. అక్కడ వీసీ నియామకాలు చేసేశారు.

కొలిక్కి రాని పోస్టుల భర్తీ: విశ్వవిద్యాలయాల్లో 76 శాతానికి పైగా రెగ్యులర్ అధ్యాపక పోస్టులు ఇంకా ఖాళీగా ఉన్నాయి. సీఎం చంద్రబాబు పోస్టుల భర్తీకి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించి ఏడాది దాటినా, ఇంకా దీనిపై స్పష్టత రాలేదు. అన్ని వర్సిటీల్లో కలిపి 4,330 మంజూరు పోస్టులు ఉన్నాయి. కానీ 1,048 మంది మాత్రమే పని చేస్తున్నారు. ఒప్పంద, పార్ట్‌టైమ్‌ వారితోనే నెట్టుకొస్తున్నారు. దీంతో జాతీయ ర్యాంకులు లభించడం లేదు. 2014-19 తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హాయంలో 1,256 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చారు.

ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా స్క్రీనింగ్‌ పరీక్ష పూర్తయింది. దీనికి సంబంధించిన కేసు సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉంది. ఈ నోటిఫికేషన్‌లో ప్రొఫెసర్‌ పోస్టుల భర్తీని అంగీకరించిన కూటమి ప్రభుత్వం సహాయ ఆచార్యుల పోస్టులకు మాత్రం వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో 3,282 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చారు. రిజర్వేషన్‌ రోస్టర్‌ సరిగా పాటించలేదని కొందరు అభ్యర్థులు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. అప్పట్లో నోటిఫికేషన్‌ను వెనక్కి తీసుకొని, అన్నీ సరి చేసి కొత్త ప్రకటన ఇస్తామని కోర్టుకు వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు తెలిపింది. అంతలో ఎన్నికలు రావడంతో అది మూలనపడింది. ఈ కేసు సైతం పరిష్కారం కాలేదు.

కొత్తగా ఉన్నత విద్యా కమిషనరేట్‌ను ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. దీనికి పరిపాలన అధికారాలు ఇచ్చింది. ఒకవేళ పోస్టుల భర్తీ చేపడితే కమిషరేట్‌ చూస్తుందా? ఉన్నత విద్యామండలి చూస్తుందా? అనేదానిపై స్పష్టత కొరవడింది.

