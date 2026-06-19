మాదక ద్రవ్యాల రవాణాకు సరికొత్త 'స్మార్ట్ డ్రగ్' దందా - 'ఈగల్' నివేదికలో నమ్మలేని నిజాలు
క్రయవిక్రేతల పేర్లు బయటపడకుండా డార్క్వెబ్ వేదికగా నడుస్తున్న దందా - ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ల ద్వారా గంజాయి చాక్లెట్ల విక్రయం - ఖరీదైన మత్తుమందుల సరఫరాలో ఆఫ్రికా దేశస్తులదే ప్రధాన పాత్ర
Published : June 19, 2026 at 2:51 PM IST
Criminals Using Modern Technology To Supply Drugs : టెక్నాలజీ ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తే, అదే టెక్నాలజీని వాడుకుంటూ మత్తు వ్యాపారులు వేస్తున్న మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎత్తుగడలు చూసి అటు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు, ఇటు పోలీసులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పేరు, అడ్రస్కు పొంతన ఉండదు. కేవలం మీ చేతిలో ఉన్న మొబైల్లో ఒకే ఒక్క క్లిక్తో ఆర్డర్ ఇస్తే చాలు మత్తు పదార్థాలు నేరుగా మీ ఇంటి తలుపు తడుతున్నాయి. ఏకంగా మనం రోజువారీ వాడే క్యాబ్, డెలివరీ అగ్రిగేటర్ సర్వీసులను వాడుకుంటూ సాగుతున్న ఈ సరికొత్త 'స్మార్ట్ డ్రగ్' దందా ఏంటి? ఈ స్మార్ట్ డ్రగ్ నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్న ఆ అంతర్జాతీయ కింగ్పిన్స్ ఎవరు? ఈగల్ అధికారులు నివేదికలో బయటపెట్టిన ఆ నమ్మలేని నిజాలు ఏంటనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
డార్క్వెబ్ వేదికగా ఈ దందా : మాదకద్రవ్యాల రవాణా కోసం విక్రేతలు సరికొత్త ఎత్తులు వేస్తున్నారు. పాత పద్ధతులకు స్వస్తి చెప్పి, టెక్నాలజీని ఆయుధంగా చేసుకుంటున్నారు. క్రయవిక్రేతల పేర్లు బయటపడకుండా ఉండేందుకు డార్క్వెబ్ వేదికగా ఈ దందా నడిపిస్తున్నారు. కొనుగోలుదారులు డార్క్ వెబ్లో తప్పుడు పేరు, తప్పుడు చిరునామా ఇస్తూ కేవలం ఫోన్ నంబర్ మాత్రం అసలైంది ఇస్తున్నారు. పార్సిల్ బుక్ అవ్వగానే వచ్చే బుకింగ్ నంబర్ ఆధారంగా అది ఎక్కడికి వచ్చిందో ట్రాక్ చేస్తూ కస్టమర్లే నేరుగా కొరియర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి సరుకును గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తెచ్చుకుంటున్నారు.
ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ల ద్వారా విక్రయం : హైదరాబాద్లో గంజాయి చాక్లెట్లను ఏకంగా ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ల ద్వారా విక్రయిస్తుండటం కలకలం రేపుతోంది. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటే చాలు హోమ్ డెలివరీ సర్వీస్లాగా ఇంటికే సరఫరా చేస్తున్నారు. నెదర్లాండ్స్, బెల్జియం, ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల నుంచి అంతర్జాతీయ కొరియర్ సంస్థల ద్వారా ఈ మత్తు పదార్థాలు నగరానికి వస్తున్నట్లు ఈగల్ అధికారులు గుర్తించారు.
ఆఫ్రికా దేశస్తులదే ప్రధాన పాత్ర : కొకైన్, హెరాయిన్ వంటి ఖరీదైన మత్తుమందుల సరఫరాలో ఆఫ్రికా దేశస్తులదే ప్రధాన పాత్ర అని ఈగల్ నివేదిక వెల్లడించింది. ఒకే వ్యక్తి వేర్వేరు దేశాల నకిలీ పాస్పోర్టులతో దేశంలోకి వస్తున్నారని తేలింది. ఒకవేళ దొరికిపోతే ఒక దేశం పాస్పోర్టును బయటపెట్టి బెయిల్ రాగానే మరో దేశం పాస్పోర్టుతో పారిపోతున్నారని అధికారులు నిర్ధారించారు.
"అఫెండర్ మొదట దొరికాడు అంటే ఫారెన్ రెసిడెన్స్ రిజిస్ట్రర్ ఆఫీస్ ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉంటుంది. వారికి వీళ్లను అప్పగించాలి. అప్పుడు వారు డిటెన్షన్కు ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే ఇలా దొరికిన వారి డేటా అంతా డిజిటల్ కాదు, కాబట్టి వాళ్లు వేరే పాస్పోర్ట్ తీసుకుని మళ్లీ వస్తారు" - వివేకానందరెడ్డి, విశ్రాంత ఎక్సైజ్ డీసీ
హవాలా మార్గంలో రూ.కోట్లు : కేటుగాళ్లు మత్తు మందుల విక్రయంతో ఆర్జించిన రూ.కోట్లాది మొత్తాన్ని హవాలా మార్గంలో తమ దేశాలకు చేరవేస్తున్నారు. నైజీరియా నుంచి దుస్తుల కొనుగోళ్ల కోసం వచ్చే వ్యాపారులకు డ్రగ్స్ విక్రేతలు ఇక్కడి డబ్బును ఇవ్వడం, వారు ఆ డబ్బుతో దుస్తులు కొని నైజీరియాకు ఎగుమతి చేయడం, తిరిగి అక్కడ ఆ సరుకు అమ్మిన సొమ్మును డ్రగ్ కింగ్పిన్స్ ఖాతాల్లో జమ చేయడం వంటి పక్కా స్కెచ్తో హవాలా దందాను నడిపిస్తున్నారు. ఆన్లైన్ మాయాజాలంతో యువతను నిర్వీర్యం చేస్తున్న ఈ అంతర్జాతీయ డ్రగ్ మాఫియా నెట్వర్క్ను కూకటివేళ్లతో పెకిలించేందుకు పోలీస్ యంత్రాంగం సరికొత్త అస్త్రాలను సిద్ధం చేస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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