మాయమాటలతో రూ.2.14 కోట్లు కొట్టేసి - లాభం కింద రూ.613 ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసి

ఇక్కడ పెట్టుబడితో లాభాలు - ఫోన్​లో డిజిటల్​ క్యాష్​ రూపంలో డబ్బులు - ఆస్తులు అమ్మి పెట్టుబడి - విత్తడ్రా చేయాలంటే మాత్రం నో క్యాష్​ - కోట్లు కొల్లగొడుతున్న సైబర్​ నేరగాళ్లు

Published : January 23, 2026 at 12:57 PM IST

Cyber Crimes In The Name Of Investments : ముందు పెట్టుబడి పెట్టమని చెప్పి ఒప్పిస్తారు. తర్వాత కొంత లాభాలు చూపించి నమ్మిస్తారు. మరింత పెట్టుబడులు పెడితే లాభాలు భారీగా వస్తాయంటూ మాయమాటలతో వంచిస్తారు. ఫోన్​లో డిజిటల్​ క్యాష్​ కనిపిస్తున్నాయని నమ్మి, విత్​డ్రా చేస్తే మాత్రం డబ్బులు బయటకు రావు. అప్పుడు గానీ అర్థం కాదు మనం మోసపోయామని. ఇలా వేర్వేరు ఉదంతాల్లో సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఇద్దరి నుంచి రూ.కోట్లు కొల్లగొట్టారు. ఇందుకు సామాజిక మాధ్యమాలు వేదికగా మారాయి.

రూ.2.14 కోట్లు కొట్టేశారు : హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలి టీఎన్‌జీవో కాలనీకి చెందిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ (44) నుంచి రూ.2.14 కోట్లు కొట్టేశారు. బాధితుడి ఫిర్యాదుతో సైబరాబాద్‌ సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అతనితో గత ఏడాది డిసెంబరులో సైబర్‌ నేరగాళ్లు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఓ మహిళలా పరిచయం పెంచుకున్నారు. తాను స్టాక్‌ ట్రేడింగ్‌ ద్వారా బాగా లాభాలు సంపాదిస్తున్నట్లు 'ఆ మహిళ' మాయమాటలతో నమ్మించింది.

లాభాలు వస్తున్నాయని నమ్మి : అనంతరం సైబర్‌ నేరగాళ్లు ఓ యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేయించి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు. డిసెంబరు 12న తొలిసారి రూ.31.5 లక్షలు పెట్టుబడిపెట్టగా లాభాలు చూపించారు. మరిన్ని పెట్టుబడులు పెడితే లాభాలు ఎక్కువగా వస్తాయని చెప్పగా, అతను రెండోసారి రూ.42.27 లక్షలు బదిలీ చేశారు. డబ్బు విత్‌డ్రా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించగా, లాభంలో 30 శాతం పన్ను యూఏఈ ప్రభుత్వానికి కట్టాల్సి ఉందని, మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టాలని సూచించారు. యాప్‌లో వర్చువల్‌గా కనిపించే లాభాలను నమ్మిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి ఆఫీసులో తోటి ఉద్యోగుల నుంచి రూ.90 లక్షల రుణం తీసుకుని పంపారు.

ఆస్తులు అమ్మి మరీ ఇన్వెస్ట్​మెంట్​ : కుటుంబసభ్యుల దగ్గర నగదు తీసుకోవడంతో పాటు కొన్ని ఆస్తులు అమ్మి మొత్తంగా 8 దఫాల్లో రూ.2.14 కోట్లు పంపారు. అయితే డబ్బు విత్‌డ్రా కోసం ప్రయత్నించగా, అదనంగా రూ.68 లక్షలు కట్టాలని చెప్పడంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించారు. ఆ ‘మహిళ’ ఫొటోను ఇంటర్నెట్‌లో వెతగ్గా, ఓ సామాజిక మాధ్యమ ప్రొఫైల్‌ నుంచి సేకరించినట్లు తేలింది. ఈ మేరకు నకిలీ ప్రొఫైల్‌ సృష్టించి మోసం చేసినట్లు తెలుసుకొని సైబరాబాద్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలో బాధితుడికి లాభం కింద కేవలం రూ.613 బదిలీ చేయడం గమనార్హం.

కష్టపడి సంపాదించిందంతా అమ్మి పెట్టుబడి : మరో ఐటీ ఉద్యోగి రూ.1.40 కోట్లు పోగొట్టుకున్న ఉదంతమిది. కూకట్‌పల్లి వివేకానందనగర్‌కు చెందిన అతను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ట్రేడింగ్‌ నైపుణ్యం గురించి వచ్చిన ప్రకటన చూశారు. అందులోని ఫోన్‌ నంబర్లను సంప్రదించగా, ప్రొఫెసర్‌ దిలీప్‌ కుమార్, జయాసింగ్‌ పేరిట ఇద్దరు పరిచయమయ్యారు. అతనితో ఒక యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేయించి, తొలిసారి రూ.10 వేల పెట్టుబడి పెట్టించారు. లాభం రావడంతో నమ్మిన ఐటీ ఉద్యోగి గత ఏడాది అక్టోబరు నుంచి డిసెంబరు వరకు రూ.1.40 కోట్లు బదిలీ చేశారు. లాభాలొస్తాయనే నమ్మకంతో, కష్టపడి సంపాదించిన ఆస్తులు అమ్మి పెట్టుబడులు పెట్టారు. విత్‌డ్రాకు ప్రయత్నిస్తే మరింత డబ్బు కట్టాలని మెలిక పెట్టడంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించి సైబరాబాద్‌ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

అప్రమత్తంగా లేకుంటే అంతే : 'తక్కువ పెట్టుబడులతో ఎక్కువ లాభాలు చూడాలన్న అత్యాశతో ప్రజలు ఇలాంటి మోసాలబారిన పడుతున్నారు. ఎవరైనా మీకు పెట్టుబడులు పెట్టమని, యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేయమని చెబితే స్పందించకండి. వారు పంపే మెసేజ్​ను వెంటనే డిలీట్ చేయడం ఉత్తమం. మీ సన్నిహితుల పేరుతో డబ్బును కోరుతూ ఏదైనా కొత్త నంబరు నుంచి మెసేజ్ వచ్చినా వాటిని నమ్మకండి. అలాగే మోసం జరిగిందని మీకు తెలిసిన వెంటనే సైబర్​ క్రైెం వారికి ఫిర్యాదు చేయండి' పోలీసులు చెబుతున్నారు.

