సైబర్‌ నేరాల్లో 10 రకాల మోసాలు - ఏడాదిలో రూ.667 కోట్లు దోచిన నేరగాళ్లు

రాష్ట్రంలో సైబర్‌ నేరగాళ్ల చేతివాటం - సైబర్‌ నేరాల్లో అత్యధికగా పిషింగ్‌ మోసాలే - 41,755 ఘటనల్లో రూ.667 కోట్లు పోగొట్టుకున్న ప్రజలు - నేరాల్లో ప్రధానంగా 10 రకాల మోసాలు

Published : May 22, 2026 at 8:07 AM IST

Criminals Loot Rs.667 Crore Through 10 Types of Cyber ​​Fraud: రాష్ట్రంలో సైబర్‌ నేరాల్లో అత్యధికగా పిషింగ్‌ మోసాలే జరుగుతున్నాయి. వీటి తర్వాత పెట్టుబడులు, ట్రేడింగ్‌ పేరిట ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. 2025 ఏప్రిల్‌ నుంచి 2026 మార్చి వరకూ రాష్ట్రంలో జరిగిన 41,755 సైబర్‌ నేర ఘటనల్లో బాధితులు రూ.667 కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు. వీటిపై విశ్లేషణ చేసిన పోలీసు శాఖ ప్రధానంగా 10 రకాల సైబర్‌ మోసాలను గుర్తించింది.

ముఖ్యమైన మోసాలు, వాటి బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు:

పిషింగ్‌: మీ బ్యాంకు ఖాతా బ్లాక్‌ అయిపోతుందని కేవైసీ అప్‌డేట్‌ చేయాలంటూ బ్యాంకుల నుంచి పంపించినట్లుగా ఎస్‌ఎంఎస్, మెయిల్‌ ద్వారా నేరగాళ్లు లింక్‌లు పంపిస్తారు. జాబ్‌ ఆఫర్లు, క్యాష్‌బ్యాక్‌ ఆఫర్ల పేరిటా ఆశపెడతారు. వాటిని క్లిక్‌ చేసి వివరాలు నమోదు చేయాలని చెప్తారు. కాని క్లిక్‌ చేస్తే క్షణాల్లో ఖాతా ఖాళీ చేసేస్తారు.

జాగ్రత్తలు: తెలియని లింకులు క్లిక్‌ చేయొద్దు. ఒకవేళ చేసిన అందులోకి వెళ్లి వివరాలు నింపొద్దు. ఓటీపీలు, పాస్‌వర్డ్‌లు చెప్పొద్దు. అనుమానాస్పద మెయిల్స్, ఎస్‌ఎంఎస్‌లను వదిలేయడం మంచిది.

విషింగ్‌: బ్యాంక్‌ నుంచి ఫోన్‌ చేస్తున్నామని కేవైసీ అప్‌డేట్‌ చేయకపోతే బ్యాంకు ఖాతా బ్లాక్‌ అవుతుందని చెప్తారు. పోలీసు, సీబీఐ, సైబర్‌ క్రైమ్‌ అధికారులమని చెప్పి మీ ఆధార్‌ నంబర్‌ దుర్వినియోగమైందని, మీపై కేసు ఉందని బెదిరిస్తారు. ఫోన్‌పే, గూగుల్‌ పే, టెలికాం కంపెనీల పేరిట ఫోన్​లు చేసి ఓటీపీలు అడుగుతారు. ప్రీ అప్రూవ్డ్‌ లోన్‌ వచ్చిందంటూ వ్యక్తిగత వివరాలు తీసుకుంటారు. క్విక్‌ సపోర్ట్, ఎనీడెస్క్‌ వంటి రిమోట్‌ యాక్సెస్‌ యాప్‌లు ఇన్‌స్టాల్‌ చేయించి మీ సెల్‌ఫోన్‌ను నియంత్రణలోకి తీసుకుంటారు. ఆపై క్షణాల్లో బ్యాంకు ఖాతాలు ఖాళీ చేసేస్తారు.

జాగ్రత్తలు: అనుమానాస్పద కాల్స్‌కు స్పందించొద్దు. ఓటీపీలు, పిన్‌లు, పాస్‌వర్డ్‌లు చెప్పొద్దు. బ్యాంకు అధికారులు, సీబీఐ, పోలీసు అధికారులమని కాల్ చేసిబెదిరిస్తే భయపడొద్దు.

పెట్టుబడులు/ట్రేడింగ్‌ మోసాలు: నకిలీ ట్రేడింగ్‌ యాప్‌లు తయారు చేసి వాటిలో పెట్టుబడులు పెడితే 100 శాతం లాభం, రోజుకు రూ.10 వేల ఆదాయం, డబ్బు రెట్టింపు వంటి ప్రకటనలతో నమ్మిస్తారు. స్టాక్‌ టిప్స్, ఇన్‌సైడర్‌ సమాచారం పేరిట వాట్సప్, టెలిగ్రామ్‌ల్లో గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసి మోసపూరిత సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టిస్తారు. క్రిప్టో కరెన్సీ/ ఫారెక్స్‌ ట్రేడింగ్‌ ద్వారా అధిక రాబడులు వస్తాయని నమ్మిస్తారు. అలా పెట్టుబడి పెట్టించిన తర్వాత మొత్తం దోచేసి వెళ్లిపోతారు.

జాగ్రత్తలు: అధిక లాభాలొస్తాయనే మోసపూరిత ప్రకటనలు నమ్మకపోవడం మంచిది. తెలియని యాప్స్, వెబ్‌సైట్లను పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వాడొద్దు. సోషల్ మీడియాలో మోసపూరితంగా చెప్పే టిప్స్‌ అస్సలు నమ్మొద్దు.

క్రెడిట్‌/డెబిట్‌ కార్డు మోసాలు: క్రెడిట్‌/డెబిట్‌ కార్డు బ్లాక్‌ అయిపోతుందని అప్‌గ్రేడ్‌ చేయాలంటూ బ్యాంక్‌ అధికారుల పేరిట కాల్స్‌ చేస్తారు. కార్డు నంబర్, సీవీవీ, ఎక్స్‌పైరీ డేట్, ఓటీపీ, ఏటీఎం పిన్‌ వంటివి ఫోన్‌లో అడుగుతారు లేదా నకిలీ వెబ్‌సైట్లలో నమోదు చేయాలని అడుగుతారు. వివరాలు తెలుసుకుని మీ ఖాతాను దోచేస్తారు. నకిలీ వెబ్‌సైట్లతో పేమెంట్‌ లింక్‌లు పంపించి, వాటిని క్లిక్‌ చేస్తే మీ నగదు ఖాళీ చేసేస్తారు.

జాగ్రత్తలు: ఓటీపీ, సీవీవీ, పిన్‌ అస్సలు చెప్పొద్దు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ల నుంచి మాత్రమే చెల్లింపులు చేయాలి. అనుమానాస్పద లింక్‌లు క్లిక్‌ చేయొద్దు. కార్డు పోతే వెంటనే బ్లాక్‌ చేయాలి.

ఆన్‌లైన్‌ రుణ మోసాలు: ఎలాంటి హామీలు, పత్రాలు లేకుండానే 5 నిమిషాల్లో లోన్​ ఇస్తామని లోన్​యాప్‌లు డౌన్‌లోడ్‌ చేయిస్తారు. రుణం మంజూరు కోసం ప్రాసెసింగ్‌ ఫీజు, జీఎస్టీ, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ తీసుకుంటారు. ఆధార్, పాన్, బ్యాంక్‌ వివరాలు, సెల్ఫీ వంటి వ్యక్తిగత వివరాలు సేకరిస్తారు. యాప్‌ ద్వారా సెల్‌ఫోన్‌లోని కాంటాక్ట్‌ నంబర్లు, గ్యాలరీకి యాక్సెస్‌ తీసుకుంటారు. తర్వాత వడ్డీల మీద వడ్డీలు వేసి లోన్ తీరకుండా చేస్తారు. అప్పు చెల్లించాలంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడతారు. లేకపోతే వ్యక్తిగత చిత్రాలను మార్ఫింగ్‌ చేసి స్నేహితులకు, బంధువులకు పంపిస్తామని బెదిరిస్తారు.

జాగ్రత్తలు: పత్రాలు లేకుండా క్షణాల్లో రుణమిస్తామనే లోన్​ యాప్‌లను నమ్మొద్దు. వాటి విశ్వసనీయత పరిశీలించాకే ఆ యాప్‌లు డౌన్‌లోడ్‌ చేయాలి. వాటికి పర్మిషన్లు మాత్రం ఇవ్వొద్దు. అనుమానాస్పద లోన్​ యాప్‌లను వెంటనే తొలగించండి.

ఉద్యోగాల పేరిట మోసాలు: ప్రముఖ కంపెనీలు, ప్రభుత్వ సంస్థల పేరిట నకిలీ ఉద్యోగ ప్రకటనలు ఇచ్చి ఇంటి నుంచే సింపుల్​గా సంపాదించండి అంటూ ప్రకటనలు ఇస్తారు. రిజిస్ట్రేషన్, ఇంటర్వ్యూ రుసుము, డాక్యుమెంట్‌ వెరిఫికేషన్‌ రుసుము పేరిట డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగాలంటూ తీసుకెళ్లి సైబర్‌ నేరాలు చేయిస్తారు.

జాగ్రత్తలు: అనుమానాస్పద వాట్సప్‌/టెలిగ్రామ్‌ జాబ్‌ ఆఫర్లను నమ్మొద్దు. ఉద్యోగ ప్రకటనలు ఇచ్చి ముందుగా డబ్బులు చెల్లించమంటే నమ్మొద్దు. కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి వివరాలు చెక్‌ చేసుకోండి. ఆఫర్‌ లెటర్‌ నిజమా కాదా నిర్ధారించుకోండి.

సైబర్ నేరాల్లో ప్రధానమైన మోసాలివే
సైబర్ నేరంఘటనలు
పిషింగ్8,331
పెట్టుబడులు/ట్రేడింగ్ మోసాలు6,298
విషింగ్5,571
క్రెడిట్/డెబిట్ కార్డు మోసాలు5,480
ఆన్లైన్ రుణాల పేరిట మోసాలు4,558
ఉద్యోగాల పేరిట మోసాలు4,329
ఇంపెర్సనేషన్2,736
ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్2,104
టాస్క్ ఆధారిత మోసాలు1,854
డిజిటల్ అరెస్టు494

