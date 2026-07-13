అమ్మా నేను ఐసీయూలో ఉన్నా - కుమారుడి పేరుతో తల్లిని మోగించిన కేటుగాళ్లు
రోజురోజూకీ పెరిగిపోతున్న సైబర్ మోసాలు - సైబర్ వలలో పడ్డ మాదాపూర్లోని ప్రముఖ కంపెనీ - అత్యవసర సమావేశంలో ఉన్నా రూ.15లక్షలు పంపించాలంటూ సందేశం - నిజమేనని నమ్మి డబ్బులు పంపిన ఉద్యోగి
Published : July 13, 2026 at 8:51 PM IST
Cyber Frauds In Telangana : ఎంత కట్టడి చేసినా సైబర్ మోసాలు మాత్రం కట్టడి కావడం లేదు. అక్రమార్జనకు అలవాటు పడ్డ కేటుగాళ్లు రోజుకోవిధంగా తమదైన శైలిలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఏ మాత్రం ఛాన్స్ దొరికినా తమ మార్క్ చూపించి అమాయకులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఎన్ని జాగ్రత్తలు వహించినప్పటికీ ఏదో చోట సైబర్మోసాలు జరుగుతుండటం ఆందోళనకరంగా మారింది. తాజాగా జరిగిన ఇదే తరహా మోసం సైబర్క్రైమ్ విభాగంలో సంచలనంగా మారింది. అసలేం జరిగింది? పోలీసులు ఆ కేసును ఛేదించారా?
అమాయకుల సెంటిమెంట్లతో ఆడుకుంటూ : సాంకేతికత ఎంత అభివృద్ధి చెందుతుందో దాని వల్ల జరిగే మోసాలు అంతే వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇదే ఇప్పుడు సామాన్యుడిని ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తేల్చుకోలేని పరిస్థితి. నిజనిర్థారణకు సైతం కొన్నిసార్లు సమయం కూడా ఇవ్వకుండా అమాయకుల సెంటిమెంట్లతో సైబర్ నేరగాళ్లు ఆడుకుంటున్నారు. వీటిని పూర్తిస్థాయిలో కట్టడి చేయడం కష్టతరంగా మారుతోంది. అంతగా నేరగాళ్లు కొత్తదారుల్లో తమ దందాను కొనసాగిస్తున్నారు.
వాయిస్మోడ్ ద్వారా పన్నాగం : మీ కుమారుడికి ప్రమాదం జరిగింది. వెంటనే డబ్బులు పంపించండి అంటూ ఓ ఫోన్ అవతల అమ్మా నేను ఐసీయూలో ఉన్నానంటూ కన్నపేగు గొంతు వినిపించింది. ఇక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ తల్లైనా వెనకా ముందు ఆలోచించదు. అదే ఆ తల్లి కూడా చేసింది. అడిగినప్పుడల్లా హాస్పిటల్ ఖర్చులకంటూ డబ్బులు వేసింది. అదే ఆమె చేసిన తప్పైంది. కన్నకుమారుడి బాగోగులు నేరుగా చూద్దామని ఆసుపత్రికి వెళ్లి షాక్కు గురైంది. కారణం ఆ ఆసుపత్రిలో అసలు ఆమె కుమారుడే లేడు. అదంతా వాయిస్మోడ్ ద్వారా సైబర్ నేరగాళ్ల ముఠా పన్నిన పన్నాగంగా తేలింది.
ఇప్పుడే డబ్బు పంపాలి : ఇటీవల హైదరాబాద్లో సమావేశంలో ఉన్నానని ఓ ప్రముఖ కంపెనీ డైరెక్టర్ పేరుతో ఆ సంస్థకు చెందిన మరో ఉద్యోగికి నకిలీ సందేశాలు పంపి సైబర్ కేటుగాళ్లు రూ.15 లక్షలు కొల్లగొట్టారు. తాను ప్రభుత్వ అధికారులతో అత్యంత ముఖ్యమైన సమావేశంలో ఉన్నానని ఫోన్ కాల్స్కు అందుబాటులో ఉండబోనని అత్యవసరంగా తాను సూచించిన బ్యాంకు ఖాతాకు రూ.15 లక్షలు బదిలీ చేయాలని ఆ సందేశంలో పేర్కొన్నారు. దీంతో నిజమేనని నమ్మిన ఆ ఉద్యోగి నగదును బదిలీ చేశారు. కొద్దిసేపటికి ఆ సందేశాలు పంపింది సంస్థ డైరెక్టర్ కాదని సైబర్ నేరగాళ్లు తమను మోసగించినట్టు అర్థమై పోలీసులను సంప్రదించారు. కానీ అప్పటికే పరిస్థితి చేజారింది.
తాము సూచించిన ఖాతాలో జమ : తాను సమావేశంలో ఉన్నానని ఇతర ప్రాంతానికి రైలులో వెళ్తున్నానని ప్రస్తుతం మాట్లాడడం కుదరదని సైబర్ నేరాలు సందేశాలు పంపిస్తున్నారు. అత్యవసరంగా డబ్బులు సూచించిన ఖాతాలో జమ చేయాలంటూ బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తుల మాదిరిగా నమ్మిస్తూ అమాయకులను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఈ రకంగా లక్షల రూపాయలు కొల్లగొడుతున్నారు. ఇలాంటి ఫోన్ కాల్స్తో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్ క్రైం పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
"తొందరపాటు, సరిచూసుకోకుండా ఉండటంతోనే చదువుకున్న వారు సైతం ఈ తరహా మోసాలకు గురవుతున్నారు. మైక్రో సాఫ్ట్ టీమ్లీడర్కు వారి సంస్థ డైరెక్టర్ పేరుతో మెసేజ్ వచ్చింది. తాను అత్యవసర సమావేశంలో ఉన్నానని ఫోన్, మెసేజ్ అందుబాటులో ఉండవని తెలిపారు. కింద ఇచ్చిన అకౌంట్కు ఆఫీస్ ఖాతా నుంచి ఇప్పుడే రూ.15 లక్షలు పంపమన్నారు. డబ్బు పంపిన తర్వాత మోసపోయామని గుర్తించారు. సైబర్ క్రైమ్కు సమాచారం ఇచ్చారు" - రెడ్డన్న, విశ్రాంత అదనపు ఎస్పీ
ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవాలి : ప్రధానంగా ఫేస్బుక్ వాట్సప్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాలే సైబర్ ముఠాకు కీలక వేదికలు. వాటి ద్వారానే వారి దందా అంతా నడుస్తుంది. వాటి ద్వారా వచ్చే సందేశాలు, పరిచయాలను నమ్మి మోసపోవద్దని సైబర్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇటువంటి సందేశాలు వస్తే అసలు అవి ఎవరు పంపారో ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సైబర్ మోసాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో స్వీయ అప్రమత్తతే శ్రీరామరక్ష అని పోలీసులు, నిపుణులు చెబుతున్నారు.
"వెరిఫై చేయకుండా బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఓటీపీలు చెప్పవద్దు. కొందరు నేరగాళ్లు ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలను హ్యాక్ చేస్తున్నారు. వాటి సాయంతో అత్యవసరంలో ఉన్నాను, డబ్బు పంపండి అంటూ మెసేజ్లు పంపుతున్నారు. ఫోటో పేరు వారిదే ఉంటుంది. కానీ ఫోన్ నంబరు అకౌంట్ వేరేది ఉంటుంది. ఇలాంటి మెసేజ్లపై అప్రమత్తంగా ఉండండి. తొందరపడి డబ్బు పంపకండి" - రెడ్డన్న, విశ్రాంత అదనపు ఎస్పీ
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