ETV Bharat / state

డాలర్లలో పెడితే డబుల్​ అవుతాయన్నారు - రూ.52 కోట్లు కొట్టేశారు

పెట్టుబడి పెడితే ఆరు నెలల్లో రెండింతలని అమాయకులకు ఎర - ఏజెంట్లు, మధ్యవర్తులతో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయించిన కేటుగాళ్లు - డిజిటల్‌ పేమెంట్ల పద్దతిలో రూ.52 కోట్ల బురిడీ

CHEATED WITH INVESTMENT
CHEATED WITH INVESTMENT NAME (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cheated With Investment Scam in Khammam : మోసాలు చేయడంలో ఆరితేరారు రెండింతల నగదంటూ అత్యాశ చూపి ప్రజలను నిలువునా ముంచారు. కొన్ని నెలలుగా పోలీసుల కళ్లు గప్పి బయట తిరుగుతున్నారు. జనం డబ్బుతో విచ్చలవిడిగా విలాసాలు అనుభవిస్తున్నారు. జరిగిన మోసాన్ని చెప్పుకొంటే పరువుపోతుందని బాధితులు కుమిలిపోతుంటే, నిందితులను పట్టుకోవటంలో పోలీసులు మాత్రం మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఎర విసిరారు ఇలా : ఖమ్మం నగరానికి చెందిన నవీన్, నజీర్‌ అనే వ్యక్తులతో పాటు మరో ముగ్గురు ఏపీకి చెందిన వ్యక్తితో కలిసి మెటాప్లస్‌ వెబ్‌లింక్‌ రూపొందించారు. దీనిద్వారా డాలర్ల రూపంలో పెట్టుబడి పెడితే ఆరు నెలల్లో రెండింతల నగదు సంపాదించవచ్చునని అమాయకులకు ఎరవేశారు. మొదట పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తి తన ఐడీ కింద మరొకరిని చేర్పిస్తే వారి ద్వారా కొంత ఆదాయం వస్తుందంటూ ఏజెంట్లు, మధ్యవర్తులతో విస్తృతంగా ప్రచారం చేపట్టారు.

ఒకరిని చూసి మరొకరు ఖమ్మం నగరంతో పాటు ఖమ్మం గ్రామీణం, కారేపల్లి, నేలకొండపల్లి, తదితర మండలాలకు చెందిన సుమారు 1,100 మంది 4 వేలకు పైగా ఐడీలతో భారీగా రూ.52 కోట్ల వరకు డిజిటల్‌ పేమెంట్లతో పెట్టుబడులు పెట్టారు. మరికొందరు నగదు రూపేణా రూ.2.50 కోట్లకు పైగా ముట్టజెప్పారు. మొదట డబ్బులు పెట్టిన వారిలో 20 మంది రూ.లక్ష వరకు రిటర్న్‌ తిరిగి తీసుకున్నారు. మిగిలిన వారంతా పూర్తిగా నష్టపోయారు. కనీసం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకూ నామోషీగా భావిస్తూ లోలోపల కుమిలి పోతున్నారు.

సూత్రధారులు తెలిసినా : బాధితులు స్వచ్ఛందంగా వెలుగులోకి రాకపోవటంతో నిందితులు కాజేసిన డబ్బుల లెక్కతేలటం లేదని సమాచారం. డిజిటల్‌ పేమెంట్ల ఆధారంగానే రూ.52 కోట్లు కాజేసినట్లు తెలుసినా నగదు రూపంలో ఎవరు, ఎంత మొత్తం ఇచ్చారో తేలటం లేదు. ముందస్తుగా పెట్టుబడులు పెట్టిన వారిలో 60 మందిని గోవాకు తీసుకెళ్లి నాలుగైదు రోజులు ఓ పార్టీ ఇచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రజలను అత్యాశ పేరిట ముంచిన నిందితులెవరో తెలిసినా అరెస్టు చేయటంలో నాన్చుడు ధోరణిని పోలీసులు అవలంబిస్తున్నారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దర్యాప్తు బృందానికి పని ఒత్తిడి పెరగటంతో నిందితులను అరెస్టు చేయటంలో ఇంతలా జాప్యం జరుగుతోందని తెలుస్తోంది.

దుబాయ్‌ నుంచి జైలుకు : కారేపల్లి మండలానికి చెందిన కొందరు బాధితుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఈ స్కాంలో సూత్రధారుడైన నవీన్‌తో పాటు జూమ్‌ మీటింగ్‌లతో ప్రచారం చేసిన శ్రీదేవి అనే మహిళను జైలుకు తరలించారు. మరో సూత్రధారుడు అయిన నజీర్‌ దుబాయ్, ముంబయి, ఇతర ప్రాంతాలకు పారిపోయి ఇటీవల నేరుగా జిల్లా కోర్టులోనే లొంగిపోయాడని తెలిసింది. ఇంకా ఈ వ్యవహారంలో సూత్రధారులు, పాత్రధారులెందరు ఉన్నారో తొమ్మిది నెలలుగా పోలీసులు తేల్చకపోవటం కారణంగా విమర్శలకు తావిస్తోంది.

జిల్లా కోర్టులో లొంగిపోయిన నజీర్‌తో పాటు నిందితులను కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారించామని, వారు చెప్పిన ఆధారాలతో మిగిలిన సూత్రధారులు, పాత్రధారులను పట్టుకోవటానికి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశినట్లు దర్యాప్తు అధికారి, కూసుమంచి సీఐ సంజీవ్​ తెలిపారు. బాధితులు ముందుకొస్తే అక్రమాలతో పాటు నిందితుల లెక్క తేలుతుందని స్పష్టం చేశారు.

మైక్రోసాఫ్ట్ పేరుతో సైబర్ మోసాలు- 21 మంది అరెస్ట్​- పరారీలో ప్రధాన నిందితుడు

8 నెలల్లో రూ.372 కోట్ల సైబర్ మోసం - అపరిచితుల మాటలు ఎలా నమ్ముతున్నారని ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు

TAGGED:

METAPLUS WEBLINK
CHEATED WITH INVESTMENT
52 CRORES SCAM IN KHAMMAM
పెట్టుబడి పేరుతో మోసం
CHEATED WITH INVESTMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.