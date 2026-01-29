నిఘా నేత్రాలకు చిక్కరు - వరుస చోరీలు ఆపరు : పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్న దొంగలు
భూపాలపల్లి జిల్లాలో పక్కా ప్రణాళికతో దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న దుండగులు -క్షణాల్లో ఇళ్ల తాళాలు తీసి దోపిడీ - ప్రధాన, నివాస కూడళ్లకు సీసీ కెమెరాలున్నా కానరాని నేరస్థులు -జాతీయ రహదారికి సమీపంలోనే అత్యధిక చోరీలు
Published : January 29, 2026 at 10:55 AM IST
Theft Cases In Bhupalpally : తాళం వేసిన ఇళ్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని అందినకాడికి దోచేస్తున్నారు. పోలీసులు ఎన్నిరకాల చర్యలు చేపట్టినా దొంగలు చేతివాటం ప్రదర్శిస్తూనే ఉన్నారు. వరుసగా జరుగుతున్న ఘటనలు పోలీసులకు సవాల్గా మారాయి. గత కొన్ని రోజులుగా జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాటారం మండలంలో జరుగుతున్న వరుస చోరీలతో జనం బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.
పక్కా ప్రణాళికతోనే నేరాలు : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాటారం మండలంలో అనేక చోట్ల దొంగతనాలు జరుగుతున్న విషయం ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తోంది. అయితే ప్రధాన, నివాస కూడళ్లకు నిఘా నేత్రాలున్నా ఇప్పటివరకు ఒక్క దొంగ కూడా కనిపించకపోవడం గమనార్హం. ఎక్కువ మొత్తంలో నగదు, ఆభరణాలు పోగొట్టుకున్న బాధితులు మాత్రమే పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉన్న నివాస ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ దొంగతనాలు చోటుచేసుకుంటున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
పోలీసుల కంటే దొంగలే అత్యాధునిక సాంకేతికతను వాడుతున్నట్లు వెల్లడవుతోంది. చాలాచోట్ల చోరీ చేసే సమయాల్లో వారు సీసీ కెమెరాలు ధ్వంసం చేస్తున్నారు లేదా వాటికి ఏవైనా అడ్డుపెట్టి పని కానిస్తున్నారు. వారు రెక్కీ నిర్వహించి పక్కా ప్రణాళికతో దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారు. క్షణాల్లో ఇళ్ల తాళాలు తీసి దోపిడీ చేస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- కాటారం మండలం గారెపల్లి గ్రామంలో మంత్రి రాజయ్య హమాలీగా పని చేస్తున్నారు. ఆయన తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని గ్రామంలోని హమాలీ సంఘం కార్యాలయం వద్ద బుధవారం ఉదయం 8 గంటలకు పార్కింగ్ చేశారు. అయితే తన పని చూసుకుని 10 గంటలకు బయటకు వచ్చి చూడగా తన వాహనం కనిపించలేదు.
- మరో ఘటనలో ఈ నెల 27న జాతీయ రహదారికి సమీపంలో ముద్దులపల్లి గ్రామంలో ఉంటున్న ట్రాన్స్జెండర్ రూప మేడారం జాతరకు వెళ్లారు. అయితే ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని దొంగలు ఇంటి తాళం పగులగొట్టారు. ఇంట్లోని నగదు, బంగారు, వెండి ఆభరణాలు దోచుకెళ్లారు.
- కొత్తపల్లి గ్రామంలోని జాతీయ రహదారి సమీపంలో మహ్మద్ ఇమ్రాన్ అనే వ్యక్తి నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ నెల 21న అతడు తన ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భాన్ని అవకాశంగా మలచుకున్న దొంగలు సమీపంలో ఉన్న విద్యుత్తు నియంత్రిక సరఫరా నిలిపివేశారు. ఆపై తాళం వేసిన ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. ఇంట్లోని రూ.40 వేల నగదు, వెండి ఆభరణాలను చోరీ చేశారు.
- గత సంవత్సరం నవంబరులో జాతీయ రహదారి పక్కనున్న మద్దులపల్లి గ్రామంలోని ఓ దుకాణంలో దుండగులు చొరబడ్డారు. ముందుగా దుకాణంలో ఒంటరిగా ఉన్న తిరుపతిని బెదిరించారు. ఆపై వారి షాపులోని నగదుతో పాటు అతడి బంగారు ఆభరణాలను అపహరించారు.
దొంగతనాల నియంత్రణకు చర్యలు : దొంగతనాల కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని కాటారం సీఐ నాగార్జునరావు అన్నారు. నిరంతర తనిఖీలతో పాటు నిఘా కట్టుదిట్టం చేస్తామని వెల్లడించారు. నివాస ప్రాంతాల్లోని అపరిచితులను నమ్మొద్దని హితవు పలికారు. ఊరికి వెళ్లేటప్పుడు సమీప పోలీసు స్టేషన్లో సమాచారం అందిస్తే నిఘా ఎక్కువగా ఉంటుందని సూచించారు. ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు గ్రామాల్లో సంచరిస్తే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు. కాలనీల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పారు. దొంగతనాల కట్టడికి ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
"దొంగతనాల కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. నిరంతర తనిఖీలతో పాటు నిఘా కట్టుదిట్టం చేస్తాం. అపరిచితులను నమ్మొద్దు. ఊరికి వెళ్లేటప్పుడు సమీప పోలీస్ స్టేషన్లో సమాచారం అందిస్తే నిఘా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు గ్రామాల్లో సంచరిస్తే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. కాలనీల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దొంగతనాల కట్టడికి ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలి." - నాగార్జున రావు, సీఐ కాటారం
