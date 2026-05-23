ఖాతాలోంచి కట్ అవుతాయి కానీ చేతికి మాత్రం డబ్బులు రావు! : ఏటీఎంల వద్ద సరికొత్త మోసాలు
ఏటీఎం చోరీల్లో కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న ముఠాలు - డబ్బులు డ్రా అయ్యే దగ్గర ఫైబర్ ప్లేట్ల అమరిక - నెత్తిభాగాన కెమెరాలు పెట్టి కార్డుపై అంకెల రికార్డింగ్
Published : May 23, 2026 at 12:55 PM IST
New Ways to Commit ATM Robberies : కన్నం వేసేవాడు ఒకడైతే, కాపలా కాసేవాడు మరొకడు అన్నట్లు బ్యాంక్ ఖాతాలో డబ్బులు ఉంటాయి. ఏటీఎంకు వెళ్లి పిన్ ఎంటర్ చేయగానే మెషిన్లో డబ్బులు లెక్కించిన సౌండ్ వస్తుంది. కానీ క్యాష్ మాత్రం బయటకు రాదు. సర్వర్ ప్రాబ్లమ్ వల్లనో లేదా ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయ్యిందనో కస్టమర్లు వెనుదిరిగిపోతారు. కానీ అసలు కథ ఇక్కడే మొదలవుతుంది. కస్టమర్ వెళ్లగానే ఏటీఎంలోకి వేరే వ్యక్తులు ప్రత్యక్షమవుతారు. క్షణాల్లో కస్టమర్ విత్ డ్రా చేసిన డబ్బులు తీసుకుని మాయం అవుతారు. అసలు కస్టమర్ విత్ డ్రా చేసిన డబ్బులను వాళ్లేలా కాజేస్తున్నారు? డ్రా అయ్యాక అవి ఎక్కడికి పోతున్నాయి? బ్యాంకు అధికారుల కన్నుగప్పి ఏటీఎం మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఆ అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల గురించి ఈ పూర్తి కథనంలో చూద్దాం!
హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ఏటీఎం చోరీలు రోజురోజుకూ కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ బ్యాంకులకు కన్నం వేసేందుకు అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు సరికొత్త పద్ధతులను ఎంచుకుంటున్నారు. మొన్నటి వరకు ఏటీఎంల వద్ద పవర్ కట్ చేశారు. డిపాజిట్ మెషిన్లలో చేతులు పెట్టి రూ.లక్షలు కొల్లగొట్టారు. మరికొందరైతే ఏకంగా ఏటీఎం మెషిన్నే ఎత్తుకెళ్లారు. వీటన్నింటికీ భిన్నంగా ఇప్పుడు మరో కొత్త చోరీ ముందుకొచ్చింది. ఏకంగా ఏటీఎం క్యాష్ స్లాట్కే ఫైబర్ ప్లేట్లు అమర్చి, ఖాతాదారుల నగదుకు పెద్ద గండిపెడుతున్నారు.
ఏటీఎం వద్ద సరికొత్త మోసం : అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎక్కడైనా డబ్బులు డ్రా చేసుకోడానికి ఏటీఎం మెషిన్ ఉపయోగపడుతుంది. లిక్విడ్ క్యాష్ కంటే డెబిట్ కార్డ్ నయం కదా అనుకుంటారు. కానీ కస్టమర్లు, వృద్ధుల వీక్ నెస్లను అవకాశంగా మలచుకొని కొందరు డబ్బులు దండుకుంటున్నారు. తాజాగా జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోని ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో ఇద్దరు దుండగులు అలాంటి సరికొత్త మోసానికి తెరతీశారు. ఓ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి రూ.48 వేల నగదును కాజేశారు. ఖాతాలో నుంచి నగదు డెబిట్ అయినప్పటికి, ఏటీఎం నుంచి డబ్బు బయటకు రాకపోవడంతో కస్టమర్లు బ్యాంకును ఆశ్రయించారు. దీంతో సీసీటీవీ ఫుటేజ్ పరిశీలించిన ఎస్బీఐ అధికారులు, ఫైబర్ ప్లేట్ గ్యాంగ్ బాగోతాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లు రిటైర్డ్ డీసీపీ చెబుతున్నారు.
''పైన తాత్కాలికంగా రీనర్ పెట్టి కార్డు నంబర్తో సహా మొత్తం వివరాలు తీసుకుంటారు. ఆ ఖాతాదారులు వెళ్లిపోయిన తర్వాత రాత్రి పూట వచ్చి ఆ కార్డును క్లోనింగ్ చేస్తారు. క్లోన్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసి వివరాలన్నీ అందులో నమోదు చేసి ఖాతా నుంచి డబ్బులు కాజేస్తారు. ఏటీఎం లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు మీ పిన్ కార్డు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి'' - రెడ్డెన్న, రిటైర్డ్ డీసీపీ
ఫైబర్ ప్లేట్లనే మార్చుతున్న దుండగులు : దొంగతనంలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో స్టైలూ. కొందరు దొంగలు ఏటీఎంనే ఎత్తుకెళ్లుతుంటే, మరికొందరు వెనకాలే ఉండి డ్రా చేసిన డబ్బులు లాక్కెళుతున్నారు. ఇంకొందరైతే అనుమానం రాకుండా ఫైబర్ ప్లేట్లనే అమర్చుతున్నారు. ఇదంతా ఒకెత్తైతే, టెక్నాలజీని వాడుకొని ఆశ్చర్యపోయే దొంగాలోచనలు చేస్తున్నారు. కొన్ని ఏటీఎంలలో తల ఉపరితల భాగాన సీక్రెట్ కెమెరా పెడతారు. కస్టమర్ ఏటీఎంలో డబ్బులు డ్రా చేస్తున్నప్పుడు కార్డు డీటేయిల్స్, పిన్ నెంబర్ లాంటివి అన్ని రికార్డు చేసుకుంటారు. అది కాస్త సాయంత్రం అయ్యాక టెక్నాలజీని ఉపయోగించి క్లోనింగ్ పద్ధతి ద్వారా నకిలీ చిప్ తయారు చేస్తారు. దాంతో కావాల్సినంత డబ్బును బాధితుల అకౌంట్ల నుంచి డ్రా చేసుకుంటారు.
డ్రా చేస్తున్న సమయానికి ఏటీఎం స్విచ్ ఆఫ్ : నగరంలో ఉన్న ఏటీఎంలను టార్గెట్ చేయడం నేరగాళ్లకు ఇది కొత్తేమీ కాదు. గతంలో టెక్నాలజీలోని చిన్న చిన్న లోపాలను ఆసరాగా చేసుకుని రూ.లక్షలు కొల్లగొట్టారు. కస్టమర్లు డబ్బులు డ్రా చేస్తున్న సమయానికి ఏటీఎం స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం ఒక పద్ధతి. ఆ తరువాత కస్టమర్ వెళ్లాకా మళ్లీ స్విఛ్ ఆన్ చేసి డబ్బులు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇంతలో ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్లో ఉంటుంది. ఇలా హైదరాబాద్లోని ఎస్సార్ నగర్, సనత్ నగర్, పంజాగుట్ట తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ విధంగా రూ.లక్షలు కాజేశారు. ఇక డిపాజిట్ మెషిన్లలో క్యాష్ బాక్స్ తెరుచుకోగానే మధ్యలోనే చేతితో ఆపేసి నగదు లాగేయడం మరో ట్రిక్. నల్లకుంట, సైదాబాద్, చిక్కడపల్లి ప్రాంతాల్లో ఎస్బీఐ డిపాజిట్ యంత్రాల నుంచి ఈ తరహాలో నగదు మాయం చేశారు.
బ్యాంకు అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే : కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెక్యూరిటీ గార్డులు లేని పాత ఏటీఎంలే దర్శనమిస్తాయి. వాటినే టార్గెట్గా మలచుకుంటారు ఈ అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు. హర్యానాలోని మేవాత్, రాజస్థాన్ ప్రాంతాలకు చెందిన ఈ కేటుగాళ్లు పాత ఏటీఎంలోని సాంకేతిక లోపాలపై ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకుంటున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. అక్కడి నుంచి పెద్ద పెద్ద నగరాలకు చేరుకుని, గూగుల్ మ్యాప్స్ సాయంతో ఏటీఎంలను గుర్తిస్తూ ఆటోలు, టూ వీలర్లపై తిరుగుతూ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా తెల్లవారుజామునే జనం రద్దీగా ఉండని ప్రాంతాలను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. సెక్యూరిటీలు లేని ఏటీఎంలలో చోరీలు జరగడంలో బ్యాంకు అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
ఏటీఎంలకు వెళ్లే ఖాతాదారులకు సూచనలు :
- కొత్తరకం మోసాలు వెలుగు చూస్తున్న నేపథ్యంలో ఏటీఎంలకు వెళ్లే ఖాతాదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
- ఏటీఎం కేంద్రంలోకి వెళ్లగానే క్యాష్ వచ్చే స్లాట్ వద్ద గానీ, కీప్యాడ్ వద్ద గానీ ఏమైనా అనుమానాస్పదంగా గమ్ ప్లేట్లు, వస్తువులు అతికించి ఉన్నాయేమో ఒకసారి గమనించాలి.
- ఒకవేళ మీ ఖాతాలో నగదు కట్ అయ్యి, మెషిన్ నుంచి డబ్బులు రాకపోతే వెంటనే కంగారుపడి బయటకు వెళ్లిపోకూడదు. కొంతసేపు అక్కడే వేచి చూడాలి.
- క్యాష్ స్లాట్ వద్ద ఏమైనా అడ్డుగా ఉందేమో చేతితో తనిఖీ చేయాలి. అనుమానం వస్తే వెంటనే బ్యాంక్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు గానీ లేదా డయల్ 100కి గానీ కాల్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి.
