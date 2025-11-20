ETV Bharat / state

వాట్సప్‌లో ఏపీకే ఫైల్స్‌ - అందినకాడికి డబ్బులు దోచేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు

వాట్సప్‌ వేదికగా చెలరేగిపోతున్న సైబర్‌ నేరగాళ్లు - యాప్స్‌ ఇన్‌స్టాల్‌ చేయించి ఫోన్‌, వాట్సప్‌ హ్యాక్‌ - బ్యాంక్‌ ఖాతాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటున్న మోసగాళ్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 3:52 PM IST

Cyber ​​Criminals are Fraud with APK Files : ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సెల్‌ఫోన్, వాట్సాప్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అంతర్భాగంగా మారిపోయింది. సమాచార మార్పిడిని సులభతరం చేసిన ఈ యాప్ ఇప్పుడు సైబర్ నేరగాళ్లకు ప్రధాన వేదికగా మారడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వాట్సాప్‌ వియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని APK ఫైల్స్‌ పంపి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో ఇలాంటి ఘటనలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సైబర్​ క్రైం పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడానికి కొత్త మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు. అమాయక ప్రజలను బురిడీ కొట్టించి క్షణాల్లో నగదు కాజేస్తున్నారు. మీ వాహనంపై ఆర్టీఏ చలాన్ పెండింగ్‌లో ఉందంటూ మెసేజ్ చేసి దాన్ని చెల్లించడానికి ఏపీకే ఫైల్ లింక్‌ పంపిస్తున్నారు. దాన్ని ఓపెన్ చేయాలని కొన్ని సూచనలు చేస్తారు. వారి చెప్పినట్లు చేయగానే మీ బ్యాంకు ఖాతా బ్లాక్ అవుతుంది. తక్షణమే కేవైసీ అప్‌డేట్ చేయాలని భయపెట్టి వివరాల కోసం నకిలీ ఏపీకే యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలని కోరతారు. అలా చేయగానే ఫోన్‌ మొత్తం వారి ఆధీనంలోకి వెళ్తుంది. మరికొన్నిసార్లు కొరియర్ ఆగిపోయిందని ట్రాకింగ్ కోసం ఓ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయమని కోరతారు. తద్వారా అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు.

కాల్​ ఫార్వర్డింగ్ ట్రిక్ : నకిలీ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసేటప్పుడు, యూజర్లు తెలియకుండానే SMS, OTPలను చదివేందుకు అనుమతులు ఇస్తారని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. వెరిఫికేషన్ కోసం వచ్చిన ఓటీపీ వారికి చేరగానే, మీ ఖాతా వెంటనే లాగౌట్ అయి, వారి నియంత్రణలోకి వెళ్లిపోతుందని పోలీసులు తెలిపారు. కాల్ ఫార్వర్డింగ్ ట్రిక్‌ను ఉపయోగించి ఐఫోన్ యూజర్లను కూడా సైబర్‌ నేరగాళ్లు టార్గెట్ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. వాట్సాప్‌ హ్యాక్‌ కాకుండా ఉండేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

"లోన్లు ఇస్తామని, ఆర్టీఏ చలాన్​, కరెంటు బిల్లు తాము పంపిన లింక్​ ఓపెన్​ చేసి పే చేయమని చెబుతున్నారు. ఇలా రకరకాలుగా ఏపీకే ఫైల్స్​ను లింక్​ ఫాంలో వాట్సాప్​లో పంపిస్తున్నారు. తద్వారా నేరగాళ్లు ఫోన్​ హ్యాకింగ్​కు పాల్పడుతున్నారు. మనం వారు పంపించిన క్లిక్​ చేసినప్పుడు ఓటీపీ వాళ్లకు వెళ్లేలాగా చేసుకుంటున్నారు. దీంతో మీ వాట్సాప్​ను వాళ్ల మొబైల్​ ఫోన్​ లాగిన్​ అయ్యి మీ కాంటాక్ట్​ లిస్టులోని వారందరికి మీకు తెలియకుండా లింక్​ పంపి డబ్బులు కొట్టేస్తున్నారు"-దారా కవిత, హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ డీసీపీ

ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్‌ చేసే ఏ యాప్‌ అయినా Google Play Store, Apple App Store నుంచి మాత్రమే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్, ఎస్​ఎమ్​ఎస్​ ద్వారా వచ్చే APK ఫైల్స్‌, లింక్‌లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ క్లిక్ చేయవద్దని కోరుతున్నారు. అపరిచితులు చెప్పినట్లుగా ఎటువంటి కోడ్‌లను డయల్ చేయవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఓటీపీలు, పాస్‌వర్డ్‌లు, బ్యాంక్ వివరాలను ఎవరికీ ఇవ్వొద్దని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ మోసానికి గురైతే జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ 1930కు కాల్ చేయడం లేదా cybercrime.gov.in వెబ్‌సైట్‌లో ఫిర్యాదు నమోదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్ల వలలో పడకుండా ఉండాలంటే అప్రమత్తత ఒక్కటే మార్గమని, ప్రతి ఒక్కరూ స్వీయ జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా హ్యాకర్ల బారిన పడకుండా ఉండొచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

