అందమైన అమ్మాయిలు పేరుతో యువకులకు వలపు వల - డేటింగ్ యాప్స్తో మోసపోతున్న అమాయకులు
డేటింగ్ యాప్స్తో మోసపోతున్న అమాయకులు - అశ్లీల వీడియో ప్లే చేస్తూ స్క్రీన్ రికార్డ్ చేస్తున్న నేరగాళ్లు - బంధువులకు వీడియో పంపిస్తామని డబ్బులు వసూలు
Published : April 7, 2026 at 12:20 PM IST
How Scammer Trapping with Dating Apps : ఒంటరిగా ఉన్నారా ? ఇంకెందుకు ఆలస్యం. ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అంటూ ప్రారంభిస్తారు. అందమైన అమ్మాయిలు, ఆంటీలతో సరదాగా మాట్లాడొచ్చు అంటూ కవ్విస్తారు. అర్ధరాత్రి రెండైనా సరే సరదాగా మాట్లాడొచ్చు అంటూ వలపు వల విసురుతారు. అది నిజమని నమ్మి ఆ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసావా ఇక అంతే సంగతులు. ఆ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడమంటే ప్రమాదాన్ని కోరి కొని తెచ్చుకోవటమేనని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఏంటా యాప్స్? పరిచయాల పేరిట అమాయకులను ఎలా మోసం చేస్తున్నాయి ? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కేసుగాళ్ల కొత్త పన్నాగాలు : ఇటీవల కాలంలో ఏ సామాజిక మాధ్యమంలో చూసినా డేటింగ్ యాప్స్ యాడ్స్యే దర్శనమిస్తున్నాయి. ఏఐ సాంకేతికతతో అమ్మాయిల వీడియోలు సృష్టించి యువకులకు వలపు వల విసురుతున్నారు. అమ్మాయిలతో మాట్లాడాలంటే ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటూ పెద్ద ఎత్తున యాడ్స్ ప్రసారం చేస్తున్నారు. కానీ ఇదంతా కేటుగాళ్ల పన్నాగం అని తెలియక అమాయక ప్రజలు ఆ యాప్లు డౌన్లోడ్ చేసి లక్షల రూపాయలు కోల్పోతున్నారు.
వీడియో మార్ఫింగ్ చేసి డబ్బులు డిమాండ్ : హైదరాబాద్కు చెందిన ఓ ఐటీ ఉద్యోగికి డేటింగ్ యాప్లో ఒక యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. కొద్ది రోజుల చాటింగ్ తరువాత ఆమెతో వీడియో కాల్కు అంగీకరించాడు. కాల్ సమయంలో అవతలి వైపు అశ్లీల వీడియో ప్లే చేస్తూ, అతని ముఖాన్ని స్క్రీన్ రికార్డ్ చేశారు. తర్వాత ఆ వీడియోను మార్ఫింగ్ చేసి మీ కుటుంబ సభ్యులకు పంపుతామని అతడిని బెదిరించి బాధితుడి నుంచి దశల వారీగా మూడు లక్షల రూపాయలు వసూలు చేశారు. ఇంకా డబ్బు కావాలని డిమాండ్ చేయడంతో బాధితుడు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
వీడియో కాల్ ద్వారా ట్రాపింగ్ : రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఓ వ్యాపారవేత్త డేటింగ్ యాప్లో పరిచయమైన వ్యక్తి సూచనతో ఒక ప్రత్యేక యాప్ను డౌన్లోడ్ చేశాడు. ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేశాక ఫోన్ హ్యాక్ అయ్యి కాంటాక్ట్స్, గ్యాలరీ మొత్తం హ్యాకర్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయాయి. అనంతరం వీడియో కాల్ ద్వారా ట్రాప్ చేసి అతన్ని బెదిరించి ఐదు లక్షల రూపాయలకుపైగా వసూలు చేశారు. అయినప్పటికీ బెదిరింపులు కొనసాగడంతో చివరకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి కేసుల్లో నేరగాళ్లు నకిలీ ప్రొఫైల్స్, ఏఐ వీడియోలు, ఫేక్ యాప్స్ ఉపయోగిస్తూ బాధితులను ఉచ్చులో పడేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో టార్గెట్ చేస్తూ, ఒకసారి డబ్బు ఇచ్చిన తర్వాత వరుసగా మరిన్ని డిమాండ్లు చేస్తూ వేధింపులకు గురి చేస్తున్నారు. ఇలాంటి యాప్స్ పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
''ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్ యాప్, చాటింగ్ యాప్స్ పేరుతో ఏఐ జెనరేట్లో వీడియోస్ వచ్చాయి. అందులో అమ్మాయిలతో, అంటీలతో చాటింగ్ చెయవచ్చు ఈ యాప్స్ సెక్యూర్గా ఉంటాయని చెప్పి నమ్మిస్తారు. ఇది హనీట్రాప్ కావచ్చు. ఇలాంటి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వహించాలి. ఇటువంటి యాప్స్ పైకి బాగానే కనిపిస్తాయి. కానీ మీ డేటా అంతా వాళ్లు ట్రాప్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వారు మీ నుంచి డబ్బు డిమాండ్ చేస్తారు''- అరవింద్ బాబు, డీసీపీ , హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్
ఫేక్ యాడ్స్పై చట్టప్రకారం చర్యలు : యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ తదితర సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇలాంటి మోసపూరిత ప్రకటనలు ఇస్తున్న వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఆన్లైన్లో ఎవరూ మీకు ఊరికే స్నేహితులు కారని ఆ ఆకర్షణ వెనుక మీ డబ్బు, పరువు లాగేసే కుట్ర దాగి ఉందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గుర్తుతెలియని ఫేక్ డేటింగ్, వీడియో కాలింగ్ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. సైబర్ వలలో చిక్కుకుంటే భయపడకుండా వెంటనే 1930 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
