పోలీసుల నజర్ తగ్గగానే మళ్లీ మళ్లీ నేరాలు - సిటీ క్రైమ్లో కొత్తకోణం
హైదరాబాద్లో రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న దారుణాలు - చిన్న చిన్న కారణాలకే దారుణ హత్యలు - నడిరోడ్డుపై హత్యలు చేస్తుండటంతో తీవ్ర భయాందోళన
Published : November 15, 2025 at 8:27 PM IST
Crime Rate In Hyderabad : హైదరాబాద్లో రోజురోజుకు దారుణాలు పెరిగిపోతున్నాయి. చిన్న చిన్న కారణాలకే కొందరు హత్యలకు తెగబడుతున్నారు. నడిరోడ్డుపై హత్యలు చేస్తుండడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రౌడీషీటర్లు, అల్లరిమూకలపై పోలీసుల నిఘా తగ్గడం, నేరాలు చేసి జైళ్లకు వెళ్లి తిరిగి వచ్చిన రౌడీషీటర్లపై పోలీస్ నజర్ కొంత వరకు కొరవడటంతో దారుణాలు పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో రౌడీమూకలు మళ్లీ మళ్లీ నేరాలకు పాల్పడుతున్నాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీసు కమిషనరేట్లలో అరాచక శక్తులు, రౌడీ షీటర్ల ఆగడాలు హెచ్చుమీరుతున్నాయి. అల్లరి మూకలు ముఠాలుగా ఏర్పడి గంజాయి మత్తులో పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా అకారణంగా దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి. ప్రత్యర్ధులతో గొడవలకు దిగడం, దారుణంగా అంతం చేయడం సర్వ సాధారణంగా మారిపోయింది. తమను చూసి ఇతరులు భయపడాలనే ధోరణి రౌడీషీటర్లలో ప్రస్తుతం పెరిగిపోతోంది.
జైలు నుంచి విడుదల అయ్యాక ఏం చేస్తున్నారు : ఇందుకు ప్రధానంగా నేరస్తులపై సరైన విధంగా నిఘా లేకపోవడమే కారణమని తెలుస్తోంది. నేరాలు చేసి జైలుకు వెళ్లిన నేరగాళ్లు తిరిగి జైలు నుంచి ఎప్పుడు బయటకు వస్తున్నారు? ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు? మకాం మార్చారా? మళ్లీ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారా? వేరే పని చేసుకుని బతుకుతున్నారా? వంటి అంశాల గురించి పోలీసులకు సరైన సమాచారం లేదనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. న్యాయ విచారణ జాప్యం కావడం కూడా నేరగాళ్లు చెలరేగిపోవడానికి కారణమనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
"కోర్టుల్లో విపరీతమైన జాప్యం జరుగుతోంది. ఎందుకు అంటే కేసుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది. విచారణకు సమయం లేదు. వీటిని అలుసుగా తీసుకుని రెచ్చిపోతున్నారు. నేరగాళ్లు జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారనే నిఘా కూడా కొరవడింది. ఈ కారణాల వల్ల నేరగాళ్లు, రౌడీషీటర్లు, నిందితులు, దోపిడి దొంగలు వాళ్ల ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తున్నారు. అందువల్ల నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి"-రెడ్డెన్న, విశ్రాంత అదనపు డీసీపీ
లాలాగూడకు చెందిన మహ్మద్ గఫూర్ గుడెన్మెట్ ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి వద్ద స్నేహితుడితో కలిసి మద్యం సేవించి అక్కడే పడుకుని ఫోన్లో మాట్లాడుతుండగా సిద్దాపురం అంకయ్య అనే పాత నేరస్ధుడు అక్కడకు చేరుకుని తాను కూర్చోవడానికి చోటు ఇవ్వమని గఫూర్ను అడిగాడు. గఫూర్ కాళ్ల వద్ద కూర్చునేందుకు అంకయ్య ప్రయత్నం చేశాడు. గఫూర్ అతన్ని కాళ్లతో తన్నాడు. దీంతో ఇరువురి మధ్య వాగ్వాదం చెలరేగి కత్తిపోట్లకు దారి తీయగా తీవ్రంగా గాయపడిన గఫూర్ అక్కడే మృతి చెందాడు.
అమెజాన్ ద్వారా కత్తి ఆర్డర్ : మరో ఘటనలో సికింద్రాబాద్లో అర్దరాత్రి కారులో ఒకరికి లిఫ్టు ఇచ్చిన 20 ఏళ్ల లోపు యువకులు టిఫిన్ చేస్తున్న క్రమంలో చట్నీ మీద పడేశాడని కోపం పెంచుకున్నారు. ఆ వ్యక్తిని రాత్రంతా కారులో తిప్పుతూ దాడి చేసి నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకువెళ్లి కత్తితో పొడిచి హత్య చేశారు. తాజాగా జగద్గిరిగుట్టలో పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై రౌడీషీటర్ బాలశౌరి రెడ్డి ఇద్దరు మిత్రులతో కలిసి కత్తులతో పాశవికంగా దాడి చేసి రోషన్కుమార్ సింగ్ అనే వ్యక్తి దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ తీవ్ర కలకలం రేపాయి. ఒకప్పుడు మిత్రులుగా ఉన్న వీరిమధ్య ఆర్ధిక లావాదేవీలు చిచ్చు రేపాయి. హత్యకు ఉపయోగించిన కత్తిని రౌడీషీటర్ అమెజాన్ ద్వారా ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించుకున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
హత్యలకు, నేరాలకు పాల్పడుతున్న వారిలో అధికశాతం పరిచయం ఉన్నవారు, తెలిసిన వారే ఉంటున్నారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. రక్త సంబంధీకులు, తెలిసిన వారే ఈ దారుణాలకు తెగబడుతున్నారని పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడుతోంది. అక్రమ సంబంధాలకు అడ్డొస్తున్నాడని, డబ్బుల కోసం, పంపకాల్లో తేడాలు, ఆస్తి కోసం, మనస్పర్ధలు తదితర కారణాలతో ఎక్కువగా హత్యలు జరుగుతున్నాయి. పోలీసుల విచారణలో తెలిసినవారే హంతకులు, నేరస్థులుగా తేలుతున్నారు. మరోవైపు పాత నేరస్థులు, రౌడీషీటర్లపై నిఘా ఏర్పాటు చేసేందుకు కట్టుదిట్టమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పోలీసు ఉన్నతాధికారులు నిఘాను మరింత పటిష్ఠం చేస్తే నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశాలు ఉంటాయని పలువురు చెబుతున్నారు.
ప్రియుడి కోసం భర్తను హత్య చేయించిన భార్య - రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నం
రోల్డ్ గోల్డ్ చూసి అసలు బంగారం అనుకున్నారు - రేణు అగర్వాల్ హత్య కేసులో నిందితుల అరెస్ట్