పెళ్లిరోజు భార్య కోరికను కాదన్న భర్త - ఆ ఇల్లాలి ఆవేశం ఇద్దరిని బలితీసుకుంది!
పెళ్లి రోజే జరిగిన విషాదం - భర్తతో గొడవల కారణంగా భార్య అఘాయిత్యం - తల్లితో పాటు కుమారుడు చనిపోగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డ కుమార్తె - దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : March 17, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 5:40 PM IST
Crime Incident In Borabanda : ఆరోజు ఆ దంపతుల పెళ్లి రోజు. భర్తతో బయటకు వెళ్లి సరదాగా గడపాలని ఆ ఇల్లాలు ఆశపడింది. కానీ అందుకు భర్త ఏదో కారణం చెప్పి నిరాకరించాడు. భర్త నుంచి వచ్చిన సమాధానం విని భార్య తట్టుకోలేకపోయింది. భర్తపై కోపంతో క్షణికావేశంలో ఆ ఇల్లాలు ఘాతుకానికి పాల్పడింది. ఆ తల్లి చేసిన పనికి కుమారుడు బలి కాగా కుమార్తె త్రుటిలో తప్పించుకుంది. సంతోషంగా జరుపుకోవాల్సిన పెళ్లి రోజు చివరకు విషాదంగా మారింది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందనేది తెలుసుకుందాం.
పిల్లల పాలిట శాపంగా : కుటుంబ కలహాలు సంసారాల్లో చిచ్చుపెడుతున్నాయి. భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే గొడవలు పిల్లల ఉసురు తీస్తున్నాయి. క్షణికావేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు పిల్లల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. హైదరాబాద్లోని బోరబండలో పెళ్లి రోజు భర్త బయటకు తీసుకెళ్లలేదన్న కోపంతో భార్య తన ఇద్దరు బిడ్డల గొంతు నులిమి ఆపై తాను ఉరేసుకుని తనువు చాలించింది. కుమారుడు మృతి చెందగా కుమార్తె ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుంది.
ఏం జరిగింది? : బోరబండలోని పెద్దమ్మనగర్లో నివసించే మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రికి చెందిన వేణు, సత్యవాణి దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. ఐదేళ్ల కుమారుడు తన్వేష్, రెండేళ్ల కుమార్తె తన్విక ఉన్నారు. అయితే నెల రోజుల క్రితం భార్య, భర్త మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చాయి. అప్పటి నుంచి ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరుగుతూ వస్తుంది. ఈ నెల 13న వీరి పెళ్లి రోజు కాగా భార్య, భర్తకు ఫోన్ చేసి బయటకు తీసుకువెళ్లాలని కోరింది. అయితే అదే సమయంలో వేణు తన తండ్రిని డయాలసిస్ కోసం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. వంట చేసుకుని తిని నిద్రపోవాలని భార్యకు చెప్పాడు. భర్త మాటలను భార్య భరించలేపోయింది. ఈ క్రమంలోనే చనిపోవాలని నిర్ణయించుకుంది.
ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కుమార్తె : భర్తపై కోపంతో అమాయకులైన ఇద్దరు పిల్లలు రెండేళ్ల కుమార్తె తన్విక, 5 ఏళ్ల కుమారుడు రుద్రాన్ష్ను కర్కశంగా గొంతు నులిమింది. వారు అచేతనంగా పడిపోయాక తాను ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ దృశ్యాన్ని చూసిన వేణు వెంటనే వారిని ఆసుపత్రికి తరలించాడు. కానీ అప్పటికే భార్య, కుమారుడు మృతి చెందారని వైద్యులు తెలిపారు. రెండేళ్ల కుమార్తె తన్విక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.
పోలీసుల దర్యాప్తు : విషయం తెలిసిన సత్యవాణి కుటుంబసభ్యులు ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. సత్యవాణి, రుద్రాన్ష్ మృతికి భర్త వేణునే కారణమని ఆరోపించారు. పోలీసులు అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పజెప్పారు. ఘటన పై కేసు నమోదు చేసిన బోరబండ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
"ఆమె మీద అనుమానంతో గానీ వేరే కారణంతో ఆమెను పొద్దుటి నుంచి టార్చర్ చేశాడు. అందుకే ఆమె చనిపోయింది. పెళ్లి రోజున వివాహం విషయంపై వాళ్లు ఏమైనా గొడవ పడి ఉండొచ్చు. కట్నం కోసం గొడవ పడ్డాడు. మాకు అప్పుడు కట్నం తక్కువగా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అయితే ఎక్కువ వచ్చేది. మీ కట్నం డబ్బు మీకు ఇస్తాను ఇప్పుడు వెళ్లిపోతవా నువ్వు అని ఎప్పుడు అనేవాడు. మరి ఆ విషయంలో కూడా ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉండొచ్చు" - మృతురాలి సోదరుడు, సోదరి
ఆత్మహత్యనే తక్షణ మార్గం కాదు : మానవుడి జీవితంలో సంతోషాలతో పాటు కష్టాలు కూడా చుట్టాల్లా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కుటుంబ సమస్యలు, స్నేహితులతో తగదాలు, భూ వివాదాలు వంటి గొడవలు రావడం సహజం. ఇలాంటివి మనిషికి ఎదురైనప్పుడు దానికి తగ్గ రీతిలో పరిష్కార మార్గాలు ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ విధంగా మీకు, మీ బంధువర్గంలో గానీ, స్నేహితులకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించి ఆలోచనలు వస్తే ఆ విషయాన్ని మీరు వెంటనే హెల్ప్లైన్ సెంటర్లకు కాల్ చేసి సమాచారం అందించండి. దాని ద్వారా ఓ మనిషి ప్రాణాన్ని కాపాడిన వాళ్లం అవుతాం. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24 x 7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.
