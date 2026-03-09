ETV Bharat / state

ప్రపంచకప్​ విజేతగా టీమ్ ​ఇండియా - హైదరాబాద్​ సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోరెత్తిన సంబురాలు

టీమ్ ​ఇండియా విజయంతో జాతీయ జెండా చేతపట్టి నినాదాలతో హోరెత్తించిన యువత - బోయిన్‌పల్లిలో ఆనందోత్సాహాలతో నృత్యాలు చేసిన ఫ్యాన్స్‌ - రాష్ట్రమంతటా జయహో భారత్ నినాదాలతో టీమ్​ఇండియాకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అభిమానులు

T20 World Cup Celebration In Telangana
T20 World Cup Celebration In Telangana (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 7:30 AM IST

T20 World Cup Celebration In Telangana : టీ-20 వరల్డ్‌కప్‌లో సూర్యసేన చిరస్మరణీయ విజయంతో హైదరాబాద్‌ సహా జిల్లాల్లో అభిమానులు సంబురాల్లో మునిగిపోయారు. టీమిండియా మ్యాచ్‌ గెలవగానే జాతీయ పతాకాన్ని చేతబూని ఫ్యాన్స్‌ ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. భారత్‌ మాతాకీ జై అంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు. మూడోసారి విశ్వ విజేతగా నిలవడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

గంటల కొద్దీ నిలిచిన వాహనాలు : టీ-20 ప్రపంచ కప్‌లో భారత క్రికెట్‌ జట్టు మూడోసారి విశ్వవిజేతగా నిలవడంతో జంట నగరాల్లో క్రికెట్‌ క్రీడాభిమానుల సంబురాలు అంబరాన్ని అంటాయి. అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున ట్యాంక్‌బండ్‌, సచివాలయం పరిసరాలకు చేరుకుని త్రివర్ణ పతాకాలను చేతబూని బాణాసంచా కాల్చారు. యువతీ యువకులతో పాటు పలువురు వాహనదారులు జతకలిశారు. ఈ క్రమంలో ట్యాంక్‌బండ్‌, సచివాలయం పరిసరాల్లో ట్రాఫిక్‌ జామ్ ఏర్పడింది. ట్యాంక్‌బండ్‌ నుంచి సికింద్రాబాద్‌ వైపు, సచివాలయం పరిసరాల్లో గంటల కొద్దీ వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. పరిస్థితి అదుపులోకి తెచ్చేందుకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అక్కడున్న వారిని చెదరగొట్టారు.

భారత జెండాలను చేత పట్టి బైక్‌ ర్యాలీ : సికింద్రాబాద్‌ బోయిన్‌పల్లి ఫ్యాన్ పార్క్‌లో సందడి నెలకొంది. భారీ ఎల్ఈడీ తెరలపై మ్యాచ్‌ వీక్షించిన అభిమానులు టీమిండియా గెలవగానే ఆనందోత్సాహాలతో నృత్యాలు చేశారు. మెట్టుగూడ దూద్‌ బావిలో యువత కేరింతలు కొడుతూ భారత జెండాలను చేత పట్టి బైక్‌ ర్యాలీ నిర్వహించారు. పరస్పరం మిఠాయిలు పంచుకుని సంబురాల్లో మునిగిపోయారు. కుత్బుల్లాపూర్‌లో కేక్ కట్ చేసి, టపాసులు కాల్చి టీమిండియాకు అభినందనలు తెలిపారు. కూకట్​పల్లి, ప్రగతినగర్‌లోనూ అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు.

జయహో భారత్ అంటూ నినాదాలు : టీమిండియా గెలుపుతో ఖమ్మంలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. యువత జాతీయ పతాకాలతో జడ్పీ కూడలికి చేరుకుని విజయోత్సవాలు జరుపుకున్నారు. జయహో భారత్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఖమ్మం జిల్లా వైరా, ఏన్కూరు మండలాల్లో అభిమానులు బాణాసంచా కాల్చి సంబురాలు చేశారు. మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్‌లోని నర్సాపూర్‌ చౌరస్తాలో అభిమానులంతా ఓ చోట చేరి జాతీయ జెండాలతో ర్యాలీలతో హోరెత్తించారు. మహబూబాబాద్, మరిపెడ బంగ్లాలోనూ క్రీడాభిమానులు భారత్‌ విజయం సాధించడం పట్ల ఆటగాళ్లకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఆస్వాదించారు.

దేశ ప్రజలందరికీ గర్వకారణం : ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన టీమ్ ఇండియాకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు. టీ20 వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌లో భారత్‌ అద్భుత విజయం సాధించిందని కొనియాడారు. ఈ విజయం దేశ ప్రజలందరికీ గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు భారత జట్టు అత్యుత్తమ ఆటతీరు ప్రదర్శించిందని అన్నారు. టీమ్ఇండియా సాధించిన విజయం దేశ క్రీడా రంగానికి గౌరవం తెచ్చిందని ట్వీట్ చేశారు.

"ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన టీమ్ ఇండియాకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అభినందనలు. టీ20 వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌లో భారత్‌ అద్భుత విజయం సాధించింది. ఈ విజయం దేశ ప్రజలందరికీ గర్వకారణం. మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు భారత జట్టు అత్యుత్తమ ఆటతీరు ప్రదర్శించింది. టీమ్ఇండియా సాధించిన విజయం దేశ క్రీడా రంగానికి గౌరవం తెచ్చింది." - సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ట్వీట్

ఆనందోత్సాహంలో యువత : టీమ్​ఇండియా విజయంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. హైదరాబాద్​లోని సచివాలయం సహా పలు ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్ల వద్ద అభిమానులు ఈలలు వేస్తూ ఆనందంలో మునిగిపోయారు. రాత్రి 12 తర్వాత కూడా రోడ్లన్నీ అభిమానులతో కిక్కిరిశాయి. ఆ సమయంలోనూ ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం ఏర్పడింది. రాజధానితో పాటు రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లోనూ ఇవే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పల్లె, పట్నం అని తేడా లేకుండా అనేక చోట్ల ఎల్​ఈడీ స్క్రీన్​లు ఏర్పాటు చేసి అభిమానులంతా మ్యాచ్​ను వీక్షించారు.

T20 విజేతగా భారత్​- దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు- ముర్ము, మోదీ, రాహుల్​ అభినందనలు

