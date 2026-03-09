"సంబరాల హోరు" - భారత్ టీ20 ప్రపంచకప్ గెలుపుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానుల సంబరాలు
పెద్ద ఎత్తున యువత రోడ్లపైకి వచ్చి భారతమాతకీ జై అంటూ నినాదాలు - ప్రధాన కూడళ్లలో క్రికెట్ అభిమానులు బాణసంచా కాల్చి కేరింతలు- భారత జట్టుకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ తమ అభిమాన క్రికెటర్లకు జేజేలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 7:30 AM IST
Cricket Fans Celebrations in AP : టీమ్ఇండియా టీ20 ప్రపంచకప్ గెలవడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానుల సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధించిన వెంటనే పెద్ద ఎత్తున యువత ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి వచ్చి భారతమాతకు జై అంటూ నినాదాలు చేశారు. బాణసంచా కాల్చి కేరింతలు కొడుతూ జాతీయ జెండాను చేతపట్టుకుని ద్విచక్రవాహనాలపై తిరుగుతూ సందడి చేశారు. భారత జట్టుకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ఇదే స్ఫూర్తిని భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగించాలని ఆకాక్షించారు.
టీమిండియా టీ20 ప్రపంచ కప్ నెగ్గడంతో విజయవాడలో సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. పెద్దఎత్తున యువకులు వీధుల్లోకి వచ్చి సందడి చేశారు. బెంజ్ సర్కిల్ వద్ద వేలాదిమంది యువకులు జాతీయ జెండాలు పట్టుకుని బాణసంచా కాల్చి వేడుక చేసుకున్నారు. గుడివాడ ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో లైవ్ స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేశారు. భారత్ విజయం సాధించగానే అభిమానులతో కలిసి కూటమి నాయకులు సందడి చేశారు. భారత్ గెలుపుతో గుంటూరులో విజయోత్సవ సంబరాలు హోరెత్తాయి.
కేక్ కట్ చేసి బాణసంచా కాల్చి : పెద్దఎత్తున వీధుల్లోకి వచ్చిన యువత బైకులపై జెండాలు పట్టుకుని ర్యాలీ చేశారు. స్వీట్లు తినిపించుకుని బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. అల్లూరి జిల్లా పాడేరు కేంద్రంలో టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో ఎల్ఈడీ స్క్రీన్ ఏర్పాటు చేసి మ్యాచ్ను తిలకించారు. గెలుపు అనంతరం కేక్ కట్ చేసి బాణసంచా కాల్చి డాన్స్లు చేశారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాంలోని GMC బాలయోగి క్రీడా ప్రాంగణంలో ప్రభుత్వం భారీ LED తెరను ఏర్పాటు చేయడంతో యువత భారీగా తరలివచ్చి కేరింతలు కొట్టారు. యానాం సబ్ కలెక్టర్ శివరాజ్ మీనా కూడా యువకులతో కలిసి జాతీయ జెండాని పట్టుకుని సందడి చేశారు.
జాతీయ జెండాలు పట్టుకుని నినాదాలు : టీమ్ఇండియా మూడోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ గెలవడంతో అనంతపురం క్లాక్ టవర్ వద్దకు పెద్దఎత్తున అభిమానులు చేరుకోగా ఆ ప్రాంతమంతా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. జాతీయ జెండాలు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు. టపాసులు పేల్చి డాన్సులు చేస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ధర్మవరంలోని ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ వద్దకు పెద్ద ఎత్తున యువత చేరుకుని బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. జాతీయ జెండాలను ప్రదర్శిస్తూ నినాదాలు చేశారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులోని PR ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల మైదానంలో అభిమానులు LED తెర ఏర్పాటుచేయగా ఆ ప్రాంతమంతా ఈలలు, కేకలతో హోరెత్తింది. మ్యాచ్ గెలవగానే పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేసి బాణసంచా కాల్చారు.
బైక్ హారన్లు కొడుతూ డాన్స్లు : కర్నూలు రాజ్ విహార్ కూడలి వద్ద క్రికెట్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఇండియా జిందాబాద్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. తిరుపతి నగరంలో క్రికెట్ అభిమానులు బాణసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. మిఠాయిలు పంచుకుని భారత్ మాతాకీ జై అంటూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. టీమిండియా గెలుపుతో విశాఖ ఆర్కే బీచ్ ప్రాంతం సందడిగా మారింది. ప్రజలు భారీగా బీచ్ వద్దకు చేరుకుని బాణాసంచా కాల్చి కేరింతలు కొట్టారు. బైక్ హారన్లు కొడుతూ డాన్స్లు చేశారు. టీమ్ ఇండియాకు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ తమ అభిమాన క్రికెటర్లకు జేజేలు కొట్టారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అభినందనలు : టీ-20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత జట్టుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ఈ విజయంతో వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని మూడుసార్లు గెలిచిన తొలి దేశంగా భారత్ చరిత్ర సృష్టించిందని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. శభాష్ టీమ్ ఇండియా, దేశం మీ విజయాన్ని చూసి గర్విస్తోంది అంటూ సీఎం చంద్రబాబు తన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు. అహ్మదాబాద్లో ఉత్సాహంతో ఉప్పొంగిన ప్రేక్షకుల మధ్య టీమ్ ఇండియా వరుసగా టీ20 వరల్డ్ కప్ను నిలబెట్టుకోవడం భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అద్భుత ఘట్టమని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు.
స్టేడియం అంతా నీలిరంగు సముద్రంలా మారి ప్రతి బంతికి గర్జించిన ఆ వాతావరణం మరపురానిదని గుర్తుచేసుకున్నారు. బ్యాటింగ్లో సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ అద్భుత ప్రదర్శనతో జట్టుకు బలమైన పునాది వేశారని తెలిపారు. బౌలింగ్లో బూమ్రా వేసిన ఘనమైన స్పెల్ మ్యాచ్ను భారత్ వైపు తిప్పి విజయాన్ని ఖాయం చేసిందన్నారు. భారత జట్టుకు రాష్ట్ర మంత్రులు, శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
జై షాకు లోకేశ్ అభినందనలు : అహ్మదాబాద్లో జరిగిన టీ-20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా క్రికెట్ దిగ్గజం కపిల్ దేవ్, ఆదిత్య మిట్టల్ను మంత్రి నారా లోకేశ్ కలిశారు. త్వరలో అనకాపల్లిలో జరగనున్న ఆర్సెలర్ మిట్టల్ స్టీల్ ప్రాజెక్టు గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ కార్యక్రమంపై ఆదిత్య మిట్టల్ తో చర్చించినట్లు తెలిపారు. ఈ వేడుక కోసం తాను ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానన్నారు. ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా, క్రికెట్ దిగ్గజాలు ఎం. ఎస్. ధోనీ, రోహిత్ శర్మ, వెంకటేష్ ప్రసాద్లను స్వయంగా కలిసి మాట్లాడటం పట్ల నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తంచేశారు. టీ20 వరల్డ్ కప్ను అద్భుతంగా నిర్వహించారంటూ జై షాకు లోకేశ్ అభినందనలు తెలిపారు.
