క్రికెట్ బెట్టింగ్కు పాల్పడుతున్న ముఠా - పోలీసుల దాడులు
నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్న పోలీసులు - నిందితుల నుంచి సెల్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు స్వాధీనం - ఈనాడు కథనానికి స్పందించి చర్యలు తీసుకున్న ఎస్పీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 4:54 PM IST
Police Took Action Against Illegal Cricket Betting : పల్నాడు జిల్లాలో బెట్టింగ్లకు పాల్పడుతున్న ముఠాపై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుల నుంచి సెల్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 'నరసరావుపేటలో జోరుగా బెట్టింగ్' శీర్షికన మార్చి 30న ఈనాడులో కథనం ప్రచురితమైంది. ఈ కథనానికి స్పందించిన పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ బి. కృష్ణారావు ప్రత్యేక పోలీసు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అందులో భాగంగా రెంటో పట్టణ పోలీసుస్టేషన్ పరిధిలో పలువురిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
మరికొందరిని పట్టుకునే ప్రయత్నాల్లో పోలీసులు : రాష్ట్రంలో కొంత మంది క్రికెట్ బెట్టింగులు పాల్పడుతున్నారని ఈ కథనం పేర్కొంది. ఇది చదివిన పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ బెట్టింగ్లకు పాల్పడుతున్న వారిపై చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఈ నేపథ్యంలో రెండు టీమ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఆపై ఆన్లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్లో పాల్పడుతున్న వారిపై నిఘా ఉంచి గురువారం దాడులు జరిపారు.
ఇదిలా ఉండగా రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి భారీగా సెల్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసుల విచారణలో కొంతమంది గోవా వెళ్లిపోతున్నారని గుర్తించి, వారి ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. శుక్రవారం అరెస్టులు చూపించి, పూర్తి వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.
రాష్ట్రం అన్ని చోట్ల కట్టడి చేసే ప్రయత్నాలు : కేవలం ఒక్క నరసరావుపేటలోనే కాదు ఇతర జిల్లాలలో కూడా క్రికెట్ బెట్టింగ్ రోజురోజుకు విస్తరించిపోతుంది. పట్టణాలే కాదు, గ్రామాల వరకు కూడా విస్తరించింది. ఇప్పటిదాకా పలు వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్ ఛానల్స్తో పాటు మొబైల్ యాప్లు కూడా బెట్టింగ్ రంగంలో ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లో చిక్కుకున్న బాధితులు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నారు. ఆన్లైన్ యాడ్స్ ద్వారా వారి ఖాతాలు ఖాళీ అవుతున్నాయి.
బెట్టింగ్ మోజులో పడి కొందరు కుటుంబాలు ఛిన్నాభిన్నం అవుతుండగా, మరికొందరు మోసాలకు పాల్పడి వారి జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయి. రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న ఈ మోసాల కారణంగా ప్రజలలో కలవరమే పెరుగుతోంది. ప్రభుత్వాలు ఈ సమస్యపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ, పలు రాజకీయ నేతల అండతో ఈ బెట్టింగ్ ముఠాలు పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి.
ప్రధానంగా ఆన్లైన్ యాపులే దీనికి కారణం : కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో బెట్టింగ్లకు పాల్పడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అనుచరులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా, బెట్టింగ్ ముఠా శిబిరాల పై దాడులు జరిపి మసాల శివ అనే అనుచరుడు, అతని నలుగురు సహచరులతో సహా అరెస్ట్ చేశారు. వారి వద్ద నుంచి రూ.1.05 లక్షల నగదు, 8 మొబైల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
గుడివాడలోని టిడ్కో కాలనీ ఫ్లాట్లలో మసాల శివ, అతని అనుచరులు ఆన్లైన్ యాప్ల ద్వారా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్పై బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మసాల శివ ఫోన్లో పలువురు పోలీస్ అధికారుల మరియు వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతల వ్యక్తిగత నంబర్లను కూడా గుర్తించారు.
గత సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం కొడాలి నానికి పెద్ద ఎత్తున మసాల శివ నగదు సమకూర్చి, ఆయనతో జట్టుగా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కొడాలి నాని రాజకీయ వ్యూహకర్త వినోద్ బెట్టింగ్ దందాలు నడిపించారని పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటికే వినోద్ను అరెస్ట్ చేశారు. బెట్టింగ్ లావాదేవీలకు సంబంధించి వాట్సప్ చాటింగ్లు, ఫోన్ స్క్రీన్ షాట్లను గుడివాడ రూరల్ సీఐ సోమేశ్వరరావు గుర్తించినట్లు తెలిపారు.
