'మేం మీ కోసం సృష్టిస్తాం' - అమరావతి నిర్మాణంలో యువ ఇంజినీర్ల ముద్ర!
విజయవాడ 'క్రియోటో' సంస్థ ఘనత - రాజధాని డిజైన్లలో 60-70 శాతం వాటా - ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థుల మేధస్సు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 10:22 PM IST
Young Engineers Mark on Amaravati Construction: 'మేం మీ కోసం సృష్టిస్తాం' ఇది నినాదం కాదు. క్రియోటో సొల్యూషన్స్ సంస్థ విధానం. ఇది విజయవాడ గురునానక్ కాలనీలో ఉంది. రాజధాని మాస్టర్ ప్లానింగ్, సిటీ డిజైన్ పనుల్లో దాదాపు 60 నుంచి 70 శాతం బాధ్యతను ఈ సంస్థే నిర్వహిస్తోంది. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, రియాలిటీ టెక్నాలజీ, పర్యావరణ ప్రభావ అంచనా, జియోటెక్నికల్ పరిశోధనలను ఆధారంగా తీసుకుని ప్రతిదీ డిజైన్ రూపొందిస్తున్నారు. బిగ్ డేటా, అనలిటిక్స్, ప్రొడక్ట్ ఇంజనీరింగ్ వంటివి వినియోగిస్తున్నారు. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సెక్యూరిటీ అనలిటిక్స్ వంటి ఆధునిక సాంకేతికతలను జోడిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా 'స్మార్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్' నిర్మాణం చేపట్టారు.
యువత మేధస్సు, నిపుణుల అనుభవం: ఇక్కడ కనిపిస్తోన్న యువతీయువకులంతా సివిల్స్ ఇంజినీర్లు. చాలా మంది ట్రిపుల్ ఐటీ నూజివీడు, బాసరతో పాటు ప్రముఖ సంస్థల నుంచి వచ్చిన వారే. అమరావతి పునర్నిర్మాణంలో వీరు భాగమయ్యారు. అనుభవజ్ఞులైన నిపుణుల సలహాలు, సూచనలతో ఈ యువత డిజైన్లు చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తు జనాభా దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. వరద ముంపు లేకుండా, మురుగునీటి పారుదల వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండేలా చేస్తున్నారు. హరిత రాజధానిగా తీర్చిదిద్దే సంకల్పానికి అనుగుణంగా పక్కాగా డిజైన్ల రూపకల్పన చేస్తున్నారు. అలాగే భూగర్భంలో వేసే వివిధ రకాల పైపులు ఒకదానికి ఒకటి అనుసంధానమై ఇబ్బందులు సృష్టించకుండా ఉండేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
సివిల్స్లో మహిళల హవా: రోడ్ నెట్వర్క్, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, గ్రీన్ జోన్లు, వరద నియంత్రణ వంటి కీలక వ్యవస్థల రూపకల్పనలో ఈ విద్యార్థులు పాలుపంచుకుంటున్నారు. భవిష్యత్ జనాభా అంచనాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని సమగ్ర సిటీ ప్లానింగ్ను చేపట్టారు. ఒకప్పుడు పురుషులకు మాత్రమే పరిమితమని భావించిన సివిల్ ఇంజినీరింగ్ రంగంలో అమరావతి మహిళలు కూడా భాగమయ్యారు. స్ట్రక్చరల్, ఆర్కిటెక్చర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్లుగా మహిళా ఇంజినీర్లు రాణిస్తున్నారు.
దక్షిణాదిన కీలక ప్రాజెక్టులు: గతంలో 'ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ'తో తమకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్లోనూ స్టార్టప్తో అనేక ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల డిజైన్ల రూపకల్పనలో భాగమైంది. తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా ఉత్తర, దక్షిణాదిలోని కీలక ప్రాజెక్టుల డిజైనింగ్లో పాలుపంచుకుంది. మున్ముందు 'సెమీ కండక్టర్ల తయారీ డిజైన్ ఎక్సెలెన్సీ సెంటర్' ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన ఉందని సంస్థ నిర్వాహకులు తెలిపారు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు తగ్గట్టుగా చేస్తోన్న అనేక ప్రాజెక్టుల్లో యువ ఇంజనీర్లను భాగస్వాములు చేయడం తమకెంతో సంతోషంగా ఉందంటున్నారు సంస్థ నిర్వాహకులు.
''అమరావతికి మేము డిజైన్ చేసిన స్మార్ట్ డిజైన్స్కు అవార్డు వచ్చింది. సీఎం చంద్రబాబు విజన్కు తగినట్లుగా వరల్డ్ క్లాస్ డిజైన్స్ చేశాం. ఈ ప్రాజెక్టులో డిటైల్డ్ ఇంజినీరింగ్ వర్క్ దాదాపు 62-70 శాతం మేమే (క్రియోటో సొల్యూషన్స్) చేశాం. కమిటీ మా ఆఫీసుకు వచ్చి పరిశీలించింది. ఐఐటీ హైదరాబాద్ వాళ్లు కూడా ఇన్పుట్స్ తీసుకుని మాకు అవార్డు ఇచ్చారు. ఇక్కడ అమరావతిలోని మా కంపెనీలో 80 శాతం మంది మహిళలనే ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేశాం." - ప్రసాదరావు, ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, క్రియోటో సొల్యూషన్స్
