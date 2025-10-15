ETV Bharat / state

లక్షల్లో క్రెడిట్​ కార్డు బిల్లు - మహిళ షాక్​

నెల రోజుల తరువాత బిల్లులో రూ.2,77,600 లావాదేవీ - సైబర్‌ క్రైం జరిగిపోయిందంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించిన మహిళ

Credit Card Payment At Petrol Pump Woman Mistake Extra Zeros
Credit Card Payment At Petrol Pump Woman Mistake Extra Zeros (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Credit Card Payment At Petrol Pump Woman Mistake Extra Zeros: ఇప్పుడు ఎక్కడా చూసిన ఫోన్​ పే లేదా గూగుల్​ పే వంటి ఆన్​లైన్​ యాప్​ల ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తున్నారు. వీటి విషయంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఏ మాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా అకౌంట్​లో ఉన్నా డబ్బు మొత్తం ఖాళీ కావడం ఖాయం. ప్రస్తుతం క్వాష్​ వినియోగించే వారు చాలా అరుదుగా ఉంటున్నారు. డిజిటల్​ మనీకే ఎక్కువగా అలవాటు పడుతున్నారు. నెంబర్​ తప్పుగా కొట్టినా వేరే ఖాతాలోకి డబ్బులు జమ అవుతాయి. కొందరూ ఏమో లింక్​లు ఓపెన్​ చేయడం వల్ల మన అకౌంట్​లో డబ్బులు కట్​ అవుతుంటాయి. కానీ విజయవాడకు చెందిన ఒక మహిళ చేసిన చిన్న పొరపాటు ఏకంగా లక్షల బిల్లు వచ్చినట్లు చూపించింది. అసలు ఏం జరిగిందంటే!

'సున్నా'ను తక్కువ అంచనా వేయొద్దు: ఓ మహిళ పెట్రోల్‌ బంక్‌లో పెట్రోల్‌ కొట్టించుకున్నారు. క్రెడిట్‌ కార్డు ద్వారా బిల్లు చెల్లించారు. అయితే డబ్బులు చెల్లించేటప్పుడే చిన్న పొరపాటు అయ్యింది. నెల రోజుల తర్వాత వచ్చిన తన క్రెడిట్‌ కార్డు బిల్లులో రూ.2,77,600 చూపించింది. ఒక్కసారిగా ఆమె మూర్ఛపోయినంత పనైంది. సైబర్​ మోసం అనుకుని కంగారు పడింది. వెంటనే సైబర్‌ నేరగాళ్లు డబ్బులు కొట్టేశారంటూ విజయవాడ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులను ఆశ్రయించింది. తీరా అసలు విషయం తెలుకుని షాక్​కు గురైంది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: పోలీసులు విచారించి అసలు విషయం చెప్పడంతో హమ్మయ్యా అంటూ వారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. నగరానికి చెందిన ఓ మహిళ భర్తతో కలిసి గత నెలలో ప్రసాదంపాడులోని ఒక బంక్‌లో పెట్రోల్‌ కొట్టించారు. పోస్‌ మిషన్‌లో క్రెడిట్‌ కార్డు ద్వారా బిల్లు చెల్లించారు. నెల రోజుల తరువాత బిల్లులో రూ.2,77,600 లావాదేవీ చూసి వారంతా కంగారు పడ్డారు. అంతపెద్ద మొత్తంలో అసలు లావాదేవీనే చేయలేదనే అనుకుంటున్నారు. బంక్‌లో డబ్బులు చెల్లించాననే విషయాన్ని కూడా ఆమె మార్చిపోయింది. దీంతో సైబర్‌ క్రైం జరిగిపోయిందంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించి, ఫిర్యాదు చేసింది.

పోలీసులు క్రెడిట్‌ కార్డు లావాదేవీలను పరిశీలించారు. ఆ డబ్బులు పెట్రోల్‌ బంక్‌ అకౌంట్​కు వెళ్లాయని తెలుసుకుని మంగళవారం ఉదయం అక్కడకు వెళ్లారు. గత నెలలో మహిళ లావాదేవి నిర్వహించిన రోజున వసూలైన సొమ్ములో భారీగా తేడాను ఆ రోజే పెట్రోల్‌ బంక్‌ యాజమాన్యం గుర్తించింది. అదనంగా వచ్చిన సొమ్ము వివరాలను నమోదు చేసుకున్నారు. వసూలైన అదనపు సొమ్ముకు చెక్కు రాసి సీల్డ్‌ కవరులో ఉంచారు. మంగళవారం ఉదయం విజయవాడ సైబర్‌ క్రైం పోలీసులు పెట్రోల్‌ బంక్‌కు వెళ్లారు. దాంతో లావాదేవీకి సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులకు తెలియజేశారు.

సీసీ కెమెరా ఫుటేజీని సైతం చూపించడంతో అసలు విషయం అర్థమైంది. వివాహితకు జరిగిన విషయాన్ని వివరించి చేసిన పొరపాటును చెప్పడంతో ఆమె హమ్మయ్యా అంటూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రెండు సున్నాలు తెచ్చిన తంటా అంటూ నవ్వుకున్నారు.

ZERO ZERO BROUGHT TROUBLE
WOMAN MISTAKES EXTRA ZEROS
PETROL PAYMENT FOR CYBER FRAUD
CREDIT CARD PAYMENT VIJAYAWADA
CREDIT CARD PAYMENT ISSUE

