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డిజిటల్‌ యుగంలో క్రియేటర్లే కొత్త తరహా వ్యవస్థాపకులు - గుంటూరులో 'క్రియేటర్స్‌ జోన్‌ డిజిటల్‌ సమిట్‌-2026'

సమిట్​కు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 200 మందికిపైగా డిజిటల్‌ క్రియేటర్లు, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు, ఇన్నోవేటర్లు, స్టార్టప్‌ వ్యవస్థాపకులు హాజరు - 'క్రియేటర్స్‌ జోన్‌ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డ్స్‌' ప్రదానం

Creators Zone Digital Summit - 2026 Held In Guntur
Creators Zone Digital Summit - 2026 Held In Guntur (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 2:04 PM IST

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Creators Zone Digital Summit - 2026 Held In Guntur : ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ, ఆవిష్కరణలకు వేదికలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా రతన్‌ టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ (ఆర్టీఐహెచ్‌) ముందుకు సాగుతోందని ఆ సంస్థ సీఈవో ధాత్రిరెడ్డి తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లా చినకాకానిలోని ఆర్టీఐహెచ్‌ ప్రాంగణంలో భారత్‌ డిజిటల్‌ మీడియా ఫెడరేషన్‌ (భారత్‌ డీఎంఎఫ్‌), ఆర్టీఐహెచ్‌, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఇన్నోవేషన్‌ సొసైటీ (ఏపీఐఎస్‌) సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'క్రియేటర్స్‌ జోన్‌ డిజిటల్‌ సమిట్‌–2026'లో ఆమె తెలిపారు.

రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి భారీ స్పందన : ఈ సదస్సుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 200 మందికిపైగా డిజిటల్‌ క్రియేటర్లు, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు, ఇన్నోవేటర్లు, స్టార్టప్‌ వ్యవస్థాపకులు, విద్యార్థులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. డిజిటల్‌ రంగంలో వేగంగా మారుతున్న అవకాశాలు, సవాళ్లు, భవిష్యత్‌ దిశలపై నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.

కంటెంట్‌ సృష్టి నుంచి మేధో సంపత్తి హక్కుల వరకు : సమిట్‌లో కంటెంట్‌ సృష్టి, కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), క్రియేటర్‌ మానిటైజేషన్‌, మేధో సంపత్తి హక్కులు, బ్రాండ్‌ భాగస్వామ్యాలు, డిజిటల్‌ వ్యాపార నమూనాలు వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక సెషన్లు నిర్వహించారు. డిజిటల్‌ వేదికల ద్వారా ఉపాధి, ఆదాయ అవకాశాలను ఎలా విస్తరించుకోవచ్చో నిపుణులు వివరించారు. యువతలో సృజనాత్మకతను పెంపొందించేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరాన్ని వారు ప్రస్తావించారు.

'క్రియేటర్స్‌ జోన్‌ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డ్స్‌' ప్రదానం : డిజిటల్‌ కంటెంట్‌, సృజనాత్మకత, సామాజిక ప్రభావం రంగాల్లో విశిష్ట కృషి చేసిన పలువురు డిజిటల్‌ క్రియేటర్లకు 'క్రియేటర్స్‌ జోన్‌ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డ్స్‌–2026'ను ప్రదానం చేశారు. వివిధ విభాగాల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన క్రియేటర్లను సత్కరించడం కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

క్రియేటర్‌ ఎకానమీతో కొత్త అవకాశాలు : భారత్‌ డిజిటల్‌ మీడియా ఫెడరేషన్‌ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్‌ విశ్వ సి.ఎం. మాట్లాడుతూ క్రియేటర్‌ ఎకానమీ కొత్త ఆవిష్కరణలు, ఉపాధి అవకాశాలు, వ్యాపార విస్తరణకు దోహదపడుతోందన్నారు. ఈ సదస్సు ద్వారా క్రియేటర్లకు అవసరమైన జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, నెట్‌వర్కింగ్‌ అవకాశాలు అందిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బలమైన క్రియేటర్‌ ఎకోసిస్టమ్‌కు పునాది వేయాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వస్తున్నట్లు తెలిపారు.

పాల్గొన్న ప్రముఖులు : భారత్‌ డీఎంఎఫ్‌ సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఉపాధ్యక్షుడు విపిన్‌ ఉన్ని మాట్లాడుతూ డిజిటల్‌ యుగంలో క్రియేటర్లే కొత్త తరహా వ్యవస్థాపకులని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ట్రూజోన్‌ సోలార్‌ బై సన్‌టెక్‌ సీఈవో జక్కుల శ్రీనివాస్‌, తెనాలి డబుల్‌ హార్స్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ శ్యామ్‌ప్రసాద్‌, ఐఐసీటీ డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ ఆశిష్‌ కులకర్ణి, విజయవాడ సైబర్‌ క్రైమ్‌ డీసీపీ కృష్ణ ప్రసన్న, ఏలూరు జిల్లా ఎస్పీ కె. ప్రతాప్‌ శివకిశోర్‌, సినీ దర్శకురాలు మానసశర్మ తదితరులు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.

ఆర్టీఐహెచ్ తోడ్పాటు: మీ దగ్గర ఒక చిన్న ఆలోచన ఉంటే చాలు దాన్ని ఎలా అవలంబిస్తే విజయం పొందవచ్చు అనే ప్రణాళికలు రతన్‌ టాటా ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ వేస్తూ అడుగడుగునా తోడుంటుంది. తాజాగా తిరుపతి హబ్‌లో చెన్నైకి చెందిన ఓ స్టార్టప్‌ ఇంక్యుబేట్‌ అయ్యింది. వీరు ఒక పరికరాన్ని ఆవిష్కరించగలిగారు. దాంతో ప్రతి వాహనాన్ని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆపి, చెక్‌ చేసే పని లేకుండా కారులోనే అమర్చే ఒక డివైజ్‌ను తయారు చేశారు. ఈ పరికరం ద్వారా డ్రైవర్‌ నిద్రపోతున్నాడా? కారు దొంగిలించిందా? అతడికి డ్రైవర్‌ లైసెన్స్‌ ఉందా? వంటి విషయాలను గుర్తిస్తుంది. ఆపై ఆరెంజ్‌, రెడ్‌ లేదా గ్రీన్ లైట్ల ద్వారా సంబంధిత సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందజేస్తుంది.

బుర్రలో ఆలోచనతో వస్తే - ‘రతన్‌ టాటా’ ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ తోడ్పాటునిస్తుంది

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