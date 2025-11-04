అమరావతి నిర్మాణానికి మరో రూ.32,500 కోట్లు రుణం - చాలావరకు నిధులు సమకూరినట్లే!
ప్రపంచ బ్యాంకు-ఏడీబీ నుంచి రూ.14 వేల కోట్లు - నాబార్డు, ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ, ఏపీపీఎఫ్సీ నుంచి మిగతా నిధులు
CRDA to Draw Loans For AP Capital Amaravati Construction: అమరావతి నిర్మాణానికి రాజధాని ప్రాంత ప్రాధికార సంస్థ (సీఆర్డీఏ) మరో 32 వేల 500 కోట్లు రుణం తీసుకోనుంది. ప్రపంచ బ్యాంకు-ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకుల కన్సార్షియంతో పాటు ఏపీ పవర్ ఫైనాన్స్, నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్, నాబార్డు నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అసిస్టెన్స్ కింద రుణం సమీకరించనుంది. 15 వందల కోట్ల రుణానికి సంబంధించి ఏపీపీఎఫ్సీతో ఇప్పటికే ఒప్పందం కుదిరింది. మిగతా సంస్థలతోనూ సంప్రదింపుల ప్రక్రియ ముగిసింది. రుణం మంజూరుకు ఆయా సంస్థలు అంగీకారం తెలిపాయి.
ప్రపంచబ్యాంకు మొదట్నుంచీ సానుకూలంగా: రాజధాని నిర్మాణ అభివృద్ధికి సీఆర్డీఏ పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు సమీకరిస్తోంది. ప్రపంచబ్యాంకు-ఏడీబీ మరో 14 వేల కోట్లు నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్-ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్మెంట్-ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ 10 వేల కోట్లు, నాబార్డు 7 వేల కోట్లు రుణం మంజూరు చేయనున్నాయి. సీఆర్డీఏ ఇప్పటికే ప్రపంచబ్యాంకు-ఏడీబీల నుంచి 15 వేల కోట్లు, హడ్కో నుంచి 11 వేల కోట్లు కలిపి మొత్తం 26 వేల కోట్లు రుణం తీసుకుంది.
రాజధాని అమరావతి ప్రాజెక్టుపై ప్రపంచబ్యాంకు మొదట్నుంచీ సానుకూలంగా ఉంది. రాజధాని నిర్మాణానికి రుణం ఇచ్చేందుకు 2019కి ముందే ఆ సంస్థ సిద్ధమైంది. అప్పట్లో ఏఐఐబీతో కలిసి రుణం ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చింది. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చాక రాజధాని పనులు నిలిపేసిన జగన్ సర్కారు ప్రపంచబ్యాంకు నుంచి రుణం అవసరం లేదని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదించింది.
15 వేల కోట్లు రుణం ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చిన: కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక కేంద్రం కూడా చొరవ చూపడంతో శరవేగంగా 15 వేల కోట్లు రుణం ఇచ్చేందుకు ప్రపంచబ్యాంకు ముందుకొచ్చింది. ఈ మొత్తంలో ప్రపంచబ్యాంకు, ఏడీబీ కలిసి సుమారు 13 వేల 500 కోట్లు ఇస్తుండగా 15 వందల కోట్ల మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ని కేంద్రం సమకూరుస్తోంది. రాజధాని నిర్మాణానికి మరో 1.6 బిలియన్ డాలర్లు అంటే సుమారు 14 వేల కోట్లు రుణం ఇచ్చేందుకు ప్రపంచబ్యాంకు-ఏడీబీముందుకొచ్చాయి.
దీనికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వారంలోనే కేంద్ర ఆర్థికశాఖకు అందజేయనుంది. అక్కడి నుంచి అది ప్రపంచబ్యాంకు, ఏడీబీల బోర్డుల ఆమోదం కోసం వెళుతుంది. 14 వేల కోట్లలో కొంత మొత్తాన్ని మ్యాచింగ్ గ్రాంట్గా సమకూర్చాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఇస్తుందా లేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమకూర్చాలా అనే విషయంలో స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
హడ్కో రూ.11 వేల కోట్ల రుణంలో: అమరావతి నిర్మాణంపై దేశీయ ఆర్థిక సంస్థలు కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నాయనడానికి నాబార్డు,ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ వంటి సంస్థలూ రుణాలిచ్చేందుకు ముందుకు రావడమే నిదర్శనం. రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంలో భాగంగా 91 వేల 639 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 112 పనులు చేపట్టేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. వాటిలో 53 వేల 388 కోట్ల రూపాయల విలువైన 87 పనులకు ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచారు.
ప్రపంచబ్యాంకు-ఏడీబీ మంజూరు చేసిన రుణంలో 4 వేల 285 కోట్లు ఇప్పటికే విడుదలయ్యాయి. హడ్కో 11 వేల కోట్ల రుణంలో 2 వేల 750 కోట్లు విడుదల చేసింది. మిగతా నిధులు దశలవారీగా అందనున్నాయి. ఇప్పుడు తీసుకోబోయే 32 వేల 500 కోట్ల రుణంతో రాజధాని నిర్మాణానికి చాలా వరకు నిధులు సమకూరినట్లవుతుంది. అన్ని పనుల్ని శరవేగంగా పరుగులు పెట్టించేందుకు వీలు కలుగుతుంది.
