రాజధానిలో ఈ నెలాఖరుకు ల్యాండ్​పూలింగ్​ పూర్తి: మంత్రి నారాయణ

రాజధాని సమస్యలపై త్రిసభ్య కమిటీ సమీక్ష - గ్రామాల్లో పర్యటించాలని, గ్రామసభలు పెట్టాలని ఆదేశం ఎన్ఎస్పీ బాధితుల ఇళ్లు, ఎఫ్ఎస్ఐపై చర్చ - 2-3 వారాల్లో మరో భేటీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 5:11 PM IST

CRDA Three Member Committee Meeting Capital Farmers Issues: రాజధాని రైతుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశమైంది. అనివార్య కారణాలు, అసెంబ్లీ సమావేశాల వల్ల కమిటీ భేటీ కొంత ఆలస్యమైందని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఇటీవలే సీఆర్డీఏ కమిషనర్‌గా విజయరామరాజు బాధ్యతలు స్వీకరించినట్లు వెల్లడించారు. సోమవారం జరిగిన సమావేశంలో రాజధాని గ్రామాల సమస్యలపై కీలకంగా చర్చించామని మంత్రి తెలిపారు. ఎన్ఎస్పీ ప్రభావిత బాధితుల ఇళ్ల సమస్య, ఎఫ్ఎస్ఐ అంశాలపై సుదీర్ఘంగా మాట్లాడామన్నారు. రాజధాని ప్రాంతంలో గ్రామీణ రహదారులు, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు చెప్పారు.

'రాజధాని రైతుల సమస్యలపై సీఆర్డీఏలో త్రిసభ్య కమిటీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆలస్యమయ్యింది. ఇకపై అలా జరగకుండా చూసుకుంటాం. 29 గ్రామాల్లో కమిషనర్ పర్యటించి గ్రామసభలు నిర్వహించాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించాం. ఆర్ ఫై జోన్ రద్దు చేశాం. ల్యాండ్ పూలింగ్ 40 శాతం పూర్తయింది, ఈ నెలాఖరుకు 60 శాతం పూర్తి చేస్తాం.' -నారాయణ, పురపాలక శాఖ మంత్రి

క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలకు ఆదేశం: కమిషనర్లు, జాయింట్ కమిషనర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలని సమావేశంలో నిర్ణయించామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ప్రజల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకునే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. మరో 2-3 వారాల్లో రెగ్యులర్ సమావేశాలు నిర్వహిస్తామని, అంశాల వారీగా సమీక్ష చేసి పరిష్కారాలపై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించామని వివరించారు. గ్రామ కంఠాల సమస్యలు, రోడ్ల విస్తరణలో భూములు కోల్పోయే నిర్వాసితుల ఇబ్బందులపై చర్చించామన్నారు. గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఆదేశాలు ఇచ్చామని, 29 గ్రామాల్లో కమిషనర్ స్వయంగా పర్యటించాలని సూచించామని తెలిపారు. గ్రామాల్లో గ్రామసభలు నిర్వహించాలని కూడా ఆదేశించినట్లు చెప్పారు.

ఆర్ ఫై జోన్ రద్దు- ల్యాండ్ పూలింగ్ వేగవంతం: ఆర్ ఫై జోన్‌ను వెనక్కి తీసుకున్నామని మంత్రి వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం మూడు గ్రామాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ 40 శాతం పూర్తయిందని, కౌలు పెంపుతో రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారని తెలిపారు. ఈ నెల చివరి నాటికి ల్యాండ్ పూలింగ్ 60 శాతం వరకు పూర్తవుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

