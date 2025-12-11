ETV Bharat / state

రాజధాని రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం - ఇకపై ప్రతిరోజూ అర్జీల స్వీకరణ

రాజధాని రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి ఏపీ సీఆర్డీఏ కీలక నిర్ణయం - కార్యాలయంలో ఇకపై రోజూ రైతుల నుంచి అర్జీల స్వీకరణకు నిర్ణయం

CRDA_Grievence
CRDA_Grievence (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 5:43 PM IST

CRDA key Decision to Resolve Amaravati Farmers Problems: రాజధాని ప్రాంత రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ (CRDA) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమరావతిలోని సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో ఇకపై ప్రతి రోజూ రైతుల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. రాజధాని రైతులు, రైతు కూలీలు, స్థానికులు తమ సమస్యల పరిష్కారానికై అర్జీలను సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్‌లో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన రిసెప్షన్ కౌంటర్ వద్ద అందజేయవచ్చు. కార్యాలయ పనిదినాలలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఫిర్యాదులు ఇవ్వవచ్చని కమిషనర్ కన్నబాబు తెలిపారు. అదే విధంగా ఆన్‌లైన్‌లో సైతం https://parishkaram.apcrda.org ద్వారా రైతులు తమ ఫిర్యాదులను నమోదు చేయవచ్చని తెలిపారు.

