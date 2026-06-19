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భూసమీకరణ రైతులకు ప్రత్యేక క్యూఆర్‌ కోడ్‌ - పారదర్శకంగా కౌలు చెల్లింపు ప్రక్రియ

రైతులు క్యూఆర్‌ కోడ్ ద్వారా సులభంగా వివరాలు తెలుసుకునే అవకాశం - ఫోన్ ద్వారా స్కాన్ చేసి వివరాలు - ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగే అవసరం లేకుండా ఇంటి నుంచే సమాచారం తెలుసుకునేలా ఏర్పాట్లు

CRDA Releases Special QR Code For Land Consolidation of Amaravati Farmers
CRDA Releases Special QR Code For Land Consolidation of Amaravati Farmers (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 8:14 PM IST

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CRDA Releases Special QR Code For Land Consolidation of Amaravati Farmers: రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికై భూసమీకరణ కింద భూములు ఇచ్చిన రైతుల సౌకర్యార్థం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థ (APCRDA) కీలక సమాచారాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. రైతులకు అందించే వార్షిక కౌలు చెల్లింపుల స్థితిగతులను పారదర్శకంగా తెలియజేసే ఉద్దేశంతో పూర్తి వివరాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ (https://crda.ap.gov.in/APCRDAV2/views/Annuity_status.aspx)లో పొందుపరిచినట్లు తెలిపారు. వార్షిక కౌలు జమ అయిన రైతుల వివరాలతో పాటు, ఇంకా కౌలు జమ కాని వారి వివరాలు, చెల్లింపులు నిలిచిపోవడానికి గల కారణాలను కూడా ఇందులో వెల్లడించారు.

నేరుగా బ్యాంకుకే: ఎన్​పీసీఐ (National Payments Corporation of India) వ్యవస్థలో ఇనాక్టివ్‌గా ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాలను కలిగిన రైతుల జాబితాను సైతం అందుబాటులో ఉంచారు. రాజధాని రైతులకు కౌలు చెల్లింపులు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేస్తున్న నేపథ్యంలో, ఎన్​పీసీఐ లింకేజీ సక్రమంగా లేకపోవడం లేదా బ్యాంకు ఖాతాలు ఇనాక్టివ్‌గా ఉండటం వంటి కారణాల వల్ల కొందరి ఖాతాలకు డబ్బు జమ కావడం లేదు. అలాంటి రైతులు తమ ఖాతా ఉన్న బ్యాంకును సంప్రదించి ఖాతాలను యాక్టివ్ చేసుకోవాలని ఏపీసీఆర్​డీఏ తరపున సూచించారు. రైతులు తమ వార్షిక కౌలు చెల్లింపు స్థితిని సులభంగా తెలుసుకునేందుకు ఏపీసీఆర్డీఏ నుంచి క్యూఆర్​ కోడ్‌ను విడుదల చేశారు.

CRDA Releases Special QR Code For Land Consolidation of Amaravati Farmers
భూసమీకరణ రైతులకు ప్రత్యేక క్యూఆర్‌ కోడ్‌ - పారదర్శకంగా కౌలు చెల్లింపు ప్రక్రియ (ETV Bharat)

ఆ ఖాతాలను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి: ఈ కోడ్‌ను స్కాన్ చేస్తే సంబంధిత వెబ్‌పేజీలో రాజధాని రైతులు తమ వివరాలను చెక్ చేసుకోవచ్చని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంటి వద్ద నుంచే కౌలు లబ్ధి సమాచారం తెలుసుకునే సౌకర్యం కల్పించారు. కౌలు లబ్ధి పొందని రైతులు తమ పేర్లు, ఖాతా వివరాలు ఏ కారణం చేత కౌలు జమ కాలేదోనన్న అంశాలను సైతం చెక్ చేసుకోవచ్చునని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఆధార్ ఇనాక్టివ్‌గా ఉన్న బ్యాంక్ ఖాతాలలో కౌలు నగదు జమ చేయడం సాధ్యపడదు కనుక ఆధార్ ఇనాక్టివ్‌గా ఉన్న బ్యాంకు ఖాతాలు కలిగిన రైతులు వెంటనే ఆ ఖాతాలను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలని సూచించారు.

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