అమరావతిలో సీఆర్డీయే గ్రామసభ - ప్రజల సమస్యలపై చర్చ

యూనిట్-2' నోటిఫికేషన్‌పై ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించడానికి, అభ్యంతరాలను పరిష్కరించడానికి CRDA సమావేశం - కూలీలకు నెలకు రూ. 10,000 చొప్పున పింఛను - తగిన పరిష్కారాలు తీసుకుంటున్న CRDA అధికారులు

A Meeting Held In Pedaparimi With CRDA Officials
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 1:58 PM IST

A Meeting Held In Pedaparimi With CRDA Officials : మంగళవారం అమరావతిలో జరిగిన గ్రామసభ ఒక కీలక ఘట్టంగా నిలిచింది. అమరావతి నగర నిర్మాణ పనుల రెండవ దశకు సంబంధించిన 'యూనిట్-2' నోటిఫికేషన్‌పై ప్రజల అభిప్రాయాలను సేకరించడానికి, అభ్యంతరాలను పరిష్కరించడానికి CRDA (Capital Region Development Authority) తుళ్లూరు మండలంలోని పెదపరిమి పంచాయతీ కార్యాలయ ఆవరణలో ఒక భారీ గ్రామసభను నిర్వహించింది. ఈ సభకు గ్రామస్థులు, రైతులు, స్థానిక నివాసితులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశం ద్వారా ప్రజలు తమ సమస్యలను, అభిప్రాయాలను CRDA అధికారులకు నేరుగా తెలియజేయగలిగారు.

అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న రైతులు : ఈ గ్రామసభలో చర్చించిన ప్రధాన అంశం 'రాజధాని ప్రాంత భూ సమీకరణ పథకం'. ఈ పథకం కింద, పట్టణ అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం నిర్దిష్ట ప్రాంతాల నుంచి భూమిని సమీకరిస్తారు. ఈ సమీకరించిన భూమే నగరం నిర్మాణానికి పునాదిగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో తమ భూములను అప్పగించిన రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, స్థానిక నివాసితులు అనేక రకాల సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. తత్ఫలితంగా వారు తమ ఆందోళనలను CRDA అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

కూలీలకు నెలకు రూ. 10,000 చొప్పున పింఛను : గ్రామసభ సందర్భంగా రైతులు రుణమాఫీ అంశంపై ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తులు చేశారు. రాజధాని నగర నిర్మాణ పథకం కింద తమ భూములను అప్పగించిన రైతులకు రూ. 1.5 లక్షల వరకు రుణమాఫీ కల్పించాలని వారు కోరారు. ఇటువంటి చర్య తమ ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా గ్రామంలోని భూమిలేని వ్యవసాయ కూలీలకు ఒక్కొక్కరికీ నెలకు రూ. 10,000 చొప్పున పింఛను అందించాలని వారు వాదించారు. వారి జీవనోపాధికి భద్రత కల్పించడానికి ఇది అత్యవసరమని వారు పేర్కొన్నారు.

వార్షిక లీజును పెంచాలని రైతులు డిమాండ్ : గ్రామంలోని నివాస ప్రాంతాలలో స్థానికంగా 'గ్రామకంఠం'గా పిలిచే ప్రదేశాలలో భూమి కేటాయింపునకు సంబంధించిన అంశం ఇంకా మిగిలి ఉంది. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని వార్షిక లీజును పెంచాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. తమ జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడం అత్యంత కీలకమని వారు వివరించారు.

స్వయం ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు : ఇదిలా ఉండగా గ్రామంలో తాగునీటి కొరత ఒక ప్రధాన సమస్యగా కొనసాగుతోందని రైతులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఈ తాగునీటి సంక్షోభానికి తక్షణ పరిష్కారం చూపడానికి మంత్రి నారాయణ హామీ ఇచ్చిన రూ. 25 లక్షల నిధులను వినియోగించుకోవాలని వారు అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అదనంగా నివాస స్థలాలను తుళ్లూరు దిశగా కేటాయించాలని అలాగే స్థానిక నివాసితులకు విద్య, వైద్యం, స్వయం ఉపాధి ,ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించాలని వారు ప్రత్యేకంగా కోరారు.

తగిన పరిష్కారాలు తీసుకుంటున్నCRDA అధికారులు : భూ కొలతలు, సర్వేలు 'సెక్షన్ 22-A' కింద వర్గీకరించిన భూములకు సంబంధించిన సమస్యలపై కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. ఈ సమస్యలను త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని రైతులు CRDA అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సమస్యలకు తాము అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నామని, వాటి పరిష్కారానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని CRDA అధికారులు సభకు తెలియజేశారు. ప్రత్యేకించి గ్రామంలో ప్రస్తుతం డ్రోన్ సర్వే జరుగుతోందని భూ కొలతల విషయంలో అత్యంత నిశితమైన శ్రద్ధ వహిస్తున్నామని CRDA అధికారులు పేర్కొన్నారు.

హక్కుల కోసం పోరాటం : 'గ్రామకంఠం' (గ్రామ స్థలం) భూములకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను త్వరలోనే పరిశీలిస్తామని దరఖాస్తుదారులకు తగిన పరిష్కారాలను అందిస్తామని వారు హామీ ఇచ్చారు. ఈ గ్రామ సభ ద్వారా స్థానికులు తమ సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి నేరుగా తీసుకువెళ్లే అవకాశం పొందారు. CRDA అధికారుల సహకారంతో గ్రామాభివృద్ధికి, ప్రజల కలల నగరమైన అమరావతికి మరింత బలమైన పునాదులు పడతాయని వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. తమ సమస్యలకు పరిష్కారాల కోసం ఎదురుచూస్తూనే తమ హక్కుల సాధన కోసం పోరాటాన్ని కొనసాగించాలన్న స్థానికుల సంకల్పాన్ని ఈ సభ స్పష్టంగా చాటిచెప్పింది.

