ETV Bharat / state

అమరావతి రైతులకు గుడ్​న్యూస్ - వీధి పోట్ల సమస్యకు పరిష్కారం

సీడ్ యాక్సిస్ రోడ్డు కోసం భూములిచ్చిన రైతులకు రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్ల కేటాయింపు - ఉండవల్లి గ్రామానికి చెందిన 16 మంది రైతులకు ఈ లాటరీలో ప్లాట్ల కేటాయింపు

Returnable Plots Allot To Amaravati Farmers
Returnable Plots Allot To Amaravati Farmers (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Returnable Plots Allot To Amaravati Farmers : అమరావతి రైతులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతులకు కేటాయించిన ప్లాట్లకు వీధి పోట్ల సమస్యకు ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపింది. త్రిసభ్య కమిటి ఇచ్చిన సూచన మేరకు రైతులకు వేరే ప్రాంతాల్లో ప్లాట్ల కేటాయింపు కోసం అనుమతిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వీధి పోట్లు ఉన్న ప్లాట్లు, చిన్న రోడ్డు నుంచి పెద్ద రోడ్డుకు మారడం లేదా సమాన వెడల్పు రోడ్ల వల్ల తమకు అన్యాయం జరిగిందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇతరులకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయని, మ్యూటేషన్ కాని 112 ప్లాట్లను అధికారులు గుర్తించారు.

ఆ ప్లాట్లకు బదులు వేరే చోట వాస్తు ప్రకారం ప్లాట్లు కేటాయించనున్నట్లు సీఆర్డీఏ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. రాజధానిలోని సీడ్ యాక్సిస్ రహదారికి భూములిచ్చిన ఉండవల్లి గ్రామానికి చెందిన 16 మంది రైతులకు ప్లాట్ల కేటాయింంచారు. రాయపూడిలోని ఏపీసీఆర్డీఏ కార్యాలయంలో ఈ- లాటరీ విధానం ద్వారా 21 రిటర్నబుల్‌ ప్లాట్లను కేటాయించారు. ప్లాట్లు పొందిన రైతులకు సీఆర్డీఏ అధికారులు ప్రొవిజనల్‌ సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు పొందిన రైతులు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను త్వరతిగతిన పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.

రాజధాని గ్రామాల్లో గ్రామసభలు : అదేవిధంగా రాజధాని గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనుల కోసం గ్రామసభలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉద్దండరాయునిపాలెం, వెలగపూడి, వెంకటపాలెంలో గ్రామసభలు జరుగుతున్నాయి. ఈ గ్రామసభల్లో మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్​లు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాజధాని గ్రామాల అభివృద్ధిపై గ్రామస్థులు ఇచ్చిన అభిప్రాయాలను మంత్రి నారాయణ తీసుకున్నారు. అలాగే భూములుచ్చిన రైతుల సమస్యలపై అర్జీలు స్వీకరించారు.

అనంతరం మంత్రి మాట్లాడుతూ, 'అమరావతి నిర్మాణానికి రూ.48 వేల కోట్లతో టెండర్లు పిలిచాం. అమరావతిలో 350 కి.మీ ట్రంక్ రోడ్లు, 1500 కి.మీ లేఅవుట్ రోడ్ల పనులు, క్వార్టర్ల నిర్మాణాలు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ నాటికి అధికారులు, ఉద్యోగులకు 3500 ఇళ్ల నిర్మాణం జరుగుతుంది. రాజధాని నిర్మాణంతో పాటు గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రణాళిక వేశాం. 29 గ్రామాల్లో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీలు, సీసీ రోడ్లు నిర్మిస్తాం. వర్షాకాలం నాటికి అన్ని గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన చేస్తాం' అని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు.

ఈ- లాటరీ ద్వారా ప్లాట్లు కేటాయింపు : కొద్దిరోజుల కిందటే భూ సమీకరణ కింద రాజధాని నిర్మాణం కోసం తమ భూములు ఇచ్చిన తాడేపల్లి మండలం ఉండవల్లి, పెనుమాక గ్రామ రైతులకు సీఆర్డీఏ అధికారులు ఈ- లాటరీ ద్వారా ప్లాట్లు కేటాయించారు. 2015 నుంచి రాజధాని నిర్మాణానికై భూములు అందజేసిన ఉండవల్లి గ్రామానికి చెందిన 195 మంది రైతులకు సీఆర్డీఏ అధికారులు 381 నివాస, వాణిజ్య ప్లాట్లను కేటాయించారు. ఈ- లాటరీకి హాజరైన రైతులకు ఆన్‌లైన్ ర్యాండమ్ సిస్టం ద్వారా నివాస, వాణిజ్య ప్లాట్లకు ముందుగా ట్రయల్​ రన్​ వేసి తర్వాత ప్రత్యక్ష లాటరీ ప్రక్రియను చేపట్టారు. రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు పొందిన రైతులకు సీఆర్డీఏ అధికారులు ప్రొవిజనల్‌ సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు.

ప్లాట్లు పొందిన రైతులు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేసుకోవాలని కోరారు. ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియకు ఎలాంటి రుసుము వసూలు చేయమన్నారు. కొంతమంది రైతులు ప్లాట్లు కేటాయించే విధానాన్ని తప్పు పట్టారు. రాజధాని నిర్మాణానికి భూములు ఇవ్వని ప్రాంతాలలో ప్లాట్లు వచ్చాయని సీఆర్డీఏ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

రాజధాని రైతులకు గుడ్​న్యూస్ - లింక్ డాక్యుమెంట్లు లేకుండానే రుణాలు

రాజధాని రైతుల సమస్యలకు పరిష్కారం - ఇకపై ప్రతిరోజూ అర్జీల స్వీకరణ

TAGGED:

RETURNABLE PLOTS TO FARMERS
CRDA ALLOTTED RETURNABLE PLOTS
SEED AXIS ROAD IN CAPITAL AMARAVITI
అమరావతి రైతులకు ప్లాట్లు
PLOT ALLOT TO AMARAVATI FARMERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.