అనుకున్న సమయానికి నిర్మాణాలు పూర్తి కావాలి - ఇక 15 రోజులకోసారి సమీక్ష: చంద్రబాబు

సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సీఆర్డీఏ సమావేశం - రాజధానిలో చేపట్టిన నిర్మాణాల పురోగతిపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

CRDA Meeting Decisions in AP
CRDA Meeting Decisions in AP (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 5:43 PM IST

CRDA Meeting Decisions in AP : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఆర్డీయే సమావేశం జరిగింది. రాజధానిలో చేపట్టిన నిర్మాణాల పురోగతిపై చంద్రబాబు సమీక్షించారు. కాంట్రాక్టు సంస్థలు చేపట్టిన పనుల ప్రోగ్రెస్‌ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వేగంతో పాటు, నిర్మాణాల్లో నాణ్యత పక్కాగా ఉండాలని ఆదేశించారు. నిర్ధేశించుకున్న సమయానికి నిర్మాణాలు పూర్తి కావాలని చంద్రబాబు సూచించారు. రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ల విషయంలో రైతులకు ఏ మాత్రం ఇబ్బందులు రానివ్వొద్దని మంత్రి నారాయణ, అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

రాజధాని నిర్మాణ పనుల పురోగతి, బ్యూటిఫికేషన్, రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ వంటి అంశాలపై ఉండవల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఏయే నిర్మాణాలను ఎంత వరకు పూర్తి చేశారు? వర్క్ ఫోర్స్ ఏ మేరకు ఉంది? నిర్మాణాలకు అవసరమైన మెటీరియల్, మెషినరీని ఆయా సంస్థలు ఏ మేరకు సమకూర్చుకున్నాయనే దానిపై అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఏయే భవనాలను ఎప్పటిలోగా పూర్తి చేయాలో నిర్ధిష్ట సమయాన్ని నిర్దేశించుకున్నామని ఆ మేరకు పనులను పూర్తి చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

ప్రతి 15 రోజులకోసారి సమీక్ష : నిర్మాణాల్లో వేగంతో పాటు నాణ్యత ప్రమాణాలను పక్కాగా పాటించాలని సీఎం ఆదేశించారు. పనుల పురోగతిపై ప్రతి 15 రోజులకోసారి సమీక్షిస్తానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం వర్షాల కారణంగా నిర్మాణ పనుల్లో కొంత మేర జాప్యం జరిగినా రానున్న రోజుల్లో దాన్ని భర్తీ చేసేలా నిర్మాణాల్లో వేగం పెంచాలని సూచించారు. ఇంకా కొన్ని నిర్మాణ సంస్థలు వర్క్ ఫోర్స్, మెషీనరీని పూర్తి స్థాయిలో కేటాయించలేదని ఇలా ఉన్న సంస్థలు తమ పనితీరు మెరుగుపరుచుకోవాలన్నారు. రాజధాని భవనాల నిర్మాణాలకు అవసరమైన గ్రావెల్ సరఫరాలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా గనుల శాఖతో సమన్వయం చేసుకోవాలని దిశానిర్థేశం చేశారు.

రాజధాని నిర్మాణానికి భూములిచ్చిన రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఎంతవరకు పూర్తైందని సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలు అధికారులు అందించారు. ఇంకా 2,471 మంది రైతులకు రిటర్నబుల్ ప్లాట్లను రిజిస్ట్రేషన్లు చేయాల్సి ఉందని, ఇవి కూడా చిన్నపాటి సాంకేతిక, రైతుల వ్యక్తిగత అంశాల కారణంగా పెండింగులో ఉన్నాయని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. తాను కూడా త్వరలోనే రాజధాని రైతులతో సమావేశమవుతానని వెల్లడించారు.

అమరావతికి వరల్డ్ క్లాస్ సిటీలుక్ : రాజధానిలో నిర్మాణాలకు ఎంతటి ప్రాధాన్యమిస్తున్నామో పరిశుభ్రత, గ్రీనరీ, సుందరీకరణకూ అంతే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. రాజధానుల గార్డెనింగ్, బ్యూటిఫికేషన్ వంటి వాటిల్లో ఎలాంటి రాజీపడొద్దని సూచించారు. ఇక ప్రైవేట్ సంస్థలు చేపట్టే నిర్మాణాలు కూడా ఐకానిక్ మోడల్లో ఉండేలా చూడాలని ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులను కోరాలన్నారు. అమరావతికి వరల్డ్ క్లాస్ సిటీలుక్ రావాలంటే హైరెయిజ్ బిల్డింగులు ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రి నారాయణ, సీఆర్డీఏ, ఏడీసీఎల్, ఫైనాన్స్ శాఖలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు, వివిధ కాంట్రాక్ట్ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

అమరావతికి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా నవంబరు 3 నుంచి 6 వరకు దుబాయ్, అబుదాబిలో మంత్రి నారాయణ పర్యటించనున్నారు. పారిశ్రామికవేత్తలను కలిసి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని నారాయణ కోరనున్నారు. ఇప్పటికే దుబాయ్, అబుదాబిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించారు. పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి ఉన్న పెట్టుబడిదారులతో మంత్రి నారాయణ మళ్లీ సమావేశం కానున్నారు.

సీఆర్​డీఏ ప్రారంభం - అమరావతి అభివృద్ధికి శుభసూచకం: రాజధాని రైతులు

రైతుల త్యాగాలను ఏనాడు మరవను - అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు

