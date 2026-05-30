29 గ్రామాలు, 9 జోన్లు - భూసమీకరణలో సీఆర్డీఏ సంస్కరణలు
రెండో విడత ఎల్పీఎస్కు బూస్ట్ - 8 యూనిట్లకు ప్రత్యేక అధికారులు - క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలకు చెక్ - ఎల్పీఎస్కు రోజువారీ సమీక్ష
Published : May 30, 2026 at 11:58 AM IST
CRDA LPS New Structure Amaravati Land Pooling Zones: రాజధాని ప్రాంతంలో భూసమీకరణ పథకం (ఎల్పీఎస్)ను మరింత వేగంగా, పారదర్శకంగా అమలు చేసేందుకు సీఆర్డీఏ వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. మొదటి విడతలో భూసమీకరణ పూర్తయిన 29 గ్రామాలను 9 జోన్లుగా విడదీసి ఒక్కో జోన్కు ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ చొప్పున బాధ్యతలు అప్పగించింది. రెండో విడత ఎల్పీఎస్ గ్రామాలను 8 యూనిట్లుగా ఏర్పాటు చేసి అక్కడి పనులను పరుగులు పెట్టించనుంది.
జోనల్ కార్యాలయాలకు సిబ్బంది కేటాయింపు: కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన జోనల్ కార్యాలయాల్లో పనిచేసేందుకు తహసీల్దార్లు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, గ్రామ రెవెన్యూ అధికారులు, సర్వేయర్లు, డిజిటల్ అసిస్టెంట్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లను తిరిగి సర్దుబాటు చేస్తూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేశారు. ఎన్నెస్పీ, ఆర్-1 జోన్, సీఆర్డీఏ ఎల్పీఎస్ విభాగాలతో పాటు గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లా యంత్రాంగంతో సమన్వయం కోసం, భూసేకరణ వ్యవహారాల కోసం ప్రత్యేక అధికారిని నియమించారు.
పర్యవేక్షణ పటిష్ఠం: రాజధాని అభివృద్ధి, ఎల్పీఎస్ ప్రక్రియ వేగం పెంచడం, రైతులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో కమిషనర్ విజయరామరాజు ఈ మార్పులు చేశారు. ఇంజినీరింగ్, భూసమీకరణ, భూసేకరణ, అభివృద్ధి పనులు, రైతు సేవల విభాగాలకు వేర్వేరుగా ప్రత్యేకాధికారులను నియమించడంతో పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ మరింత బలపడనుంది.
రెండో దశకు ప్రాధాన్యం: రాజధాని విస్తరణలో భాగంగా గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లోని 7 గ్రామాల్లో రెండో విడత భూసమీకరణ చేపట్టారు. మొదట్లో రైతుల అనుమానాలు తీర్చడంలో ఆలస్యం కావడంతో ఆశించిన మేర భూమి రాలేదు. దీంతో గ్రామాల వారీగా ఏర్పాటు చేసిన 8 యూనిట్లకు 8 మంది ప్రత్యేక డిప్యూటీ కలెక్టర్లను నియమించారు. వారికి సరిపడా సిబ్బందిని ఇచ్చి ప్రతి రోజూ పురోగతి సమీక్షిస్తున్నారు. సమస్యలు వచ్చిన చోటే పరిష్కారం చూపే ఏర్పాటుతో పనులు ఊపందుకున్నాయి.
|జోన్
|ఎల్పీఎస్ యూనిట్లు
|సెంట్రల్
|కొండమరాజుపాలెం
|ఈస్ట్
|కృష్ణాయపాలె, పెనుమాక
|ఈస్ట్ సెంట్రల్
|ఐనవోలు
|నార్త్ ఈస్ట్
|లింగాయపాలెం, ఉండవల్లి, వెంకటపాలెం
|నార్త ఈస్ట్ సెంట్రల్
|మల్కాపురం, ఉద్దండరాయునిపాలెం, వెలగపూడి, మందడం-1, మందడం-2
|నార్త్ వెస్ట్
|అబ్బరాజుపాలెం, బోరుపాలెం, దొండపాడు, పిచ్చుకలపాలెం, రాయపూడి
|సౌత్ ఈస్ట్
|నవలూరు-1, నవలూరు-2
|సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్
|కురగల్లు-1, కురగల్లు-2, నిడమర్రు-1, నిడమర్రు-2
|వెస్ట్ సెంట్రల్్
|తుల్లూరు-1, తుల్లూరు-2, నెక్కల్లు, నేలపాడు, శాఖమూరు, అనంతవరం
