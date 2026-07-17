రాజధానికి మెట్రోపాలిటన్ హంగులు - అమరావతిలో ల్యాండ్ మార్క్ ప్రాజెక్టులకు సీఆర్డీఏ టెండర్లు
అమరావతిని మెట్రోపాలిటన్ హంగులతో తీర్చిదిద్దేందుకు హోటళ్లు, స్కూళ్లకు స్థలాలు - చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత గరిష్ఠ ధరలతో భూముల కేటాయింపు - ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లకు ఎకరం రూ.8.20 కోట్ల ధర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 10:26 AM IST
Amaravati Star Hotels Tenders : రాజధాని అమరావతిని మెట్రోపాలిటన్ హంగులతో తీర్చిదిద్దేందుకు వీలుగా ప్రతిష్టాత్మక స్టార్ హోటళ్లు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల పాఠశాలల ఏర్పాటుకు సీఆర్డీఏ టెండర్లు జారీ చేసింది. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత గరిష్ఠ ధరలతో భూముల కేటాయింపు ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. మొదటిసారిగా రికార్డు స్థాయి ధరలతో స్థలాల కేటాయింపుకు టెండర్లు పిలిచింది. ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లకు ఎకరం రూ.8 కోట్ల 20 లక్షల చొప్పున, 5 పాఠశాలలకు ఎకరం రూ.4 కోట్ల 10 లక్షల చొప్పున ధర నిర్ణయించింది.
పెట్టుబడుల స్వర్గధామంగా అమరావతిని నిలబెట్టే లక్ష్యంతో కఠినమైన గడువులు, వినూత్న షరతులతో కూడిన ఆర్ఎఫ్పీ నోటిఫికేషన్ను సీఆర్డీఏ విడుదల చేసింది. రాయపూడి, తుళ్లూరు, మందడం రెవెన్యూ పరిధిలో మొత్తం 9.19 ఎకరాలను హోటళ్లకు కేటాయించింది. అమరావతికి వచ్చే అంతర్జాతీయ ప్రతినిధుల కోసం 2 ఫోర్ స్టార్, 3 త్రీ స్టార్ హోటళ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఫోర్ స్టార్ హోటల్లో 175 గదులు : ఈ హోటళ్ల పైభాగంలో కచ్చితంగా హెలిప్యాడ్ నిర్మాణం చేపట్టాలనే అత్యంత కీలకమైన నిబంధనను సీఆర్డీఏ విధించింది. ఫోర్ స్టార్ హోటల్లో కనీసం 175 గదులు, త్రీ స్టార్ హోటల్లో 125 గదులతో పాటు అధునాతన బాంక్వెట్ హాళ్లు ఉండాలని షరతు విధించింది. టెండర్ విధానంలో ఆర్ఎఫ్పీ పిలిచి, ఫ్రీ హోల్డ్ హక్కులతో ఈ స్థలాలను కేటాయించడం ఇదే ప్రథమం.
రాజధానిలో భారీ హోటళ్ల నిర్మాణానికి సీఆర్డీఏ టైమ్లైన్ను నిర్దేశించింది. ఒప్పందం కుదిరిన 6 నెలల్లోగా పనులు మొదలుపెట్టి 24 నెలల్లోగా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది. కేటాయించిన భూమి ధరతో పాటు వార్షిక స్థూల ఆదాయంలో కనీసం 3 నుంచి 5 శాతం మొత్తాన్ని సీఆర్డీఏకు చెల్లించాలి. వీటితో పాటు ఏటా 7 సూట్ రూమ్లను, బాంక్వెట్ హాళ్లను సంవత్సరంలో 15 రోజుల పాటు సీఆర్డీఏకు పూర్తిగా ఉచితంగా కేటాయించాలనే షరతు విధించారు.
15.80 ఎకరాల కేటాయింపు : రాజధాని ప్రాంతంలో నివసించే వారి పిల్లల కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయి పాఠశాలల స్థాపనకు కూడా మార్గం సుగమమైంది. 2 రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లతో పాటు 3 డే స్కూళ్ల ఏర్పాటుకు దొండపాడు, కృష్ణాయపాలెం, నవులూరు, పెనుమాక, తుళ్లూరు పరిసరాల్లో 15.80 ఎకరాలను కేటాయించారు. ఈ పాఠశాలల్లో ఎల్కేజీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో బోధన అందనుంది. ఈ స్కూళ్ల స్థలాలను 33 ఏళ్ల పాటు లీజుకు ఇస్తూ ఆ తర్వాత మరో 33 ఏళ్లు పొడిగించేలా ఒప్పందం చేసుకోనున్నారు.
టెండర్ ప్రక్రియను అత్యంత పారదర్శకంగా, శరవేగంగా ముగించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ఈ నెల 22న ప్రి బిడ్ సమావేశం నిర్వహించి, ఈ నెల 30 సాయంత్రంలోగా బిడ్లను స్వీకరిస్తారు. స్కూళ్లకు సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ బిడ్లను ఈ నెల 31న, హోటళ్ల ఫైనాన్షియల్ బిడ్లను ఆగస్టు 3న ఓపెన్ చేయనున్నారు. ఒప్పందం కుదిరిన 12 నెలల్లోగా పాఠశాలల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి తరగతుల బోధనను తక్షణమే ప్రారంభించాలని విద్యా సంస్థలకు సీఆర్డీఏ స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
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